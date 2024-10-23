Казань, 23 октября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Президенты Турции и Узбекистана Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиёев прилетели в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

РИА Новости/Сергей Гунеев Реджеп Тайип Эрдоган

«В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов«, — сказано в сообщении пресс-службы.

В это же время в аэропорту Казани приземлился самолёт турецкого президента. В рамках саммита у Эрдогана запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот день в столицу Татарстана прибыли президенты Белоруссии, Азербайджана и Таджикистана Александр Лукашенко, Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь. В аэропорту их угостили хлебом и солью и татарским чак-чаком.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит в том числе прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Глава государства 22 октября провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

23 октября состоялась расширенная встреча лидеров БРИКС, на которой утвердили декларацию саммита. Текст декларации планируется распространить в ООН, отметил Путин.