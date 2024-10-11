Конфликт, вспыхнувший между учительницей и мамой четвероклассника в Одинцово в конце сентября, не утихает. В защиту учительницы выступили родители других детей в классе и руководство школы. В свою очередь мама мальчика настаивает, что её сына травят, причём не только дети, но и взрослые, а в официальных структурах её жалобы «спускают на тормозах».

ИА Регнум

30 сентября ученик четвёртого класса школы №3 подмосковного Одинцово Артём на уроке попросил учительницу Гульнару Мусалчиеву отпустить его в туалет, но она отказала. Мальчик описался прямо в классе. Такую версию событий рассказала мама школьника, Юлия Короткова.

Записанное ею видео запустило скандал. Снимая учительницу на видео, Короткова потребовала объяснить, почему мальчика не отпустили в уборную. Учитель ответила, что он часто отпрашивается в туалет, а на самом деле «звонит маме и разговаривает по десять минут». Также Мусалчиева попросила не снимать её на видео и отказалась обсуждать произошедшее. Мать мальчика заявила, что сын якобы никогда ей не звонит во время уроков и назвала случившееся физическим насилием.

После конфликта Короткова обратилась «во все инстанции», рассказывает она ИА Регнум: в Министерство образования, полицию, прокуратуру. В МВД она дала показания, но после этого с ней никто не связывался, утверждает женщина.

По её словам, всё время после инцидента её сын Артём пробыл на больничном — плохо себя чувствовал, держалась высокая температура. Сейчас в школе каникулы, но, что делать после них, Короткова не знает, приводить ребёнка в класс к учителю, который, по словам женщины, «над ним издевается», кажется ей недопустимым. Перевести же его в другую школу пока не получается.

«Министерство образования, руководство школы спускают ситуацию на тормозах. Вообще всё дело в самой школе, директоре. Почитайте отзывы о ней в «Яндекс. Картах»: оценка школы там ниже низкого, люди писали, что хуже школы нет, что сталкивались с хамством директора задолго до этой истории. Я подала заявление о переводе в другую школу в Управление образования, но там, согласно регламенту, его рассматривают в течение 30 дней. Что нам делать до этого?» — задаётся вопросом собеседница ИА Регнум.

«Её сын издевается над учителем»

Учительница Гульнара Мусалчиева отказывается давать комментарии, лишь отмечая, что именно мама наносит мальчику психологическую травму, устраивая «такую шумиху» вокруг этой истории.

В свою очередь директор школы №3 Дмитрий Никонов в разговоре с журналистами обещал защитить свою сотрудницу. Юлию Короткову он назвал «скандальной мамой, которая травит учителя уже четвёртый год», а её сына — провокатором: «всегда с диктофоном, телефоном».

Говоря о произошедшем на уроке, директор изложил свою версию. За пять минут до конца урока мальчик попросился выйти в туалет, учитель сказала: «Подожди, запиши домашнее задание и выйдешь». Но задание он не записал, а просто вышел. Также директор школы опровергает заявление Юлии Коротковой, что её сын описался, никто из детей, говорит Никонов, не видел мальчика в мокром.

В целом, уверен он, мама просто пытается травить учителя.

Родители одноклассников Артёма записали видео в защиту Гульнары Мусалчиевой и выложили его в соцсетях проекта «Типичное Одинцово» (ВКонтакте и Telegram-канал). В ролике родители заявили, что в классе «очень дружный коллектив», дети относятся друг к другу замечательно, учителем довольны все, кроме Юлии, а, если она недовольна, ей стоит выбрать для своего сына другую школу.

Позже родители, участвовавшие в записи видео, добавили, что у Коротковой уже были проблемы и с руководством школы, и с классным руководителем.

«Наш классный руководитель — прекрасный человек, здесь она точно ни в чём не виновата. А вот мама пишет сотни заявлений на учителя и школу. Нашему дорогому учителю памятник нужно поставить, что она не бросает детей и терпит это всё, — пишет Мария Копысова. — Работающему, увлечённому и счастливому человеку не пришло бы в голову столько сил и времени тратить на грызню, а мама находит время, ресурсы. Перевела бы ребёнка в другой класс и весь сказ».

