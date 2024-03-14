Материалы с тегом «Соцопросы»
ВЦИОМ: 86% россиян положительно оценивают вхождение Крыма в состав РФ
Подавляющее большинство россиян — 86% — положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Результаты новой волны мониторингового опроса ВЦИОМ показали: в течение всего периода наблюдений (с...
14 марта 2024
Более половины французов не согласились с Макроном в вопросе помощи Украине
Более половины жителей Франции (57%) считают, что президент республики Эммануэль Макрон поступил неправильно, выступив с идеей об отправке военных на Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Elabe для телеканала BFMTV. Опрошенные считают, что такая риторика...
14 марта 2024
Глава ВЦИОМ сообщил о снижении числа молодых людей, желающих эмигрировать
За последние два года число молодых граждан России, желающих эмигрировать, снизилось, заявил 13 марта генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. Показатель в разных возрастных группах молодёжи составляет 15-18%, рассказал Фёдоров в ходе своей...
13 марта 2024
В ЭИСИ назвали основные причины лидерства Путина в электоральных расчётах
ВЦИОМ, ФОМ, ИНСОМАР 11 марта представили социологические данные с электоральными расчётами. Цифры всех трёх организаций не сильно разнятся — абсолютное лидерство по уровню поддержки собирающихся голосовать россиян у Владимира Путина, а явка на выборах, согласно исследованиям, составит порядка 70%...
11 марта 2024
Проголосовать за Путина готовы 80,2% граждан, сообщил ИНСОМАР
За Владимира Путина на выборах президента России готовы проголосовать 80,2% граждан страны, сообщил 11 марта Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). По данным проведённого институтом исследования, явка на выборах составит около 71–73%. Николая Харитонова готовы поддержать 6,3% опрошенных...
11 марта 2024
Более 80% россиян готовы проголосовать за Путина на выборах президента
Более 80% россиян на предстоящих президентских выборах готовы проголосовать за Владимира Путина. Об этом говорится в социальном опросе, проведённом фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Как отметили в фонде, цель исследования заключалась в определении рейтинга кандидатов, который рассчитывался в...
11 марта 2024
ФОМ: 83% россиян положительно оценили работу Путина
Подавляющее большинство россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» 7 марта. Так, 83% респондентов «скорее хорошо» оценили работу российского лидера. С ними не согласились («скорее...
8 марта 2024
Большинство американцев заявили о расколе в стране
Более 60% жителей США заявили, что американское общество расколото, показал соцопрос исследовательской организацией YouGov. Его результаты 7 марта опубликовал телеканал CBS. Участникам исследования задали вопрос: «Что, по вашему мнению, можно сказать «О положении страны» сейчас?» 61% респондентов...
7 марта 2024
Опрос показал, какие эмоции вызвал у россиян Всемирный фестиваль молодёжи
Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ), проходящий в Сириусе, вызвал чувство гордости восьми из десяти россиян. Результаты исследования опубликовали 7 марта на сайте центра. С утверждением: «Проведение...
7 марта 2024
Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи позитивно оценил 91% россиян
Подавляющее большинство россиян положительно оценило проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя администрации президента России...
7 марта 2024
Опрос показал победу Залужного над Зеленским на президентских выборах
Экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в текущем году. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований (SOCIS). Социологическое...
6 марта 2024
ФОМ: 83% россиян собираются принять участие в выборах президента
Свыше 80% граждан России готовы прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать на предстоящих выборах главы государства. Это следует из опубликованных 5 марта результатов опроса Фонда «Общественное мнение». Исследование проводилось путём еженедельного всероссийского поквартирного опроса с 1...
5 марта 2024
ВЦИОМ: 80% опрошенных россиян собираются голосовать на выборах президента
Восемь из 10 опрошенных россиян заявили о готовности прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании, при этом три четверти (75%) заявили, что готовы отдать свой голос за Владимира Путина. Такие результаты опроса за две недели до выборов президента опубликовал Всероссийский центр...
4 марта 2024
В США 10% голосовавших за Байдена готовы поддержать Трампа
Часть американских избирателей, отдавших голоса за Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году, теперь поддерживает его потенциального соперника Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса The New York Times и Сиенского колледжа, опубликованные 2 марта. Исследование показало...
3 марта 2024
ВЦИОМ: 85% граждан считают, что у Путина есть чёткий план развития страны
Более 80% граждан, которые следили за посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, считают, что у действующего президента есть чёткий план развития страны и он сможет его реализовать, свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного...
2 марта 2024
Уровень доверия россиян Путину превышает 79%, сообщил ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6% россиян, одобряют его работу 77,3% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМ. На вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента России?» 77,3% опрошенных ответили утвердительно, не одобряют деятельность...
1 марта 2024
Путину доверяют 82% россиян, показал опрос ФОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80%, свидетельствуют результаты опроса, проведённого ФОМ 23–25 февраля. Так, на вопрос о доверии действующему главе государства положительно ответили 82% респондентов, тогда как 10% придерживаются противоположного...
1 марта 2024
Абсолютное большинство россиян поддержало идею Путина о пересдаче ЕГЭ
Порядка 76% граждан России поддержали предложение российского лидера Владимира Путина дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету в том же году до окончания приёмной кампании в вузах. Об этом говорится в социальной опросе, проведённом рекрутинговым сервисом SuperJob...
1 марта 2024
Жители Франции выступили против отправки западных военных на Украину
Более половины опрошенных жителей Франции не одобрили позицию президента Эммануэля Макрона по возможности введения западных войск на Украину, следует из данных опроса Odoxa-Backbone Consulting, проведённого для французской газеты Le Figaro. Макрон подвергся критике со стороны политического класса...
29 февраля 2024
Путин возглавил рейтинг мировых лидеров по уровню одобрения среди граждан
Президент России Владимир Путин по результатам опроса портала World of Statistics возглавил рейтинг мировых лидеров по уровню одобрения среди граждан своих стран. Согласно результатам опроса, которые приводит RT, значительная часть респондентов (79%) в России отметила, что лучшим политиком планеты...
26 февраля 2024