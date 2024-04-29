Материалы с тегом «Такси»
В Москве задержали «бомбил», грабивших пассажиров
В Москве задержали двух мужчин, занимавшихся частным извозом и грабивших пассажиров. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В качестве жертв злоумышленники подыскивали пьяных людей на автостанции «Новоясеневской», после чего предлагали их подвезти. Потерпевшие рассказали...
29 апреля 2024
Таксист изнасиловал москвичку во время поездки
В Москве таксист изнасиловал 24-летнюю пассажирку, сообщил источник ИА Регнум. Инцидент произошёл в ночь на 21 апреля. 47-летний таксист напал на девушку-пассажирку прямо в машине. После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемого оперативно установили и задержали. Им оказался...
22 апреля 2024