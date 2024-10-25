«Наконец-то я в Азии», — писала Екатерина II Вольтеру из Казани в мае 1767 года. Наверно, сейчас бы фраза императрицы звучала: «Наконец-то я на Глобальном Юге», но место действия прежнее. То, что именно Казань стала площадкой для самого представительного саммита БРИКС, более чем логично — если вспомнить об истории города на Волге.

ИА Регнум БРИКС, Казань

«Каждый из президентов, лидеров стран и руководителей делегаций, выходя с заседания, говорил: мы знаем о вашем городе, у вас очень известный город. Для меня это было неким открытием… Мы привыкли к тому, что знают Москву, Санкт-Петербург. Мы привыкли, что все знают Сибирь», — поделился с RT мэр Казани Ильсур Метшин. О знакомстве с особой ролью Казани говорили и китайский лидер Си Цзиньпин, и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Тем более, «в курсе» особого положения Казани гости из Ирана и Турции.

Несмотря на местоположение на Восточно-Европейской равнине, у столицы Татарстана давняя историческая репутация именно азиатских ворот России — откуда открываются пути на Восток, как Ближний, так и Дальний.

Это касается и символических жестов. К примеру, в Казани никогда не было значительного буддийского населения, но в 1837 году в честь приезда в город наследника престола Александра Николаевича — будущего Александра II — в здании университета бурятский лама Галсан Никитуев совершил обряд освящения хлеба и воды и вознес за великого князя молитву на тибетском языке.

Это же касается и вполне осязаемых интеллектуальных, экономических и человеческих связей.

Культурой татарского народа были предопределены тесные связи Казани с тюркскими и арабскими суннитскими странами, но на деле спектр долговременных контактов оказался гораздо шире и не исчерпывался миром ислама.

Кислые яблоки поволжских сарацин

Территория Среднего Поволжья была включена в культурную орбиту Ближнего Востока с 922 года, когда предки татар — волжские булгары приняли ислам в качестве государственной религии.

Секретарь багдадского посольства Ахмед ибн Фадлан, оставивший подробные записки, удивлялся майским коротким ночам и грозам, кислоте местных яблок и нравам местных народов, но географические различия никогда не представляли существенной преграды для распространения мировых религий.

Уже в середине XIII века проезжавший через Волгу французский эмиссар Гильом де Рубрук писал, что булгары — «самые злейшие сарацины, крепче держащиеся закона Магометова, чем кто-нибудь другой».

Завоевания Чингисхана и его внука Бату (Батыя) включили Волгу в одно политическое пространство с Китаем, Центральной Азией и Ираном. Хотя разные части Монгольской империи обособились друг от друга, о тесных экономических связях говорит изобилие китайской керамики и китайские монеты, которые находят археологи в золотоордынских городищах на Волге.

Мировую политику XIII–XIV веков определяла дипломатия между разными ветвями потомства Чингисхана, правившими в Китае, Персии, в приволжских степях и, собственно в Монголии.

Например, в 1276 году в плен к претенденту на престол великого хана Хайду попали Номухан и Кокочу — сыновья Хубилая, императора Китая из монгольской династии Юань. Хайду не нашел ничего лучше, чем отправить пленников на Волгу к ордынскому хану Менгу-Тимуру, где те жили в почёте, пока не вернулись в Китай.

С другой стороны, противоборство Золотой Орды с государством потомков чингизида Хулагу (правившими на территории нынешних Ирана, части Афганистана, Туркменистана, Турции и Ирака), сделало Орду естественным союзником мамлюкского Египта и породило длительную дипломатическую переписку между волжскими ханами и египетскими султанами.

Белорус и Дон Жуан на службе персидского шаха

Собственно, Казань превратилась в крупный центр уже тогда, когда попытка глобализации по версии Чингисхана окончательно иссякла, а на обломках Золотой Орды образовались несколько ханств — Крымское, Астраханское и Казанское.

Сохраняя обширные торговые связи по Волге, дипломатически казанские ханы больше взаимодействовали с ближайшими соседями: Московской Русью и татарскими правителями. Даже связи с Османской империей через крымских Гиреев будут сильно преувеличены советской историографией, которой нужно было найти прогрессивное обоснование походам Ивана Грозного, не нарушая концепции «дружбы народов».

Алексей Кившенко. Сдача Казани Ивану Грозному, 1552 г.

Важно, что включение в состав Русского царства не лишило Казани положения перекрёстка цивилизаций, а дало новый импульс в качестве перевалочного пункта для дипломатических миссий из дальних стран. После завоеваний 50-х годов XVI века Волга вновь оказалась под контролем одного сюзерена, как это было во времена Золотой Орды. И уже вскоре по великой реке в Москву пошли торговые и посольские караваны из Персии.

Фоном для начала российско-персидской дипломатии было противостояние правящей в Иране шиитской династии Сефевидов с суннитской Османской империей, которое делало Россию и Персию потенциальными союзниками. Но, кроме военных задач, персидские посольства к царям Фёдору Ивановичу и Борису Годунову имели целью и налаживание экономических связей.

