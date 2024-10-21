Полина Напылова утром зашла в приложение «Яндекс. Такси», чтобы вызвать машину и доехать до работы. Такси приехало быстро, но поездка не задалась. Девушка села в машину и тут же услышала от водителя, что слишком долго собиралась (три минуты, за ожидание с пассажиров взимается дополнительная плата). Следом мужчина рассказал, что таксисты не любят приезжать в её район, потому что поездки получаются в «короткими и не прибыльными».

ИА Регнум

А в конце пути, увидев, где работает Напылова, таксист заявил, что «человеку такой уважаемой профессии должно быть совестно опаздывать». Деньги за простой же он назвал «копейками» и посоветовал в следующий раз вызывать такси другого сервиса.

Полина так и поступила — удалила приложение «Яндекс. Такси» и перестала им пользоваться. Но перед этим обратилась в техническую поддержку сервиса. Ответ пришёл стандартный: купон на следующую поездку и обещание, что против водителя будут приняты «самые строгие меры».

Девушка признаёт, что в перепалке с таксистом поступила «не толерантно»: посоветовала ему возвращаться на родину, по внешности и имени определив, что он, вероятно, трудовой мигрант.

Подобные истории происходят буквально каждый день. Недовольство жителей разных регионов России стабильно связано с хамским, а зачастую и опасным поведением таксистов «Яндекса. Такси». Легко сказать, что можно просто не пользоваться этим сервисом, но проблема в том, что компания практически стала монополистом рынка — в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны.

С некорректным поведением таксиста в середине октября столкнулась и член Совета при президенте Российской Федерации по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова. Она села в машину вместе с коллегой, водителя не устроило, что пассажир сел рядом с ним на переднее сиденье. Там, сказал таксист, «он позволяет сидеть только своей жене». Когда пассажир отказался пересаживаться, водитель просто остановил машину и заявил, что дальше не поедет.

О подобном поведении водителей говорят и пишут многие россияне, пользующиеся «Яндекс. Такси». Регулярно ездящая на машинах сервиса — «а других практически не осталось» — москвичка Соня отмечает, что таксисты «с огромной неохотой сажают пассажиров на переднее сиденье». К тому же обычно сиденье сильно задвинуто — так, что на него не сядешь, водитель кладёт туда одежду и свои вещи. Если настоять, может убрать вещи и отодвинуть сиденье. Но может и просто отказаться везти.

При этом по правилам дорожного движения на переднем сидении в любом транспорте не может сидеть ребёнок до 12 лет, ему таксист действительно имеет право отказать. Взрослым — нет.

Редакция ИА Регнум направила в «Яндекс. Такси» официальный запрос с требованием разъяснить поведение водителей, не желающих сажать возле себя пассажиров. В запросе было пять вопросов, среди которых: располагает ли компания информацией о подобных нарушениях; сталкивались ли сотрудники «Яндекс. Такси» с таким отношением; допустима ли подобная дискриминация пассажиров; как компания отреагирует на нарушение, описанное редакцией и какие санкции обычно предусмотрены для нарушителей.

Компания ответила, но далеко не на все вопросы. Сотрудница пресс-службы «Яндекс. Такси» Александра Репьева написала:

«Большинство пассажиров предпочитают ехать в такси сзади, поэтому многие водители сдвигают переднее кресло и опускают его спинку, чтобы освободить пространство. Пассажир при этом может сидеть в автомобиле на удобном для него месте, как спереди, так и на задних сиденьях.

В службе поддержки Яндекс. Такси нет массовых обращений о том, что водители запрещают садиться на переднее сиденье. В Яндекс. Такси мы нетерпимо относимся к любым проявлениям ксенофобии. Для того, чтобы оперативно решить любые вопросы пассажиров и водителей, служба поддержки сервиса находится на связи круглосуточно».

Член СПЧ Кирилл Кабанов уверен, что «Яндекс. Такси» и подобные ему сервисы превратились в «рассадники проявлений русофобского хамства, мигрантской агрессии и беспредела на грани криминала».

В беседе с корреспондентом ИА Регнум он отметил, что рынок такси давно сформировался в закрытую профессионально-этническую систему, потому что преобладают там выходцы из Киргизии. У них существует своя система безопасности, система решения проблем. По словам члена СПЧ, у таксистов есть свои «красные кнопки»: они их нажимают, и земляки моментально приезжают их защищать, в том числе и от наших правоохранителей.

«Когда мы около года назад подняли эту проблему, мы говорили, что работа таксистов фактически регулируется только агрегаторами. Мы ставили вопрос об ужесточении контроля, в том числе и в отношении качества обслуживания. В результате через лоббистов были проведены поправки в закон о такси, в которых специально под мигрантов таксистов сделали самозанятыми», — поясняет Кабанов.

