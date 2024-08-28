Москва, 28 августа, 2024, 09:58 — ИА Регнум. В Москве таксист-мигрант напал на пассажирку, которая попросила его не смотреть за рулём видео. В результате таксист высадил пассажирку посреди оживлённой трассы.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ

Инцидент произошёл на скоростной Северо-Восточной хорде в Москве 26 августа. Дарья Д. — художник по костюмам театра и кино — направлялась в Люберцы на такси Uber (входит в «Яндекс. Такси»). В какой-то момент женщина заметила, что водитель сидит в наушниках и просматривает видео с женщиной на телефоне. Дарья уже дважды попадала в аварии на такси и попросила водителя сосредоточиться на дороге, убрав смартфон.

За рулём был 25-летний Фаридун Мадалиев, и замечание ему явно не понравилось. По словам Дарьи, мужчина начал кричать на неё, обвинять в грубости, заявляя, что она не имеет никакого права делать ему замечания.

«Я ему объяснила, что в мае два раза попадала в аварии на такси, до сих пор лечу последствия. Он сказал: «Рад за вас», называл меня нацисткой и фашисткой — с чего, не знаю, я ни полслова не сказала про его национальность. Потом начал угрожать. Я сидела сзади, он пытался до меня дотянуться, и это всё на скоростной магистрали», — рассказала женщина ИА Регнум.

После этого Фаридун начал притормаживать прямо посреди дороги. Испугавшись за свою безопасность, Дарья выбежала из машины. Таксист побежал вслед за ней, но вскоре передумал и вернулся обратно в машину, после чего уехал, оставив Дарью одну посреди оживлённой трассы. Женщина попыталась связаться с поддержкой в Uber, но ей лишь сказали, что раз аварии нет, проблема их не касается. Возвращать деньги или присылать новую машину отказались. Деваться Дарье было некуда, из-за последствий тяжёлого перелома ноги, перебежать восемь полос, идти вдоль трассы или карабкаться на насыпь железной дороги она не могла. Женщина вызвала полицию, рассказав правоохранителям о случившемся, но и тут быстрой помощи не получила. Так как ситуацию сочли не экстренной, правоохранители прибыли на место только через час, после третьего обращения, утверждает Дарья.

Женщина написала заявление в полицию по факту инцидента с таксистом. ИА Регнум направило запрос в ГУ МВД по Москве с просьбой уточнить, начата ли проверка. Кроме того, по данным ИА Регнум, Фаридун и ранее попадал в скандальные ситуации. В 2020 году пассажир обвинил таксиста в избиении. Даниил. К. утверждал, что мужчина отвёз его на парковку на МКАД, где вымогал деньги и избивал, обвиняя при этом именно Даниила в том, что тот его ударил. Тогда юноше удалось вызвать полицию и скорую. Данными о том, чем конфликт закончился для Фаридуна и было ли расследование, редакция не располагает.