В целом «про экономику» было посольство персидского вельможи Хаджи Хосрова в 1592–1594 годах, задачей которого были договорённости о беспошлинной торговле с Москвой. Начать новую страницу в экономических отношениях, как бы выразились сейчас, шахский посол предложил сразу же с беспошлинной продажи товара на 500 рублей, который он оставил в Казани. Борис Годунов дал согласие.

Поскольку активные переговоры на полях казанского саммита БРИКС вёл Александр Лукашенко, любопытно вспомнить и происхождение Хаджи Хосрова. Сам он себя называл «литвин полотцкого взятия», то есть он попал в плен во время взятия Полоцка Иваном Грозным в 1563 году и дальше оказался в Иране, служа при дворе шаха Аббаса Великого. Известно, что в ходе поездки в России в городе Касимове Хаджи Хосров навещал свою сестру.

Красочное описание Казани на рубеже XVI–XVII веков оставил в своём сочинении дипломат Орудж-бек Баят, известный в Европе как Дон Жуан Персидский. Южный гость не мог уснуть в Казани от звонка колоколов; удивлялся толпе, которая постоянно сопровождала участников миссии, и обилию угощения; рассказывал о цепных псах, «подобных льву», которых казанцы выпускали на улицу ночью.

Впрочем, как и Ибн Фадлан в Х веке, местные яблоки Орудж-бек счёл слишком кислыми.

К слову, кроме Ирана, Орудж-бека считают своим и в Азербайджане.

Калмыцкая прокси-дипломатия

Продвижение границ страны к Тихому океану сделало Казань одним из пунктов российско-китайских отношений. Вклад казанцев в это направление был многосторонним и охватывал самые разные аспекты: от торговли до интеллектуальных коммуникаций. Наивысшей интенсивности эти контакты достигли в XIX веке, но уже при первых встречах России и Китая можно найти казанский след.

Казань. Рисунок Андре Дюрана из Voyage pittoresque et archéologique en Russie

Сибирский историк Иван Павлович Каменецкий обнаружил довольно любопытный сюжет из истории первого русского посольства в Китай 1675–1678 годов, которое возглавлял учёный и дипломат греко-молдавского происхождения Николай Спафарий.

Заметную поддержку посольству оказал служивший на границе с Империей Цин нерчинский воевода Павел Шульгин. Он указал более безопасный маршрут и отправил вместе со Спафарием своего сына Василия. В целом воеводство Шульгина на китайской границе, хотя и не обошлось без злоупотреблений, было довольно деятельным: под Албазиным была заведена казённая пашня, шел поиск полезных ископаемых.

Павел Шульгин приходился правнуком деятелю Смутного времени Никанору Шульгину. Занимая пост городового дьяка, Никанор фактически возглавил в 1611–1613 годах Казанское государство, независимое от семибоярщины и польско-литовских интервентов, но тесно взаимодействовавшее с Первым и Вторым земскими ополчениями.

За излишнюю самостоятельность в годы Смуты Шульгин с сыновьями и был сослан в Сибирь, где его потомки составили влиятельный клан.

Первое китайское посольство прибыло на территорию России в 1712–1715 годах, и в его истории можно найти параллель с современной российской практикой, когда дипломатические задачи решают не представители МИД, а руководители таких субъектов федерации, как Татарстан.

Принимающей стороной для посольства из Империи Цин был калмыцкий тайши (вождь, старейшина) Аюка, который находился в договорных отношениях в Россией и пользовался значительной самостоятельностью. Эта миссия, широко известная благодаря запискам одного из её участников — Тулишэня, была послана в ответ на калмыцкое посольство в Пекин 1709 года. Причём организацией калмыцкого посольства занимался первый губернатор новоучреждённой Казанской губернии Петр Матвеевич Апраксин.

Хотя китайское посольство не достигло своей главной цели: склонить калмыков к войне против Джунгарии в союзе с Империей Цин (у Аюки как российского подданного не было таких полномочий), с неё начинаются более тесные дипломатические контакты между Россией и Китаем. Кроме прочего, Тулишэнь оставил довольно подробное описание Поволжья в районе Казани, которую посетил дважды в 1713 и 1714 годах.

Подвиг не самого пунктуального монаха

В 1716 году начинает работу русская духовная миссия в Пекине, которая со временем перерастёт задачи духовного окормления православных потомков жителей Албазина, превратившись в дипломатическое представительство и центр научной синологии. Несколько ключевых фигур в истории этой миссии и российского китаеведения связаны с Казанью.

В первую очередь это выпускник Казанской духовной семинарии Иакинф (Бичурин), возглавлявший Пекинскую миссию в 1807–1821 годах. Китаист мирового уровня, вероятно, был не самым пунктуальным монахом, но в одиночку проделал работу целого университета по переводу китайских источников и раскрытию основ китайской культуры и истории для русского читателя. В связи с чувашскими корнями у Бичурина еще с советских лет есть статус национального героя в Чувашии, а в Казани в наше время о его жизни поставили балет «Иакинф».

