Материалы с тегом «Учителя»
Почти 600 тыс. учителей получат удвоенную надбавку, сообщила Голикова
В России удвоение вознаграждения за классное руководство и кураторство затронет свыше 565 тыс. педагогов, сообщила 14 марта вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. По её словам, с 1 марта правительство удвоит с 5 до 10 тыс. рублей...
14 марта 2024
Станцевавшая «стриптиз» перед детьми педагог из Екатеринбурга объяснилась
Учительница екатеринбургской гимназии №161, преподаватели которой оказались в центре скандала из-за развратных танцев перед детьми, прокомментировала действия педагогов, которые вызвали такой широкий общественный резонанс. По словам учительницы, в танцах преподавателей с отсылками к «стриптизу» нет...
12 марта 2024
Путин: на работу в школы нужно привлекать «побольше крутых мужиков»
«Побольше крутых мужиков» следует привлекать к работе педагогами в школах, заявил 15 февраля президент России Владимир Путин во время поездки в Нижний Тагил при посещении средней общеобразовательной школы № 32. Директор школы Галина Масликова в ходе осмотра кабинета ОБЖ (Основы безопасности...
15 февраля 2024
Путин поручил подвести итоги проекта по снижению нагрузки на учителей
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября подвести итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля Перечне поручений по итогам заседания Государственного Совета. «Правительству Российской Федерации совместно с...
13 февраля 2024
Стало известно, почему учитель ударил школьницу-инвалида в Новоуральске
Одна из учениц коррекционной школы № 1 в Новоуральске (Свердловская область) раскрыла подробности конфликта на уроке, в ходе которого учитель истории ударил девочку-инвалида. В беседе с ИА Регнум школьница призналась, что конфликт на самом деле начался между ней и её соседкой. Девочки поссорились и...
13 февраля 2024
В Чебоксарах уволили учительницу, устроившую поджог школы
Педагога начальных классов школы №10 в Чебоксарах уволили после того, как она подожгла учебное заведение по наущению телефонных мошенников. Об этом сообщили в управлении образования администрации города. «Сегодня, 30 января, с учителем начальных классов школы №10 г. Чебоксары Смирновой Г...
30 января 2024
Рабочая группа СПЧ проведёт аудит нагрузки учителей в школах
Специальная рабочая группа Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам образования планирует провести аудит нагрузки на классных руководителей и учителей-предметников в школах, а после этого выработать предложения по оптимизации их работы. Об...
29 января 2024
В деле учителя, написавшего «Слава Украине», появился неожиданный поворот
В скандале с появлением нацистских лозунгов на доске в одной из московских гимназий появился неожиданный поворот. Как рассказал источник ИА Регнум, проверка следователей показала, что учитель Сергей Аверьянов, написавший на доске «Слава Украине» (внесён Минюстом в перечень нацистских символов и...
новость часа
19 января 2024
Путин поручил предложить меры по защите учителей от возможной травли в Сети
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по обеспечению защиты репутации и достоинства учителей с учётом публичных оценок о них в социальных сетях. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)...
17 января 2024
Кравцов пообещал Путину, что кадровые проблемы в образовании будут решены
Проблемы с кадрами в сфере российского образования будут решены, заверил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 января. «У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое...
15 января 2024
Путин выразил обеспокоенность снижением количества учителей математики
Количество учителей естественных наук уменьшается в российских школах. На это президент РФ Владимир Путин указал в ходе встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым, сообщает 15 января пресс-служба Кремля. По словам Кравцова, в России есть прекрасные, современные школы, каких нет в других...
15 января 2024
В США учитель пригрозил ученице отрезать голову из-за флага Израиля
В американском штате Джорджия уволили учителя-еврея Бенджамина Ризу, якобы угрожавшего отрезать голову школьнице-мусульманке. Ученицу оскорбило наличием израильского флага в классной комнате, сообщил 5 января телеканал Fox News. В средней школе Ризу преподавал обществознание. Учителю грозят...
6 января 2024
Голикова доложила Путину о введении мониторинга оплаты труда учителей
Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений будет ежеквартально проводить мониторинг размеров оплаты труда учителей по стране, чтобы сократить разницу между регионами, доложила вице-премьер Татьяна Голикова 27 декабря президенту России Владимиру Путину на...
27 декабря 2023
Путин одобрил создание цифровой платформы по выбору наставника
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания всероссийской цифровой платформы по выбору наставника по различным родам деятельности. Об этом он заявил перед заседанием Государственного совета 27 декабря во время экскурсии по тематической выставке, где ему рассказали о старте 24 февраля...
27 декабря 2023
Путин назвал способ привлечь мужчин к работе учителями
Для привлечения мужчин к работе в школах нужно повышать зарплаты учителям, заявил президент России Владимир Путин 27 декабря перед заседанием Госсовета во время посещения выставки, посвященной наставничеству. Глава государства пообщался с сотрудником Роспатриотцентра Алексеем Кутыреваем о...
27 декабря 2023
Путин рассказал о своей первой учительнице
Президент России Владимир Путин помнит своих наставников и учителей, в том числе первую учительницу. Об этом он рассказал 27 декабря во время осмотра выставки, посвященной наставничеству. «Я редко говорю, но помню её хорошо. Это были первые капельки формирования… Первые, конечно, из семьи, но из...
27 декабря 2023
Путин поручил предусмотреть законом возможность доплат за наставничество
Президент России Владимир Путин поручил законодательно предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество. Об этом глава государства заявил 27 декабря на заседании Государственного совета в Кремле. «Наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения значимого для...
27 декабря 2023
Путин поклонился учителям, воспитавшим героев спецоперации
Президент России Владимир Путин считает, что нужно низко поклониться учителям, воспитавшим героев спецоперации. Об этом он заявил 27 декабря на заседании Госсовета в Кремле. «Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, сражающихся на передовой. Учителя их вырастили, воспитали настоящих...
27 декабря 2023
Путин назвал вопрос оплаты труда педагогов важнейшим
Президент России Владимир Путин назвал важнейшим вопрос оплаты труда педагогов. Об этом глава государства заявил 27 декабря на заседание Государственного Совета, посвященное укреплению роли педагога и наставника. «Нужно делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего...
27 декабря 2023
Путин обсудит с членами Госсовета повышение престижа педагогов
Президент РФ Владимир Путин распорядился провести 27 декабря заседание Государственного совета, посвящённое повышению роли и престижа педагога и наставника. Текст распоряжения опубликован на сайте правовой информации. В документе говорится, что мероприятие состоится в Большом кремлёвском дворце...
21 декабря 2023