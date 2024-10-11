В 2024 году Москва стала городом-лидером страны по частоте употребления ненормативной лексики, второе место занимает Санкт-Петербург, тройку замыкает Новосибирск. Таковы результаты свежего исследования использования мата среди пользователей социальных сетей, которую ежегодно проводит digital-агентство «Интериум».

ИА Регнум

В десятку самых матерящихся регионов также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск и Нижний Новгород. При этом в прошлом году список выглядел иначе: на втором месте был Донецк, Москва занимала третью строчку, а на первое месте ворвался город Дно в Псковской области.

Впрочем, прошлогодние результаты были следствием массового флешмоба, когда многие пользователи в графе «Место проживания» указывали именно город Дно — индекс ругающихся матом городов составляется на основе мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров.

Комментируя результаты 2024 года и лидерство крупных городов в рейтинге, представители агентства отметили две причины изменений. Во-первых, жители провинции начали реже указывать свою малую родину местом проживания. Во-вторых, граждане из мегаполисов чаще сталкиваются с профессиональным выгоранием и больше устают на работе.

«Стресс и трудности способствуют росту нецензурной брани в соцсетях, так как пользователи стремятся выражать свои эмоции, особо не сдерживаясь», — считают исследователи.

Бранная Россия

В начале октября в Telegram-каналах распространилось видео, на котором учитель труда средней школы №149 Красноярска называет учеников «щенками» и ругается на них матом. Через пару дней учителя отстранили от работы.

При этом, как сообщили в школе, на трудовика за 9 лет работы ни разу никто не жаловался, а родители обруганных учеников сами попросили администрацию не увольнять педагога. По итогам разбирательств педагог получил выговор и вернулся к работе.

Матерная фраза способна не только придать мотивации, но и надолго стать мемом — достаточно вспомнить афоризм главы российского МИД Сергея Лаврова: «Дебилы, ***!». Эмоциональная реакция была настолько искренней и ёмкой, что фразу до сих пор нередко упоминают в случае проблем в общении.

Не всегда столь красочно, но матерятся депутаты, мэры, губернаторы, артисты и телеведущие. Примеров — предостаточно. Даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ругается ли он матом, признавал: иногда ему хочется ругнуться.

«Вы знаете, есть закон, который не нужно нарушать, есть правила приличия, хотя иногда, конечно, хочется вставить крепкое слово для описания ситуации», — говорил представитель Кремля.

Недешёвые слова

Однако ругаться матом не только некрасиво, но и опасно — за это штрафуют. Исчерпывающий перечень бранных слов, конечно, составить крайне сложно, но точно стоит воздержаться от употребления четырёх общеизвестных слов и их производных.

Если всё же не удалось сдержать эмоции в общественном месте, за это грозит административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. А за бранное оскорбление человека, социальной группы, чувств верующих или неуважение к обществу, государству и его символам наказание будет суровее — вплоть до уголовной ответственности.

Что касается матерщины в интернете, по закону с 2021 года социальные сети не должны допускать распространения публикаций, где есть нецензурная лексика, и удалять подобный контент. Но происходит это далеко не всегда. В то же время, отмечают исследователи, брани в сети стало меньше: в 2024 году количество мата уменьшилось на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на это, законодатели предлагают карать за нецензурщину строже.

Согласно новому проекту поправок в УК РФ, реальный срок за оскорбление в интернете или СМИ может составить до двух лет лишения свободы. Нужно уточнить, что речь об ответственности за публичную ругань в отношении представителя власти при исполнении.

Мат стал обыденностью

К любым «исследованиям мата» в интернете стоит относиться настороженно и скептически, говорит в беседе с ИА Регнум лингвист, специалист в области русского языка и образования Максим Кронгауз. Он уверен, что измерить реальное количество использования мата в речи трудно, а провести исследование подобного рода — дело дорогое.

С мнением Кронгауза согласен лингвист, филолог Анатолий Баранов. В разговоре с ИА Регнум он поясняет, что научные лингвистические исследования по теме не проводились, а подобные рейтинги рассчитаны на скандальность «и являются досужими и необоснованными».

«Я думаю, что ругаются все более-менее одинаково», — говорит эксперт.

Можно ли все же выделить некие особенности употребления мата в России? Как замечает Максим Кронгауз, в целом после 90-х годов мат стал более привычен — даже там, где его раньше не было. В частности, подобную лексику начали использовать в общении между мужчинами и женщинами, а также между взрослыми и детьми.

«Традиционный пример для университетского преподавателя: раньше мат в университетских коридорах был большой редкостью, а сегодня это, скорее, обыденность», — рассказывает Кронгауз.

Также собеседник ИА Регнум обращает внимание, что существенно изменились сами «правила появления» матерного слова в публичном пространстве. Если раньше, до 1990-х годов, мат на телевидении или в фильмах был в принципе невозможен, сегодня для него существуют различные «маски»: многоточия внутри слова, скрывающие матерные корни, или «запикивание» бранной лексики.

Что же касается географических особенностей, то, как отмечает Анатолий Баранов, вместо них уместнее говорить о видах работ, на которых заняты люди. Чаще матерятся те, кто занят в сфере строительства или военного дела — многим из них мат помогает выполнять рабочие задачи.

«Чем больше строят, тем больше ругаются», — уверен Баранов.