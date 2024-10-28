Хельсинки, 28 октября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Суд в Финляндии наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз». Об этом 28 октября сообщила газета Helsingin Sanomat.

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«Решение вступило в силу 24 октября. Наложен арест на участок площадью 3326 кв. м. Конфискация означает, что имущество не может быть передано, заложено или отчуждено», — говорится в сообщении.

Отмечается, это уже второй связанный с РЦНК арест. Впервые он был наложен в 2023 году, но впоследствии снят.

Издание сообщило, что нынешний арест связан с иском «Нафтогаза» о процедуре принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения суда в Гааге по поводу компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

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