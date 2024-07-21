Восьмилетний ребёнок Ольги Богомоловой из города Обь Новосибирской области тратит на дорогу до школы один час десять минут. Добирается мальчик пешком, в любую погоду. Длится это уже два года, и, судя по всему, в ближайшее время ситуация не изменится. В новом учебном году школу № 26, в которую должен ходить мальчик, не откроют к 1 сентября.

ИА Регнум

17 июля 2024 года в 26-й школе города Обь собрался родительский штаб. Разгневанные матери 800 учащихся школы пытались понять, как жить дальше им и их детям. Они обратились в редакцию ИА Регнум, чтобы о проблеме узнали на федеральном уровне.

МБО СОШ 26 закрыли на капитальный ремонт 30 июня 2022 года. Детей распределили по двум другим школам небольшого города. Поначалу местный мэр обещал, что детей в школы будут возить на автобусах, но по факту «Газель» забирает только детей из многодетных и малоимущих семей.

Остальные идут учиться пешком — как современные Филипки.

«Младшим классам еще повезло — они занимаются в одном месте. А ученики с 5-го по 11-й класс часто не могут найти кабинет для занятий. Готовятся, что будет четыре урока, а по факту то первый, то четвёртый отменяют. Из-за плавающего расписания очень страдает уровень знаний», — рассказывает ИА Регнум Ольга Богомолова.

Дети вынуждены заниматься в коридоре на подоконниках. Уроки биологии, физики и химии проводятся без наглядных материалов. Учителя не выдерживают подобного графика и условий, увольняются. У тех детей, кто должен был учиться в закрытой 26-й школе, вообще нет информатики. А физкультура бывает только в случаях, когда в местном Доме культуры свободен зал — тогда детей пускают позаниматься.

Новые школы в Новосибирске строят за год

Капитальный ремонт школы № 26 проводится в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развития образования». Стоимость контракта на момент заключения составляла около 127,3 миллиона рублей. Но затем сумма постоянно росла. Последняя цифра — от 3 августа 2023 года: почти 285,3 миллиона. Закончить ремонт должны были 1 сентября 2023 года.

По словам директора школы Юрия Смаглюка, сроки сначала перенесли на декабрь 2023 года, потом на конец июля 2024 года, а сейчас подрядчик просит продлить их до 30 октября 2024 года. То есть ремонт небольшой школы в маленьком городке даже с таким бюджетом, по мнению подрядчика, должен занимать почти 3 года.

Ситуация в Оби выглядит особенно вопиюще на фоне происходящего в других регионах России. За время реализации нацпроекта «Образование» в стране построено более 1220 новых школ, а до конца 2024-го, объявленного Годом семьи, их станет не менее 1300. Ещё 4 тысячи обновят по программе капитального ремонта.

В той же Оби шесть лет назад, в августе 2018 года, закончили строительство новой средней школы № 2, её посетил президент Владимир Путин. На строительство было выделено более 700 миллионов рублей. В школе оборудованы современные классы, просторная столовая, огромный актовый зал, бассейн и спортзал. Построили её примерно за полтора года.

А в Новосибирске новые школы строят за год.

«Основная проблема того, что дети не пойдут 1 сентября в школу, — это отсутствие материалов. Строительная готовность, по заявлению подрядчика, — 86%. Но материалы поставлены не все, поэтому срок сдачи — 30 октября», — комментирует ИА Регнум ситуацию представитель фонда «Народный фронт» Александр Стефанов.

В то же время родители, которые 17 июля побывали в школе, считают, что со строительной готовностью тоже есть большие проблемы.

«Вместо заявленных 40 рабочих на объекте 23 человека. Качество уже проведенных работ вызывает серьёзные опасения. Бросаются в глаза неровный и качающийся пол, новые подоконники установили на старые, козырёк (навес) над центральным крыльцом сделан из тонких досок, на стеклопакетах трещины», — рассказывает Ольга Богомолова.

Кроме того, родители обнаружили, что дверные наличники в большинстве кабинетов отвалились, под ними — пустота. Осмотрели также мебель, которую занесли для сборки и установки: металлические ножки стульев и парт обмотаны пленкой, они мокрые, под плёнкой осталась вода. Естественно, всё покрылось ржавчиной. Спинки и сиденья шершавые, не покрыты лаком — зацепы на одежде и порванные колготки обеспечены.

Судебная битва подрядчиков

Подрядчик капремонта — ООО «Центр театральных технологий Сибири». В официальных документах указывается, что ООО «ЦТТС» с уставным капиталом 15 тысяч рублей зарегистрировано в Новосибирске в 2014 году. Директор компании — Отар Макиев, учредители — Инна Заварзина (33,33%), Сергей Макиев (33,33%) и Татьяна Ревякина (33,33%).