Таким образом, подчёркивает собеседник агентства, хамство, сексуальные домогательства, недостойное поведение — любые нарушения со стороны таксистов — остаются безнаказанными, а «Яндекс» не решает проблемы, предоставляя водителям машины, но не неся ответственности за их поведение.

Кроме того, отмечает Кирилл Кабанов, в Государственную думу внесены поправки, чтобы сделать для водителей такси необязательным медицинское обследование и техническое обслуживание автомобиля.

Корень же проблемы, по его мнению, кроется в бесконтрольной миграции.

«В Россию приезжают радикально настроенные молодые люди, имеющие радикальную идеологию, согласно которой у них пренебрежительное отношение к «кафирам», то есть — к неверным. Они как бы работают и зарабатывают деньги, но категорически не хотят сидеть рядом с «кафирами». Земляков они рядом с собой возить не против, а нас — не хотят.

Как правильно сказал на выступлении на юридическом форуме в Питере сенатор [Андрей] Клишас, они приезжают сюда жить не с нами, а вместо нас. Мы воспринимаемся как источник заработка, но не как источник уважения. Согласно исследованию ФАДН, свыше трети людей, которые к нам приезжают, не признают наши традиции, нашу культуру, наши законы. Они хотят жить по шариату и построить халифат в нашей стране», — заявил Кабанов.

Главное в этой истории — безнаказанность нарушителей. Единственное, что может грозить водителю, который не захотел везти человека на переднем сиденье — незначительный штраф. В отношении таких нарушителей, считает собеседник ИА Регнум, должны применяться более строгие меры. Прежде всего — депортация.

Но если большинство россиян сталкиваются с хамством и неадекватностью водителей, то порой случаются и совсем вопиющие истории. Ранее ИА Регнум рассказывало историю Дарьи, художницы по костюмам театра и кино, которую водитель-мигрант высадил посреди трассы из-за того, что она сделала ему замечание.

Не раз попадавшая в аварии Дарья заметила, что водитель одновременно управляет автомобилем и смотрит на телефоне видео в наушниках. В ответ на замечание девушки, таксист Фаридун Мадалиев начал кричать на неё и оскорблять, называя «нацисткой» и «фашисткой», хотя, как утверждает сама Дарья, она ни слова не сказала о его национальности.

После угроз Мадалиев остановил машину посреди трассы — Дарья выбежала, опасаясь свою жизнь. Водитель какое-то время бежал за ней, но потом вернулся в автомобиль и уехал.

Как выяснило ИА Регнум, это далеко не первый случай агрессии Мадалиева. В 2020 году на него написал заявление в полицию москвич Даниил К. Молодой человек утверждал, что таксист «Яндекса» устроил конфликт, затем отвёз его на парковку на МКАД и, избивая, начал вымогать деньги. По его словам, таксисту помогал оперативно приехавший туда «коллега». Даниил публиковал в соцсетях последствия избиения — множественные синяки и ссадины. По словам молодого человека, тогда в полиции Мадалиев обвинил самого пострадавшего в провокациях и драке.

25-летний Мадалиев, по данным ИА Регнум, получил российский паспорт только в 2018 году. В соцсетях мужчина называет себя чемпионом Москвы в любительской лиге UFL по грэпплингу (одна из разновидностей борьбы).

Об еще одном жёстком конфликте с таксистами сервиса рассказал накануне житель города Иваново. Ночью он с приятелем вызвали машину. В авто было очень грязно, но мужчины всё же решили ехать. К тому же оказалось, что все гнёзда для ремней безопасности были забиты заглушками. Когда мужчина вытащил заглушку и пристегнулся, водитель взорвался гневом и отказался ехать дальше. Пассажирам пришлось выйти и идти дальше пешком. Но уже через несколько минут их догнала машина — за рулём сидел тот же таксист. Вместе с ним из авто вылезли еще четыре человека и напали на мужчин. Результат — пробитая голова, выбитая челюсть и сотрясение мозга.

По словам мужчины, реакции от «Яндекса» на ситуацию не было практически никакой, да и дело в ивановской полиции не продвигается.

В подобных историях «Яндекс», отмечает Кирилл Кабанов, остаётся безнаказанным, так как стал на рынке абсолютным монополистом благодаря лоббированию в российском правительстве. Однако, если бы клиенты — хотя бы жители Москвы и Петербурга — на несколько дней объявили компании бойкот, «Яндекс. Такси» пришлось бы пересмотреть своё отношение к обслуживанию, уверен собеседник ИА Регнум.