Президент Финляндии Александер Стубб совершил с 27 по 31 октября визит в Китай и встретился с руководством КНР. Поездка преследовала две цели.

ИА Регнум Президент Финляндии Александер Стубб и Председатель КНР Си Цзиньпином.

Первая, тактическая и заведомо малозначащая — еще раз донести до Пекина традиционную риторику западного блока об «агрессивной России», с которой, дескать, не стоит дружить. Вторая, стратегическая — активизация экономического сотрудничества с Китаем. Финляндии это необходимо в условиях экономического спада, обусловленного как раз тем, что мантру об «агрессивной России» сами финны приняли как руководство к действию.

Завёл старую пластинку

Политолог Лииса Каупилла из финского Института международных отношений рассказала местной прессе, что в последние годы отношения двух стран ухудшились. Суоми вынуждена следовать общему тренду ЕС, который теперь состоит в том, что Китай принято обвинять в «авторитаризме», в «зажиме демократии» и подозревать во всяческих нехороших намерениях. «На мой взгляд китайско-европейские отношения в целом далеко не так хороши, как в середине 2010-х годов», — говорит Кауппила.

Тут, кстати, напрашивается пример другой близкой к Суоми страны — Литвы, которая сама же подорвала свои отношения с КНР, отчего понесла серьезные экономические потери. Финляндия от таких крайностей пока далека.

Стубба сопровождала представительная делегация: глава МИД, министр климата и окружающей среды, министр сельского и лесного хозяйства, а также представители крупных финских предприятий, уже давно работающих в Китае — Nokia (телекоммуникационное оборудование), Vaisala (производство контрольных приборов) и UPM (деревообработка), Oilon (энергетические технологии).

Кульминацией визита стала встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Тот сказал гостю: его соотечественники помнят о том, что в свое время Финляндия была одним из первых западных государств, установивших дипломатические отношения с КНР, и первой западной страной, подписавшей межправительственное торговое соглашение с Китаем.

Китайский лидер добавил, что между Пекином и Хельсинки «всегда поддерживались дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии» и призвал к их сохранению. По его словам, Китай «готов работать с Финляндией над укреплением стратегического сотрудничества, сохранением дружественных традиций, а также вносить новый вклад в дело мира и развития во всём мире».

По словам Стубба, его личная встреча с главой КНР продолжалась три часа, а одной их главных тем, которую он поднял в разговоре, была «агрессивная война России против Украины». Президент Финляндии сообщил, что довел до Си Цзиньпина точку зрения Хельсинки на украинский конфликт.

В частности, Стубб подчеркнул, что Москва якобы угрожает безопасности Финляндии. «Нарратив, согласно которому Россия напала на Украину, чтобы предотвратить экспансию НАТО, абсолютно ошибочный. Произошло с точностью до наоборот — НАТО расширилось и сплотилось в результате российского нападения», — так Стубб пересказал журналистам тезисы, которые, по его словам, он донес до руководителя Китая.

Более того, финский президент позволил себе критиковать тесные контакты Китая и России. Стубб пригрозил, что они усложняют взаимоотношения между Китаем и Евросоюзом. «Путину нельзя доверять, особенно когда речь идет о ядерном оружии», — заявил Стубб и сообщил прессе, что поднимал и вопрос военной помощи, которую России оказывает КНДР.

В частности, речь шла о возможном участии северокорейских солдат в боевых действиях. По мнению Стубба, это «провокация», которая может привести к эскалации конфликта: он пригрозил «ответными мерами» со стороны НАТО.

По мнению Стубба, Пекин «с беспокойством» наблюдает за сближением России и Северной Кореи, так как этот процесс якобы не отвечает китайским интересам. Другими словами, президент Финляндии воспроизвел западные пропагандистские нарративы, которые Си Цзиньпину уже приходилось слышать много раз.

Китайское благодушие

Гораздо интереснее деловая сторона визита. Руководители двух стран заключили ряд соглашений. В частности, они договорились о том, что финны в течение 15 дней смогут путешествовать по Китаю без виз — у Пекина уже есть аналогичные соглашения с восемнадцатью странами ЕС.

Главы государств также подписали ряд документов о сотрудничестве в областях образования, охраны водных ресурсов, защиты окружающей среды, об обмене опытом в развитии экономики замкнутого цикла, заключили сельскохозяйственные контракты, в частности, о поставках финских продуктов в китайскую столицу.

Стубб встретился и с премьером китайского Государственного совета Ли Цяном. Последний с традиционной дипломатической вежливостью сказал, что «двусторонние отношения сохраняют устойчивый импульс развития». Ли Цян отметил, что Китай готов работать с Суоми и выразил надежду, что та создаст «справедливую, прозрачную и недискриминационную бизнес-среду для китайских предприятий» и «будет играть позитивную роль в содействии здоровому развитию экономических и торговых отношений между Китаем и ЕС». А вот это уже конкретный сигнал — ЕС пытается оградить свой рынок от китайской продукции, прежде всего электромобилей, а Китай пытается пробиться через эти заградительные барьеры через двусторонние соглашения с отдельными странам ЕС.

