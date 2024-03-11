Материалы с тегом «Штрафы»
Суд оштрафовал ещё одного участника «голой» вечеринки за пропаганду ЛГБТ*
Мировой судья судебного участка Nº268 Южнопортового района города Москвы оштрафовал на 200 тыс. рублей Вячеслава Большакова — ещё одного участника «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшей в декабре в клубе «Мутабор». «Суд рассмотрел дело об административном правонарушении...
11 марта 2024
Суд взыскал с клуба «Мутабор» 550 тыс. рублей из-за музыкальных композиций
Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Российского авторского общества (РАО) к ООО «Арт-Центр» — владельцу ночного клуба «Мутабор», где прошла скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом 11 марта сообщил корреспондент ИА Регнум. С клуба будет взыскана сумма...
11 марта 2024
Оскорбившая бойцов СВО хозяйка кофеен в Люберцах заплатит штраф
Хозяйку двух кофеен в подмосковных Люберцах оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России (ВС РФ). Об этом сообщает региональное УМВД в Telegram-канале. «В ходе мониторинга сети интернет в одной из социальных сетей была выявлена публикация, автор которой разместил комментарий, направленный на...
26 февраля 2024
Соучастника убийства Дугиной объявили в розыск на Украине
На Украине объявили в розыск соучастника убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко. Об этом свидетельствуют данные с сайта украинского министерства юстиции 7 февраля. В поле зрения правоохранителей Цыганенко попал из-за неоплаченных штрафов, сообщил телеканал РЕН ТВ. В...
7 февраля 2024
Верке Сердючке навсегда запретили въезд в ОАЭ
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки сообщил, что власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) пожизненно запретили ему въезд в страну. Он заявил украинским СМИ, что до недавнего времени не знал о своём статусе, но теперь получил подтверждение от нескольких...
2 февраля 2024
Венедиктова оштрафовали на 45 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. рублей экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. В некоторых публикация Венедиктова в Сети с августа 2023 года отсутствовали соответствующие...
1 февраля 2024
Бутырский суд прекратил дело рэпера Лигалайза о дискредитации ВС России
Бутырский суд Москвы прекратил дело об административном правонарушении в отношении рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков. — Прим. ред.) по статье о дискредитации Вооружённых сил России из-за истечения срока давности. Об этом сообщили в суде. «В суд поступил протокол в отношении...
30 января 2024
Музыкантов «Би-2» оштрафовали за незаконный концерт в Таиланде
Суд Пхукета приговорил арестованных в Таиланде музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере 3 тыс. батов ($84) каждого после их выступления, проведённого без разрешительных документов. Об этом стало известно 26 января. «Судом принято решение наложить штраф на участников группы за проведение концерта...
новость часа
26 января 2024
Apple оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ удалить автобиографию Гитлера
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 800 тысяч рублей за неудаление запрещённого контента. «Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае...
23 января 2024
Генпрокуратура поддержала идею Титова по замене штрафов на предупреждение
Генеральная прокуратура поддержала предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о необходимости устранить возможность отказа в замене штрафа на предупреждение, если это первое нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена. «Назначение...
22 января 2024
Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали на 800 тысяч рублей
Онлайн-сообщество для писателей Wattpad обязали выплатить 800 тысяч рублей. Такую сумму административного штрафа за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, назначил Таганский суд Москвы. Заседание состоялось 9 января. «Wattpad Corp. признано виновным в совершении...
9 января 2024
Вратарь сборной России Лунёв рассказал о конфликте с полицией в Баку
Вратарь сборной России по футболу, голкипер азербайджанского клуба «Карабах» (с августа 2023 года) Андрей Лунёв рассказал, как азербайджанские полицейские в Баку пытались его оштрафовать ни за что. По словам Лунёва, местные сотрудники дорожной полиции остановили его машину по пути на тренировку в...
1 января 2024
Российские приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta*
Компании Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) полностью погасили задолженности по штрафам в России, следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По состоянию на 1 января, в банке нет данных об исполнительных производствах в отношении обеих компаний. Без...
1 января 2024
Минюст в 2024 году планирует представить новый КоАП
Министерство юстиции в 2024 году намерено представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России. Об этом ранее заявил статс-секретарь — замминистра юстиции России Андрей Логинов. По словам заместителя министра, новый КоАП почти готов и должен быть представлен в...
1 января 2024
Иноагенту Михаилу Светову* выписали новый штраф
Савеловский суд Москвы выписал лидеру организации «Гражданское общество», активисту Либертарианской партии Михаилу Светову (признан в России иноагентом) новый штраф в 40 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда. «Постановлением Савеловского районного суда Москвы Светов М. В. признан...
22 декабря 2023
Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление фейков об СВО
Таганский суд Москвы назначил американской компании Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за систематическое неудаление фейков об СВО. Такое решение было принято 20 декабря. Сообщается, что компанию привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 13.41 КоАП...
20 декабря 2023
ТНТ Music оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*
Учредитель телеканала ТНТ Music компания «Фонбет ТВ» должна выплатить штраф в размере 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Такое решение 13 декабря вынес Таганский суд Москвы. Дело рассматривали по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди...
13 декабря 2023
Минтранс намерен штрафовать за нарушение временных ограничений скорости
В России начнут штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости установленными динамическими информационными табло и знаками переменной информации, следует из постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ вводит правила...
11 декабря 2023
Верховный суд признал законной конфискацию авто у супругов
Верховный суд России признал законной конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, даже если машина является совместным имуществом супругов, пишут 4 декабря «Известия». При этом, отмечает издание, второй собственник вправе потребовать компенсации, подав отдельный иск. Так, в октябре 2022 года...
4 декабря 2023
В Госдуме предложили отменить взыскания за опоздание на работу в непогоду
В России следует запретить дисциплинарные взыскания за опоздания на работу в условиях плохой погоды. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом со ссылкой на копию документа сообщило RT. В письме министру труда Антону Котякову парламентарий обратил внимание на отсутствие в...
30 ноября 2023