Вашингтон, 28 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Американская газета The New York Times (NYT) рассказала о военных преступлениях военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), вторгшихся в приграничные районы Курской области. По информации журналистов, украинские военные в том числе убивали мирных граждан.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В материале, выпущенном 27 октября, издание привело свидетельства жителей посёлка Коренево, вернувшихся туда после освобождения населённого пункта российскими подразделениями. Так, волонтёр Мария Скроб рассказала, как украинские бойцы стреляли по мирному населению.

«Каждый автомобиль, который приближался к этому месту, был обстрелян. Все пытались выбраться, но, как вы видите, им это не удалось», — заявила она.

Скроб также сообщила, что украинские военные стреляли в убегающих мирных граждан, о чём изданию также рассказали жители села Куриловка. Кроме того, газета опубликовала снимки убитых людей в гражданской одежде, которые лежали на дороге.

Как передавало ИА Регнум, формирования ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа. Российские бойцы не дали им пробиться вглубь региона. По данным на 27 октября, украинские войска на этом направлении потеряли более 27,1 бойцов.

Есть множество свидетельств о преступлениях военных ВСУ в Курской области. 27 сентября житель региона рассказал, что его племянника, решившего не эвакуироваться, избили, а потом повесили в церкви.

Следственный комитет России 13 сентября возбудил уголовное дело против генерала ВСУ Дмитрия Красильникова в связи причастностью к военным преступлениям в Курской области. Установлено, что находящиеся в его подчинении подразделения незаконно пересекли границу РФ, атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Они также взрывали дороги, мешая эвакуации мирных жителей.

26 октября российские следователи возбудили уголовное дело против военнослужащих ВСУ, взорвавших автомобиль мирного жителя в Курской области. Они атаковали машину с помощью дрона.