Госчиновник Фу Гоцин, занимающий важный пост в структуре управления китайским сельским хозяйством, выразил надежду, что обе стороны смогут наладить устойчивое сотрудничество в сфере молочной промышленности — для финской «молочки», лишившейся российского рынка, это было бы очень кстати.

31 октября Стубб посетил Университет Фудань в Шанхае, встретился со студентами и выступил с лекцией «Трансформация многостороннего порядка» и принял участие в запуске совместного образовательного проекта.

Визит завершился бизнес-саммитом, на котором обсуждались инвестиционные возможности для финских и китайских предприятий. Там было озвучено, что в настоящее время в Китае работают около 250 финских компаний, в том числе такие известные фирмы, как Kone, один из ведущих мировых производителей лифтов.

Китайская пресса вполне благожелательно пишет, что визит Стубба поможет «укрепить сотрудничество, устранить недопонимание и найти консенсус между двумя сторонами», а также «внести стабильность в решение проблем и устранение неопределённости, с которыми сталкиваются Финляндия и вся Европа на мировой арене».

Ян Шаохуа, доцент-исследователь Центра китайско-европейских отношений Фуданьского университета считает, что визит Стубба поможет снизить напряжённость в отношениях между Китаем и ЕС, возникшую из-за повышения таможенных тарифов на китайские электромобили.

Отвечая на вопрос об этих тарифах, Стубб высказался довольно неопределенно: «Меня беспокоит, что мы вступаем в период эскалации торговых отношений. Нужно создать равные условия — это то, что обсуждается в настоящее время». Стубб сообщил, что при голосовании о повышении пошлин Финляндия воздержалась.

Ненадёжный партнёр

Финляндия участвует в китайском транспортном проекте «Один пояс, один путь», благодаря чему товарооборот между двумя странами стал более тесным. В то же время финские фермеры и деревообработчики, которые лишились доступа к рынку России, хотят компенсировать эти потери за счет Китая. Однако и у Суоми тоже есть кое-что, интересующее Пекин.

«Финляндия обладает сильным конкурентным преимуществом в таких областях, как чистая энергетика, «зеленые» технологии и высокотехнологичные отрасли промышленности. Китай, с другой стороны, является рынком, полным возможностей в этих областях. Визит Стубба мог бы стать ключевой платформой сотрудничества для Финляндии, которая ищет новые возможности для развития в условиях глобальных вызовов и неопределенности», — говорит Ян Эрлин, председатель Финско-китайского делового совета.

Особенно, по его словам, Пекин интересуют опыт Суоми в области «чистой» энергетики, экономики замкнутого цикла, управления отходами, финские биологические, медицинские и углеродно-нейтральные технологии. Эти интересы хорошо отражает и состав финской делегации.

В целом, конечно, нельзя не отметить, что Финляндия, которая стремительно приближает свои отношения с России к точке невозврата, относится к Китаю с достаточно большим пиететом. Это неудивительно, ведь Суоми переживает серьезный спад, затронувший самые разные стороны ее экономики; страну сотрясают забастовки.

Доступ к необъятному китайскому рынку финнам очень полезен, и они стараются использовать эту возможность как можно шире. Поэтому они готовы сквозь пальцы смотреть на «авторитаризм» и «антидемократичность» Китая, ограничиваясь лишь чтением дежурных нотаций о недопустимости поддержки «агрессивной» России.

Однако надо понимать, что для КНР очень важен рынок ЕС, одной из точек входа на который является Финляндия.

Если для масштабов и струкруты финской экономики российский рынок был крайне важен, то с точки зрения масштабов китайского экспорта рынок России не так велик и не может заменить собой Евросоюз. Поэтому китайские банки и предприятия не могут игнорировать антироссийские санкции. Уже сейчас это привело к тому, что взаимодействовать с китайцами российские предприниматели могут лишь через посредников, на долю которых нынче приходится до 80% всех расчетов.

С другой стороны, Финляндия для Китая партнер ненадежный, особенно с учетом того, что Хельсинки сдал часть своего суверенитета Западу.

Здесь снова напрашивается пример той же Литвы — страны, в свое время много и упорно работавшей над тем, чтобы открыть для себя китайский рынок. В ноябре 2018 года этот труд увенчался визитом тогдашнего литовского президента Дали Грибаускайте в КНР, где она встретилась с китайским руководством и подписала ряд важных торговых соглашений.

Но это, судя по всему, очень не понравилось Вашингтону. Только прямым приказом американского посольства можно объяснить тот факт, что всего через пару месяцев после визита Грибаускайте Литва начала всячески оскорблять и раздражать Китай, не упуская не единого повода.

А закончилось все торжественным открытием в Вильнюсе официального представительства Тайваня. Сейчас отношения Литвы и КНР уже в течение нескольких лет находятся на дне глубокой ямы и вряд ли в обозримом будущем будут из нее извлечены.

Потеряв самостоятельность, Финляндия не является больше независимым игроком. Если Хельсинки получит приказ, он моментально разорвет отношения с Китаем, какими бы выгодными они ни были. Как уже разорвал столь же выгодные для себя отношения с Россией.