Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Российский народ консолидировался, осознав, что с Россией пытаются сделать её геополитические противники. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии. Мне кажется, что наш народ, простые граждане, вот это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники… И именно с этим связана такая необычная консолидация российского общества — именно с пониманием, в чем заключаются кардинальные, стратегические интересы страны», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября президент Путин заявил, что суверенное мировоззрение необходимо для определения успешного будущего России. Глава государства подчеркнул, что российский народ не раз это доказывал ― созидал великую державу, открыл человечеству дорогу к звёздам, обеспечил лидерство страны в использовании мирного атома, совершил грандиозные научные и географические открытия.

Российский лидер также высказал убеждённость в том, что, несмотря на текущие вызовы, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня.