Материалы с тегом «ВЦИОМ»
ВЦИОМ: 86% россиян положительно оценивают вхождение Крыма в состав РФ
Подавляющее большинство россиян — 86% — положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Результаты новой волны мониторингового опроса ВЦИОМ показали: в течение всего периода наблюдений (с...
14 марта 2024
Глава ВЦИОМ допустил повышение возраста молодёжи в России
В России в перспективе ближайших 10 лет возраст молодёжи могут повысить как минимум до 38 лет, считает гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. Президент России Владимир Путин в 2020 году подписал закон о молодёжной политике в стране, который в том...
13 марта 2024
Глава ВЦИОМ сообщил о снижении числа молодых людей, желающих эмигрировать
За последние два года число молодых граждан России, желающих эмигрировать, снизилось, заявил 13 марта генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. Показатель в разных возрастных группах молодёжи составляет 15-18%, рассказал Фёдоров в ходе своей...
13 марта 2024
В ЭИСИ назвали основные причины лидерства Путина в электоральных расчётах
ВЦИОМ, ФОМ, ИНСОМАР 11 марта представили социологические данные с электоральными расчётами. Цифры всех трёх организаций не сильно разнятся — абсолютное лидерство по уровню поддержки собирающихся голосовать россиян у Владимира Путина, а явка на выборах, согласно исследованиям, составит порядка 70%...
11 марта 2024
Опрос показал, какие эмоции вызвал у россиян Всемирный фестиваль молодёжи
Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ), проходящий в Сириусе, вызвал чувство гордости восьми из десяти россиян. Результаты исследования опубликовали 7 марта на сайте центра. С утверждением: «Проведение...
7 марта 2024
ВЦИОМ: 80% опрошенных россиян собираются голосовать на выборах президента
Восемь из 10 опрошенных россиян заявили о готовности прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании, при этом три четверти (75%) заявили, что готовы отдать свой голос за Владимира Путина. Такие результаты опроса за две недели до выборов президента опубликовал Всероссийский центр...
4 марта 2024
ВЦИОМ: 85% граждан считают, что у Путина есть чёткий план развития страны
Более 80% граждан, которые следили за посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, считают, что у действующего президента есть чёткий план развития страны и он сможет его реализовать, свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного...
2 марта 2024
ВЦИОМ назвал лидера на выборах президента «в ближайшее воскресенье»
Почти 80% граждан России готовы проголосовать за Владимира Путина на выборах президента, таковы опубликованные 17 февраля данные опроса ВЦИОМ. Социологи опросили 1600 граждан, задав вопрос, за кого бы респонденты голосовали в случае, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Уровень...
17 февраля 2024
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Доверие президенту России Владимиру Путину выразили 79,4% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился с 4 по 11 февраля. Об этом свидетельствуют его данные, размещённые на официальном сайте. «На вопрос о доверии Путину...
16 февраля 2024
Глава ВЦИОМ: государство отвечает запросу россиян на гордость за страну
Запрос россиян на гордость за страну находит встречное предложение от государства. Об этом генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил 14 февраля в интервью в студии ЭИСИ. Прямой эфир в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия»...
15 февраля 2024
Путину доверяют 79,1% жителей России, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,1% опрошенных россиян, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ). По его данным, уровень одобрения деятельности президента составил 77,1%. Аналогичный показатель для премьер-министра и правительства за неделю...
9 февраля 2024
ВЦИОМ: 74% родителей поддержали создание движения детей и молодёжи
Об общероссийской организации детей и молодёжи «Движение первых», созданной год назад, знают 60% родителей и 67% детей от шести до 18 лет. Девять из 10 участников движения готовы позвать в него своих друзей. Такие данные исследования привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ...
1 февраля 2024
ВЦИОМ выяснил, какую сумму россияне считают сбережениями
Минимальная сумма, которую можно назвать сбережениями, составляет в России почти 500 тысяч рублей, следует из результатов мониторингового опроса о материальном положении граждан и их финансовых целях, опубликованных на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты...
30 января 2024
Путину доверяют почти 80% россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого 12 января опубликовали на сайте организации. Исследование проводили с 25 по 30 декабря 2023 года, каждый день опрашивая по...
12 января 2024
Жители России назвали традиционными ценностями семью и патриотизм
Жители России, опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), назвали семью и патриотизм традиционными ценностями, сообщается на сайте организации. Респондентов спросили том, какие ценности являются традиционными для нашей страны. Чаще всего (45%) они называли семью...
28 декабря 2023
Каждый второй россиянин назвал Путина политиком года
Каждый второй гражданин РФ считает президента России Владимира Путина политиком года, следует из результатов соцопроса, проведённого Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что с такой формулировкой согласились 55% опрошенных. Кроме Путина, рейтинг возглавили глава...
21 декабря 2023
«Мысли разные»: что сказал Путин о своём выдвижении на новый срок
Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину, объявившему 8 декабря о своём участии в выборах 2024 года, составляет 78,5%, таковы итоги опроса ВЦИОМ, проведённого с 27 ноября по 3 декабря. Показатель за минувшую неделю не изменился. Уровень одобрения гражданами деятельности главы...
8 декабря 2023
Путину доверяют более 78% россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют более 78% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ). Согласно данным исследования, у 78,5% опрошенных российский лидер взывает доверие и только у 17,3% — нет. Кроме того, 75,8% респондентов...
8 декабря 2023
ВЦИОМ: 78% россиян намерены участвовать в выборах президента РФ
Большинство граждан России намерены принять участие в предстоящих выборах президента РФ. Об этом 7 декабря сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ). Согласно данным опроса, 78% россиян выразили намерение принять участие в выборах. При этом 61% заявил об этом с полной...
7 декабря 2023
Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос
Более половины россиян уверены в завтрашнем дне. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник», который провели 16 октября. В нём участвовали 1600 совершеннолетних россиян. Результаты показали, что 59% с уверенностью смотрят в завтрашний день. Об обратном заявили 39% опрошенных...
30 ноября 2023