Победа Дональда Трампа, причём победа уверенная, сделавшая невозможной корректировку голосования ни через «восстание мертвецов» (вбросы от лица умерших за последние годы граждан), ни через «молдавскую диаспору» (массовые карусели на участках и бесконтрольный подсчёт), ожидаемо стала главной новостью американских СМИ. Заокеанская пресса пытается ответить на три важнейших вопроса: как это произошло, кто виноват и чем всё это закончится?

ИА Регнум

СМИ сходятся во мнении, что демократы недооценили Трампа.

«Они думали, что Трамп утонул после поражения от Байдена. Были уверены, что высокомерие и глупость, которые Трамп проявил во время его неохотного ухода с поста президента, уничтожили его политически. Они видели в нём не более чем второстепенную фигуру — злобного персонажа в изгнании в Мар-а-Лаго. Опозоренного неудачника без перспектив возвращения к власти», — пишет The New Yorker.

Но неудачником Трамп не был. По мнению Associated Press, республиканец поднялся и выиграл за счёт «разочарованных избирателей».

«Он нападал на своего демократического оппонента Камалу Харрис за счёт использования зачастую женоненавистнических и расистских терминов, продвигая апокалиптическую картину страны, захваченной жестокими мигрантами. И эта грубая риторика в сочетании с образом гипермужественности нашла отклик у разгневанных избирателей, особенно у мужчин, в глубоко разделённой стране», — пишет AP.

По сути, американское большинство, которое не разделяло идеи ультралиберализма, чувствовало себя оккупированным радикальным меньшинством. Осознавало, что его интересы никому не интересны — и как только у них появился защитник в лице Трампа, проголосовало за него.

Да, некоторые голосовали потому, что симпатизировали ему лично.

«Большинство сторонников Трампа верили рассказам о том, что он стал несправедливой жертвой коррумпированного политического, юридического и медийного истеблишмента», — отмечает издание The Hill.

То есть такой же жертвой, как они сами, но который при этом может их защитить.

«Сторонники Трампа видят в нём уникальную фигуру, чья грубая, порой вульгарная и часто околорасистская риторика позиционирует его как бич политической корректности», — указывает CNN.

Ведь, как отмечает The Wall Street Journal, «заслуга победы Трампа — в его неискоренимой привычке говорить то, что он на самом деле думает».

Однако были и те, кто Трампа не любил, но голосованием против него выражал свой протест против ультралиберальной оккупации, которая разрушает сами основы Америки.

«Его дерзкие планы устроить переворот в политической системе страны нашли отклик у десятков миллионов избирателей, которые опасались, что американская мечта становится всё менее достижимой», — констатирует The New York Times.

А для её достижения, как считают эти десятки миллионов, нужно весь старый мир разрушить.

«Американцы только что проголосовали за то, чтобы сжечь всё это дотла», — резюмирует издание Slate.

Как отмечает издание The Hill, Трамп стал вторым за 36 лет республиканским президентом, которому удалось одержать победу не только по голосам выборщиков, но и в рамках всеобщего голосования — то есть добиться большей поддержки электората, чем оппонент от демократов.

Самих же демократов (которые, конечно же, отказываются верить, что Трамп победил из-за ультралиберальных перегибов и презрения элит к населению) сейчас ждет длительный период назначения виноватых. The Hill прогнозирует, что сейчас начнётся перекладывание ответственности за поражение.

В частности, будут искать виноватого в несвоевременном сходе Байдена с дистанции. Разумеется, одним из виновников назначат уходящего президента.

«Наследие Байдена будет определяться уже не его успехом в отстранении Трампа от власти в 2020 году, а его высокомерием в стремлении ко второму сроку… которое открыло дорогу его политическому сопернику», — указывает CNN.

Но, помимо Байдена, ответственными сделают и руководство Демпартии, которое не смогло взять на себя ответственность и отстранить Байдена от участия в выборах через законные процедуры.

«Отсутствие у партии желания проводить конкурентные праймериз против Байдена будет подвергнуто сомнению теми, кто считает, что эти праймериз либо укрепили бы позиции Харрис, либо выдвинули бы более подходящего кандидата», — уверяет издание.

Также руководство Демпартии будут критиковать за то, что оно, организовав, по словам The New York Post, дворцовый переворот против Байдена, не смогло выставить вменяемую альтернативу. То есть любого другого кандидата, кроме Харрис, которая в жажде занять Белый дом отказалась уступать дорогу более проходным кандидатам.

«Доноры заказали опросы, которые показали, что единственным кандидатом, который будет слабее Байдена, была Камала Харрис», — напоминает The Washington Post.

В результате, как и ожидалось, «страна отвергла первого кандидата от DEI (воплощающего идеи толерантности. — Прим. ред.) на пост президента», пишет Newsweek.

«Нелепую и неквалифицированную женщину, выбранную исключительно по признаку расы и пола, единственным аргументом которой было то, что она не Дональд Трамп», — уточняет издание.

Значительная часть американских СМИ сходятся в том, что противникам Трампа нужно готовиться жить в иной Америке.

«Стране, где миллионы наших сограждан проголосовали за президента, который сознательно поощряет ненависть и разногласия. Который лжёт — нагло, бесстыдно каждый раз, когда появляется на публике. Который замышлял отменить итоги выборов в 2020 году», — не скрывают эмоций авторы издания Atlantic.

Проблема, как считает издание Vox, заключается не только в аморальности Трампа, а и в его намерениях, поскольку «на протяжении всей кампании Трамп показал себя одержимым двумя идеями: осуществлением личного контроля над федеральным правительством и взысканием «возмездия» против демократов, которые бросили ему вызов, и прокуроров, которые предъявили ему обвинения».

Авторы издания прогнозируют, что республиканец заменит всю профессиональную столичную бюрократию на политических назначенцев и превратит Вашингтон в «Будапешт-на-Потомаке». То есть возьмёт на вооружение авторитарные практики, которые, мол, использует венгерский премьер Виктор Орбан.

Остановить же Трампа будет некому.

«Его критики из Республиканской партии в Конгрессе в основном потерпели поражение или ушли в отставку. Федеральные суды теперь заполнены судьями, которых он назначил», — пишет Associated Press.

Более того, журналисты вспоминают недавнее решение Верховного суда (треть судей которого являются назначенцами Трампа) об иммунитете главы государства за решения, принятые на посту.

«Новый мандат Трампа вызовет новые опасения, что он планирует следовать своей вере в то, что президенты обладают почти неограниченной властью. Он (…) открыто говорил об использовании правящих институтов Америки и даже военных для наказания своих врагов. Пообещал начать массовую депортацию нелегальных и даже некоторых легальных иммигрантов, что может спровоцировать разбирательства в судах», — указывает CNN.

Векторам будущей внешней политики Трампа тоже уделяется внимание, хотя и значительно меньше. Та же CNN сокрушается, что за рубежом Трамп, скорее всего, «снова превратит Соединенные Штаты в один из величайших источников непредсказуемости в мире», а «переменчивая внешняя политика, отражающая его взрывной характер, еще больше подорвёт позицию Вашингтона как главы основанного на правилах западного демократического мирового порядка».

В целом либеральные западные СМИ переживают апокалиптичные настроения.

«Второй срок Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу для Соединённых Штатов. Следующие четыре года станут самой серьёзной угрозой для американской демократии со времён Гражданской войны. Если она их переживёт, то наверняка останется потрёпанной, израненной в боях», — резюмирует издание Vox.