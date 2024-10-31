Вооружённые силы Украины могли захватить Курскую атомную электростанцию, но не захотели этого делать, заявил Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам.

ИА Регнум

«Мы никогда не хотели этого, потому что мы понимаем, что это значит: что мы будем такими же, как Россия. Мы не захватываем их критическую инфраструктуру», — сказал Зеленский.

Наступление ВСУ в Курской области остановилось примерно в 35 километрах от АЭС. При этом данные российских спецслужб и военных, а также показания захваченных в плен украинских солдат противоречат заявлениям Зеленского.

Еще в августе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что боевики ВСУ собирались захватить Курскую атомную электростанцию к 11 августа, но их план не сработал.

«Блицкриг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался», — говорил Алаудинов.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также отмечал, что план киевского режима при нападении на Курскую область включал в себя захват и минирование Курской АЭС.

Информация СВР и Минобороны подтверждается словами пленных вэсэушников. В начале сентября военнопленный Михаил Шкода из 82-й десантно-штурмовой бригады рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС.

«Задача нашей разведроты была быстро добраться до атомной станции, чтобы заминировать её», — сообщал Шкода.

В свою очередь глава «Росатома» Алексей Лихачёв в сентябре 2024 года заявлял, что Киев продолжает провокации и регулярно совершает атаки возле Запорожской и Курской АЭС.

«Безрассудное поведение киевского режима представляет собой угрозу не только отдельным объектам российской атомной энергетики, но и развитию всей мировой атомной отрасли», — подчёркивал Лихачёв.

Героизм защитников и потери врага

Очевидно, бахвальство Зеленского призвано обелить провальную операцию в Курской области, в ходе которой ВСУ потеряли, по данным российского Минобороны, более 26 тысяч человек.

Ложь — это способ существования Зеленского: он постоянно врёт, путает и переиначивает свои мысли, рассказал в беседе с ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук. Дальше Зеленский будет юлить и придумывать новые истории, прогнозирует эксперт.

По словам Матвийчука, если бы ВСУ могли захватить Курскую АЭС, то обязательно бы это сделали, чтобы получить важный козырь в разговоре с нашим правительством. Но не вышло: украинские войска остановил героизм российских солдат и офицеров. Также сыграл свою роль недостаток сил и средств для продолжения атаки из-за понесённых потерь.

«Потери ВСУ стали настолько критичными буквально на второй день авантюры, что сразу стало понятно: сил и средств Киеву явно не хватит», — говорит собеседник ИА Регнум.

Не имея возможности пробиться к АЭС и достичь значимых военных успехов, киевские боевики совершили на территории области массу военных преступлений — это признают даже американские СМИ. Но большинству из вторгшихся в российских регион осталось недолго ходить по курской земле, уверен Матвийчук.

«Сегодня яркий тому пример — три окружённые бригады ВСУ в Курской области. Там сначала было около 2 тысяч, теперь — 1,5 тысячи украинских военнослужащих, которые уничтожаются нашими войсками, — рассказывает эксперт. — Это пока не на слуху, но в ближайшее время это будет сенсацией, когда последует полный разгром».

«Упорно рвались к АЭС»

В числе тех, кто сдерживал наступление ВСУ в Курской области в августе, были боец спецназа «Ахмат» Юрий Кулешов и его сын, тоже Юрий. В мирной жизни Кулешов-старший — известный историк, медиевист, оружиевед. Однако в стороне остаться не смог — вместе с сыном они отправились на СВО добровольцами.

В августе семью Кулешовых перебросили на курское направление, где мужчины две недели воевали за родные для них места в самых горячих точках.

«С 10 числа, когда мы туда зашли, и до 24-го, когда меня эвакуировали, всё слилось в один день, один непрекращающийся бой», — рассказывал герой ИА Регнум в начале сентября. Во время ожесточённой схватки с врагом Кулешов-младший погиб, а отец получил тяжёлые ранения. Ему удалось добраться до госпиталя, врачи спасли мужчину.

Киевские боевики, наступавшие на Курскую область, были мотивированы и наступали активно, отмечает в новой беседе с ИА Регнум Юрий Кулешов. «До Курчатова они бы дошли, — говорит он. — Они шли достаточно упорно, если это слово подходит».

Бойцы ВСУ были вооружены западным оружием — в трофеях наши солдаты видели американскую снайперскую винтовку, польский пулемёт и другое вооружение, добавляет собеседник агентства. Кроме того, ВСУ вводили в бой резервы — наступление киевских боевиков не прекращалось.

«Они упорно рвались к Курской АЭС и по Суджанской, и по Льговской трассам», — вспоминает Юрий.

Остановили их лишь мужество и стойкость наших бойцов. Некоторые из них ценой собственной жизни не пустили врага дальше и не позволили ВСУ захватить Курскую АЭС, что неминуемо привело бы к катастрофе, уверен Кулешов.