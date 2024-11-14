В городе Обь Новосибирской области 2 ноября наконец заработала школа №26. Ремонт в ней продолжался почти два с половиной года, сроки окончания постоянно переносили — родители уже не верили, что их не обманут и в этот раз. Но под контролем Следственного комитета дело пошло быстрее. Сыграло свою роль и внимание СМИ.

ИА Регнум

В середине июля ИА Регнум рассказывало историю жительницы Оби Ольги Богомоловой и её восьмилетнего сына. Во время учебного года мальчик ежедневно тратил на дорогу до «временной» школы один час десять минут. Добирался пешком, в любую погоду.

При этом младшим классам еще везло — они занимались в одном месте. А ученики с 5-го по 11-й класс часто не могли найти кабинет для занятий, уроки постоянно отменяли. Биологию, физику и химию проводили без наглядных материалов, информатики не было вовсе. А физкультурой занимались, только когда в местном Доме культуры оказывался свободен зал.

Из-за всего этого очень страдал уровень знаний. ЕГЭ и ОГЭ в этом году ребята из 26-й школы сдали плохо.

К тому же детям приходилось бросать кружки и секции. Например, талантливая девочка-художница не могла посещать школу искусств — слишком уставала. Девочка живёт на улице Вокзальной: до «временной» школы № 60, расположенной на улице ЖКО Аэропорта, — почти пять километров, час в пути. Сил ни на что не оставалось.

Но 1 сентября школа №26 снова не открылась — дальние детские прогулки продолжились. К тому же в Оби разрыли тротуары, поскольку местные власти затеяли в преддверии зимы ремонт. Сын Ольги Богомоловой однажды даже упал в яму.

Смета росла, сроки сдвигались

Реконструкция школы началась в 2022 году — «двадцать шестая» одной из первых попала в программу капремонта и модернизации школ «Развитие образования», которую реализовывали Минпросвещения и Минстрой РФ, рассказал директор Юрий Смаглюк.

По его словам, основной причиной капитального ремонта школы стала подвижка здания осенью и весной.

«Такая особенность грунта. В результате на стенах и в фундаменте были трещины, некоторые из них достигали двух сантиметров. После обследования и проектных работ подрядчик приступил к укреплению фундамента и строительных конструкций здания. Сейчас подвижек нет. Подрядчик заверил, что как раньше — не будет», — заявил директор после завершения ремонта.

Отмечается, что обновлены крыша, пол, стены и перекрытия, заменены окна и двери.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в свою очередь рассказала, что общая стоимость ремонта школы составила больше 310 миллионов рублей. Из федерального бюджета направлено около 95 миллионов, из регионального — 198. Еще около 17 миллионов выделил муниципалитет.

При этом смета постоянно увеличивалась.

«В процессе капремонта в здании школы были выявлены дефекты, требующие проведения дополнительного объема ремонтных работ, ранее не предусмотренных и значительно влияющих на сроки и полноту проведения запланированных работ. Для этого из областного бюджета Новосибирской области были выделены дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 170 млн 845 тысяч рублей», — заявила Жафарова.

Такие разные школы

У Маргариты Гришкиной двое сыновей. Младший учится в 3-м классе, старший — в 6-м.

«В 2022 году говорили, что это всего на год. Но 1 сентября и прошлого, и текущего года дети опять пошли в разные школы. Старший сын на занятия ходит пешком, дорога — неблизкая. Младшего возят на автобусе — нам как семье участника СВО выделили место, но далеко не у всех есть такое преимущество», — рассказывала Гришкина в сентябре.

На два года 38 классов (около 1000 учеников) распределили в другие школы города Оби — №60 и №2. Но они и так переполнены — приходилось заниматься чуть ли не на подоконниках.

Сроки окончания ремонта много раз переносились, Сначала всех ориентировали на декабрь 2023 года, потом — на конец июля 2024 года, затем — на 30 декабря 2024 года. Это очень нервировало и детей, и родителей, и педагогический коллектив. Праздника в День знаний в наступившем учебном году у детей из школы №26 не было — никакой торжественной линейки, даже у первоклашек.

За время простоя коллектив поредел: ушли учителя информатики, английского. И дети, и родители были измотаны — такой режим отражается и на успеваемости, и на здоровье.

По словам Юрия Смаглюка, ситуация выглядела вопиюще на фоне происходящего в других регионах России и в том же городе Обь: шесть лет назад, в августе 2018 года, здесь закончили строительство новой средней школы №2, её посетил президент Владимир Путин. Построили школу примерно за полтора года. А в №26 был лишь ремонт, но длился он больше двух лет.

За время реализации нацпроекта «Образование» в стране построено больше 1220 новых школ, а до конца 2024-го, объявленного Годом семьи, их должно стать не менее 1300. Ещё 4 тысячи школ должны быть обновлены по программе капитального ремонта. Ни директор, ни родители уже не надеялись, что школа №26 города Обь войдёт в их число.

Подрядчика ускорили

Родители учеников «двадцать шестой» в конце 2023 года обращались в Следственный комитет из-за затягивания сроков ремонта. Было возбуждено уголовное дело. Руководитель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования еще в декабре прошлого года. Но дело не сдвигалось с мёртвой точки.

Уже 18 сентября 2024-го члены родительского комитета школы №26 побывали на онлайн-приёме у Бастрыкина. В приёме также принял участие руководитель Следственного управления СК по Новосибирской области Евгений Долгалев.

Председатель СК поручил возбудить уголовные дела по факту халатности должностных лиц, ответственных за практически бесконечный ремонт. А Долгалев доложил о ходе расследования хищения руководством коммерческой организации бюджетных средств при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

После онлайн-приёма родители признавались ИА Регнум, что не верят в способность подрядчика, ООО «Центр театральных технологий Сибири», доделать работы: в первые недели сентября они почти не велись.

Но прошло полтора месяца — и школа открылась. «Волшебный пинок», уверены родители, творит чудеса. Актив родительского комитета обращался в том числе в средства массовой информации — региональные и федеральные. Мощный общественный контроль заставил и чиновников, и нерадивых подрядчиков напрячься.

Конечно, не всё прошло идеально — например, территория вокруг школы до сих пор не благоустроена. Но закалённые в бюрократических боях жители Оби теперь точно проследят, чтобы всё сделали как нужно.