У Бичурина учился архимандрит-синолог Палладий (Кафаров), возглавлявший Пекинскую миссию в 1849–1859 и 1865–1878 годах. Его увековечили и в родном Старошешминске (бывшей крепости на засечной черте, а ныне селе), и в Чистополе, где он учился в бурсе, и в Казани, когда на бывшем здании семинарии в 2024 году установили мемориальную доску.

Начало преподавания китайского языка в Казанском университете было положено в 1837 году архимандритом Даниилом Сивилловым, который тоже ранее трудился в Пекинской миссии. Восточный разряд Казанского университета стал первой в России академической школой китаеведения, которая дала мировой науке профессора Василия Васильева и других исследователей. Параллельно преподавание китайского языка шло на среднем звене образования в Первой Казанской мужской гимназии, где работал выходец из Ташкента Исмаил Абдекаримов, хорошо разбиравшийся в том числе в китайской каллиграфии.

Органическое развитие этой школы было прервано переводом восточного разряда в Санкт-Петербург в 1855 году, но Казань так и осталась колыбелью российского университетского востоковедения.

Что поразило Александра Дюма

Пока светские и духовные ученые накапливали знания о Китае, тысячи казанцев были задействованы в экономических взаимоотношениях с далёким восточным соседом, а казанское купечество зарабатывало на этом целые состояния.

Со времен Волжской Булгарии ведущим ремеслом в Среднем Поволжье была выделка кож. Кожевенные мастерские находят археологи и в ханской Казани. И русские казанские предприниматели, такие как сподвижник Петра I Иван Микляев, тоже начинают зарабатывать на коже. Даже Александр Дюма писал своим французским читателям: «Думаю, что ни в каком городе на свете не выделывают кожу так, как в Казани». К середине XIX века, по подсчётам казанской исследовательницы Людмилы Свердловой, 53% от общероссийского вывоза козловой кожи, сафьяна и юфти шло в Китай.

Естественно, что казанские купцы заняли видное место на пограничной ярмарке в Кяхте, через которую шла российско-китайская торговля. Торговля была меновая: за свой главный товар казанцы получали множество китайских товаров, но, прежде всего, чай и фарфор.

Среди многих татарских купцов, разбогатевших в Кяхте, следует упомянуть Юнусовых.

Их фамилия и сейчас сохранилась в названии усаженной садами площади в Старо-Татарской слободе, а в старой Казани Юнусовскими назывались две казанские мечети, а также первый мусульманский приют для мальчиков-сирот, где на каждого воспитанника полагалось в три раза больше содержания, чем в других приютах. Из русского купечества активнее других на этом направлении была фамилия Крупениковых, чей отец-основатель Леонтий Филиппович носил титул «профессор чайного дела» и был одним из казанских собеседников Пушкина.

Семья Юнусовых. Фото начала ХХ века

Кстати, благодаря кяхтинской торговле чай стал главным национальным напитком татар и центром стола, к которому подаются прочие блюда, включая чак-чак, получивший дополнительную известность на саммите БРИКС.

Индусы с Агрыжанского двора

С Индией у татар особые отношения, поскольку индийцы приняли непосредственное участие в этногенезе татарского народа. Одна из составляющих частей астраханских татар — татары Агрыжанского двора. Они были потомками индийцев, живших на Индийском торговом дворе, и местных татарок.

Как показала в своих исследованиях индолог Ксения Никольская, причина появления особого Агрыжанского двора в Астрахани заключалась в том, что дети от браков кастовых индусов и женщин, не принадлежащих ни к какой касте, не имели статуса в индуизме. Приняв мусульманскую религию своих матерей, они становились татарами. Но всё-таки главная контактная зона с Индией не в Казани, а в Астрахани.

Казань же, наряду с синологией, стала колыбелью и для университетской санскритологии. С 1841 по 1852 год на Восточном разряде Казанского университета преподавал первый российский санскритолог Павел Яковлевич Петров. А уже после перевода Восточного разряда в Санкт-Петербург санскритом занимался основатель Казанской лингвистической школы Иван Бодуэн де Куртенэ.

«Здесь и сейчас творится история»

Международный форум, проходивший 22–24 октября 2024 года, легко укладывается в череду фактов, определявших восприятие Казани Екатериной II и другими гостями города. Относительно близкий к центру российской политики хаб для контактов с самобытными цивилизациями Юга и Востока продолжает работать.

Кроме исторических связей с тюрко-исламским миром, Татарстан предлагает свою модель мирного сосуществования народов и религий, устойчивое развитие экономики и умение организовывать большие события. Если вспомнить, как это было со спортом, когда после Универсиады 2013 года Казань год за годом привлекала к себе самые разные чемпионаты и соревнования, можно предположить, что и площадкой для больших международных переговоров она была не в последний раз.

В свою очередь для Российского государства децентрализация дипломатии, когда в качестве представителей страны могут выступать калмыцкий хан, духовная миссия или купеческая корпорация, является давней и успешной исторической практикой. Прошедший саммит БРИКС усиливает руководство Татарстана в качестве такого представителя России на Глобальном Юге. Как заметил нынешний казанский градоначальник Ильсур Метшин в комментарии RT: «Я понимал, что здесь и сейчас в Казани творится история».