Другая мама из класса, Катерина Колбина, утверждает, что Юлия и её сын «издеваются над учителем», а родительский комитет не раз писал заявления с просьбой перевести мальчика в другой класс.

«Наш учитель — прекрасная, компетентная, добрая! С первого класса она подвергается травле этой женщины-провокатора, которая преследует какую-то маниакальную цель извести нашего учителя! И ребёнок, который постоянно срывает уроки и дисциплину в классе, — далеко не ангел, и про туалет ситуация очень спорная, зная всю подноготную! Очередная попытка очернить учителя! Прежде чем публиковать подобное, нужно разбираться в ситуации!» — соглашается Нина Ивасюк.

В свою очередь Юлия Короткова считает, что таким образом другие родители стараются «угодить» учителю, чтобы в немилость не попали их дети.

«В прошлом году, когда учитель болел, приходила замена, и атмосфера в классе была… разряженная, спокойная, не было ощущения нагнетания. И это касалось абсолютно всех детей, не только моего сына. Сразу чувствовалась свобода и комфорт», — рассказывает она ИА Регнум.

Ученик с диктофоном

Раньше, говорит Короткова, она уже обращалась «во все инстанции» по поводу буллинга со стороны учителя.

«Например, она незаконно требовала, чтобы дети оставались после уроков убирать класс. Во-первых, мой ребёнок — аллергик. Во-вторых, он очень загружен: занимается спортом, учится игре на фортепиано и поёт в хоре в музыкальной школе. Я говорила, что это ненормально, но мои слова игнорировали. А другие дети начинали хватать сына за ноги и тащить его убирать класс с ними. Всё прекратилось только после моих писем», — говорит женщина.

В школе, по её словам, нет медицинского работника: кабинет есть, а сотрудника нет. И учитель может «просто не отпустить ребёнка, который плохо себя чувствует, не связаться с родителями, а потом просто сказать: «Я не поверила, что ему было плохо».

«Это же ненормально, когда школа не соблюдает закон. А после таких моих «выпадов» они говорят, что «мама ненормальная», «истеричка», — заявляет Короткова.

Свой конфликт с директором она не отрицает: рассказывает, что в школе происходят постоянные «поборы» — на шторы, тетрадки, канцелярию и прочее. После её вмешательства, утверждает Юлия, в школе разобрались с тараканами в столовой, появились уборщики и гардеробщик, решились многие другие бытовые проблемы.

А то, что директор школы называет её сына «провокатором», недопустимо, возмущается собеседница ИА Регнум: никто не смог объяснить ей, что именно имеется в виду. Однако то, что у него всегда с собой небольшой включённый диктофон — правда. Так Короткова пытается фиксировать «любую потенциально конфликтную ситуацию, чтобы иметь доказательства».

Сейчас Прокуратура Московской области проводит проверку инцидента в одинцовской школе, сообщила уполномоченная по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. К ней обратилась Юлия Короткова, заодно попросив перевести Артёма в другую школу. По её словам, омбудсмен обещала помочь.

Главный пострадавший

Нельзя однозначно сказать, кто прав и виноват в этой ситуации. Учителю, конечно, нужно отпустить ребёнка в туалет — для него жутким унижением будет описаться при классе. В то же время школьные правила не рекомендуют учителям отпускать детей с уроков. Не раз бывали случаи, когда ученики просто сбегали из школы, отпросившись в уборную. Если с беглецом что-то случится, виноватыми оказываются учитель и администрация школы.

Очевидно, у матери четвероклассника из Одинцово был давний конфликт с учительницей и директором. Сама Короткова, снимая педагога на видео, провоцировала её на ответную бурную реакцию. А учитель не хотела, чтобы её записывали, и ушла — это её право. Если родители будут относиться к учителям как к обслуживающему персоналу, ни к чему хорошему это не приведёт. Как минимум учителя просто уйдут из школ.

А главным пострадавшим выглядит ребёнок — четвероклассник Артём. Договориться не могут взрослые, а страдает он.