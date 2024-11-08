Вечером 7 ноября президент Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. Его общение с участниками форума с учётом ответов на вопросы продлилось больше четырех часов. В ходе дискуссии российский лидер отвечал на вопросы учёных разных стран мира — от Японии до Бразилии — по разным же темам — от искусственного интеллекта до мировой торговли. Но ключевые моменты выступления Путина касались, разумеется, внешней политики. И здесь глава государства отправил четыре чётких сигнала.

ИА Регнум

Первый сигнал, а точнее уже набат, был о том, что мир докатился до очень опасной черты.

Сейчас мир фактически находится на развилке, на грани масштабного конфликта, говорит в беседе с ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. С одной стороны, есть подавляющая часть мирового большинства, которая хочет более справедливой международной системы многополярного мира, суверенного развития, нормального сотрудничества и сосуществования. С другой стороны — Запад, который отчаянно борется за сохранение своей гегемонии, проводит всё более дестабилизирующую и опасную политику.

Этот сигнал, в общем-то, не нов. Путин говорит об опасности западной политики больше 15 лет — со времен Мюнхенской конференции в 2008 году. Но Запад его не слушал — или не слышал, в результате чего Россия и США оказались на грани полноценной войны.

«Путин акцентирует внимание на опасности поджигания войны со стороны США, поскольку использование Америкой всё новых агрессивных механизмов может привести к использованию ядерного оружия», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

При этом Москва не собирается действовать в отношении Штатов в логике войны, то есть на уничтожение противника. И это второй важнейший сигнал, направленный уже непосредственно Дональду Трампу. Путин даёт понять, что он, вопреки заявлениям действующего президента США Джо Байдена и ряда западных пропагандистов, не стремится выключить Америку из мировых процессов. Скорее наоборот: российский лидер выступает за включение в них американцев. Предлагает развитие и сохранение Штатов одним из важнейших элементов мировой системы.

«Но именно «одним из», наравне с другими активно развивающимися государствами и группами стран. Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и в других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит наконец в фазу подлинного созидания», — поясняет российский лидер.

Осмысление же придёт, когда США откажутся от базового принципа своей политики по навязыванию выгодной Вашингтону модели развития — тоталитарного либерализма, который маскируют под личиной демократии.

«Всё чаще демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства и даже противопоставляют традиционную демократию и народовластие некой абстрактной свободе, ради которой демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ, как некоторые считают, можно и пренебречь, можно и пожертвовать», — отметил Владимир Путин.

Также осмысление придёт, когда Америка примет шесть базовых правил нового мира: будет открыта для взаимодействия, примет мир в его разнообразии, допустит максимальное представительство развивающихся стран в процессах принятия глобальных решений, согласится на коллективную и неделимую безопасность, а также на справедливость и равенство как основы миропорядка.

Впрочем, движение к этому миру будет непростым.

«Непредсказуем современный мир, это уж точно. Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным. А насколько — конечно, зависит от множества, большого количества факторов», — говорит Владимир Путин.

Что же касается непосредственно российско-американских (и если говорить шире, российско-западных) отношений, то — и это третий сигнал — Путин протягивает руку. Но не как Зеленский, просящий милостыни, а как лидер великой державы, предлагающий выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

Но для этого Западу опять же нужно принять несколько базовых принципов. Прежде всего, отказаться от стремления уничтожить Россию. Несколько раз на протяжении своего выступления Владимир Путин говорил, что Запад хочет от России избавиться. И призвал «партнёров» понять, что это невозможно — и опасно.

«Путин показал, что Россия готова к выходу из нынешней конфронтации и к восстановлению нормальных отношений с Западом, но исключительно на условиях отказа Запада от его нынешней политики, направленной на сохранение гегемонии и нанесение стратегического поражения России», — говорит Дмитрий Суслов.

Кроме того, нужно работать над выстраиванием атмосферы доверия, которую разрушил сам Запад. И которое Запад должен теперь восстанавливать.

«Можно как угодно ругать Россию, и, наверное, мы тоже допускаем много ошибок, но когда нам, слушайте, говорят, что мы пошли на подписание Минских соглашений по Украине только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться, и совсем не собирались мирным способом решать этот конфликт, о каком же доверии может идти речь? Вы что, ребята? Какое доверие? Вы прямо публично заявили, что вы нас надули, соврали нам и обманули», — отметил глава государства.

Наконец, нужно просто начать разговаривать — к чему Москва всегда готова. Путин не исключил начала переговоров с новым американским президентом Дональдом Трампом. Российский лидер продемонстрировал, что уважает американского коллегу, назвал мужественным его поведение во время покушения.

«И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. Дело не только в этом, хотя, конечно, это на драйве таком. Человек проявляет себя в экстраординарных условиях — вот здесь человек проявляет себя. И он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом: мужественно, как мужчина», — заявил российский лидер.

Попутно он фактически обнулил историю российско-американских отношений в ходе первого срока Трампа, когда республиканец вынужден был вводить санкции против России и поставлять оружие Украине.

«У меня такое впечатление, что его затравили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать влево, вправо, лишнее слово сказать», — отметил Путин, тем самым предложив республиканцу начать переговоры с чистого листа.

Да, в последнее время слово «переговоры» стало чуть ли не ругательным — спасибо многочисленным западным публикациям, где под «переговорами» подразумевается принципиальное согласие России отдать её территории.

Последний такой слив «переговорного плана от Трампа», опубликованный изданием The Wall Street Journal, подразумевал заморозку конфликта по нынешней линии фронта и создание демилитаризованной зоны на Украине. Поэтому демонстративную готовность Москвы начинать переговоры кое-кто поспешил назвать готовностью к «договорняку».

«Важнейшим моментом выступления было отсутствие даже намека на «договорняк» с Западом. Раньше президент отмечал, что «мы готовы договариваться на основе Стамбула», теперь чётко добавил — «с учётом реалий на земле». Путин явно сделал поправку на то, как его слова воспримут внутри страны, те же бойцы СВО», — заявил в разговоре с ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

Также президент дал понять, что его не устраивает любой вариант временных решений.

«Дал понять, что это должно быть полноценное долгосрочное урегулирование, а не временная заморозка конфликта», — говорит Дмитрий Суслов.

Кроме того, глава государства намекнул, что, если урегулирования не будет, если Запад продолжит войну, территориальные условия конфликта могут измениться.

«Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определённых территориях и которые мы называем своими историческими территориями. Всё зависит от динамики происходящих событий», — ответил Путин на вопрос модератора Федора Лукьянова о том, в каких границах он готов признать Украину.

Это значит, что Россия считает данный вопрос открытым, уверен Вадим Трухачёв. И открытым он будет вплоть до окончания СВО.