Выручка организации за 2023 год составила 226 миллионов рублей, прибыль — 4,7 миллиона. ООО «ЦТТС» являлось поставщиком в 47 государственных контрактах на сумму почти 750 миллионов рублей.

По факту затягивания сроков ремонта возбуждено уголовное дело. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с затянувшимся ремонтом школы еще в декабре 2023 года.

Представитель родительского комитета Светлана Семёнова встречалась с приезжавшими из Москвы следователями. По её словам, своих денег у подрядчика нет: «Сначала они получают какие-то финансы, авансовые платежи. На эти деньги закупают материал, на что хватает. Ждут, когда опять получат деньги, и снова пускают в оборот».

По контракту, подрядчик должен был сначала разработать проект капремонта, а затем его реализовать. Сначала в установленные сроки не был готов проект, следом сместились сроки и выросли суммы.

«В процессе ремонтных работ были выявлены проблемы с фундаментом, из-за которых был первый раз перенесён срок сдачи объекта. Со слов подрядчика, остальные переносы сроков также связаны с возникающими проблемами.

Документально свои слова подрядчик не подтверждает. Последний перенос связан с судебным разбирательством между ним и субподрядчиком ООО «Стройторг» по вопросам монтажа окон и оплаты за проделанные работы.

Мы считаем, что данные обстоятельства не должны влиять на ход ремонтных работ и являться причиной очередного переноса сроков сдачи объекта. Поэтому остальные переносы сроков считаем нецелесообразными», — заявляют представители родительского штаба.

По словам родителей, субподрядчик ООО «Стройторг» установил окна, которые быстро сломались. Основной подрядчик подал в суд, получил встречный иск. Длится это с конца ноября — конца и края судам не видно.

Доведённые до отчаяния родители написали письмо на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, где предложили самый, на их взгляд, очевидный вариант решения проблемы: отстранить провалившегося подрядчика, привлечь нового, выделить средства и сделать наконец ремонт. А с прежнего подрядчика в судебном порядке взыскать издержки.

«Почему просто продлеваются сроки работ, где штрафные санкции?» — задают родители вопрос.

В мае 2023 года в ходе рабочей поездки в город Обь губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал закончить работы в школе до конца 2023 года. «Народный фронт» направил обращения в Контрольное управление НСО и Министерство образования региона по поводу объективности многократных переносов сроков окончания ремонта.

А родители школьников с ужасом думают, как продержаться еще один, третий год в подобном режиме.

Дети вынуждены бросать кружки и секции. Например, талантливая девочка-художница не может посещать школу искусств — слишком устаёт. Девочка живёт на улице Вокзальной: до «временной» школы № 60, расположенной на улице ЖКО Аэропорта, — почти 5 километров, час в пути. Сил ни на что не остаётся.

ЕГЭ и ОГЭ в этом году ребята из 26-й школы сдали плохо, сказываются сложности обучения в переполненных соседних школах. Для школьника три года — целая эпоха, которая закладывает основы его будущего. И это будущее для юных жителей Оби Новосибирской области под угрозой.

Вопросы к местной администрации

Ситуацию со школой № 26 в городе Обь ИА Регнум прокомментировал юрист, управляющий партнёр ООО «Деловой центр» Валерий Соколов. Он удивлён, что местная администрация продлевает сроки подрядчику, несмотря на то, что он уже неоднократно в них не укладывался.

Согласно законодательству Российской Федерации, местная администрация еще в 2023 году должна была обратиться в суд, указывает Соколов: если подрядчик в рамках работы по контракту согласно 44-ФЗ не выполняет обязательств по договору, заказчик может подать иск в суд с требованием о выполнении работ или возврате предоплаты.

Параллельно следовало обратиться в органы правопорядка, в полицию или прокуратуру. Если подрядчик не выполняет работы в установленный срок, он может быть привлечён к ответственности за причинённый ущерб — в данной ситуации не только материальный, но и моральный, отмечает собеседник ИА Регнум.

«Государственному (муниципальному) заказчику особо ничего доказывать не надо: сроки выполнения работы (оказания услуги) зафиксированы в контракте; если срок наступил, а работа не выполнена (услуга не оказана), то виноват в этом подрядчик (исполнитель), пока не доказано обратное.

Нарушения обязанностей со стороны контрагентов должника — отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств — не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, которые Арбитражный суд сочтёт уважительной причиной для неисполнения обязательств в срок», — пояснил Валерий Соколов.