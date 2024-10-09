8 октября в Москве прошёл саммит лидеров стран СНГ. Главы государств, как говорится в официальных документах, обменялись мнениями по ключевым темам, обсудили актуальные региональные и международные проблемы. И, как отметил хозяин мероприятия Владимир Путин, поговорили о том, что следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структур.

ИА Регнум

«Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнёры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, именно на это нацелены концепция российского председательства в 2024 году и масштабные планы соответствующих мероприятий», — объяснил российский президент.

При всей важности и полезности саммита не меньшее, а иногда и куда большее значение имеют встречи, проводящиеся на его полях — двусторонние и многосторонние переговоры между лидерами государств. На этот раз наибольший интерес представляли дискуссии российского президента с его азербайджанским визави Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Причём дискуссии были двусторонними. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва поддерживала идею проведения трёхсторонней встречи, однако «она не была кое-кем поддержана». Видимо, речь об одном из двух остальных участников. Также Ушаков отметил, что Россия играет активную и позитивную роль в нормализации отношений Баку и Еревана: Москва исходит из того, что основой урегулирования конфликта являются трёхсторонние договоренности между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Встречи Путина с Алиевым и Пашиняном прошли за закрытыми дверями, содержание переговоров не раскрывается. Однако очевидно, что главный вопрос несостоявшейся трёхсторонней встречи, превратившейся в череду двусторонних, — несколько зависшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Несмотря на то, что с военной точки зрения карабахский вопрос уже решён (вся территория самопровозглашенной республики сейчас контролируется азербайджанской стороной), военно-политического завершения конфликт еще не обрёл. Проще говоря, договор между Арменией и Азербайджаном так и не подписан. Причём у Еревана и Баку разные объяснения, что мешает это сделать.

«Главная и, пожалуй, единственная претензия Баку — конституция Армении. Как только из неё уберут отсылку к декларации о независимости, где есть пункт о Миацуме (воссоединении Армении и населённого на тот момент армянами Нагорного Карабаха. — Прим. ред.), Алиев поставит подпись под мирным соглашением», — объясняет ИА Регнум старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов.

Армянские же эксперты считают, что проблема не в деталях, а в подходе. Что после требования убрать Миацум могут возникнуть новые претензии. Например, о выплате Ереваном компенсаций за то, что Азербайджан считает оккупационным периодом.

«С армянской точки зрения нет никаких препятствий для подписания мирного договора. Более того, армянская сторона идёт на очень серьёзные односторонние уступки как в рамках процесса делимитации, так и в целом в переговорном процессе. Предлагают Баку подписать хотя бы уже согласованные части мирного соглашения. Однако азербайджанская сторона не заинтересована в мире, поэтому всё время выдвигает новые условия армянской стороне», — заявил ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

По его мнению, окончательной целью Азербайджана и «стоящей за ним Турции» является не мир с Арменией и даже не решение карабахского вопроса, а полная нейтрализация армянского фактора в регионе и закрепление тандема двух турецких государств как ведущей силы на южном Кавказе.

Эти разные интерпретации показывают, что на пути мирных соглашений есть две реальные проблемы. Первая — отсутствие доверия между сторонами, что неудивительно, если учитывать историю армяно-азербайджанских отношений. Значит, для заключения соглашения необходим посредник.

На эту роль активно претендуют западные государства, рассматривающие посредничество как способ закрепиться на Южном Кавказе. Но, несмотря на то, что Пашинян поддерживал идею западного посредничества, она провалилась.

«Ильхам Алиев поначалу часто встречался с Пашиняном в Брюсселе, а министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ездил в Вашингтон на встречу со своим армянским визави Араратом Мирзояном. Даже от президента Франции Эммануэля Макрона Баку не отказывался, провёл при его присутствии важную Пражскую встречу, где Пашинян впервые признал целостность Азербайджана», — говорит Камран Гасанов.

По его словам, Алиеву было не принципиально, где обсуждается и продвигается мирное соглашение. Главное, чтобы это произошло как можно раньше и чтобы учитывались интересы Баку. Но со временем Париж ужесточил свой политику по отношению к Азербайджану, а затем давить начали и США, после чего Алиев даже обвинил Вашингтон в лицемерии.

Западные страны сейчас активно пытаются вытащить Армению из российской геополитической орбиты, поэтому делают в отношении Еревана колоссальное количество дипломатических реверансов. Что автоматически лишает их нейтрального статуса, превращаю из посредников в адвоката одной из сторон.

По сути, нейтральным посредником может быть только Россия. Да, она вместе с Арменией находится в экономическом и оборонном интеграционных объединениях, однако азербайджанская сторона не высказывает по этому поводу никаких претензий. Поскольку, во-первых, поддерживает хорошие отношения с Москвой и, во-вторых, понимает, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

В целом же Баку поддерживает турецкую инициативу о минимизации участия внешних сил, к которым относятся все государства, кроме закавказских стран, Ирана, Турции и России, в кавказских делах.

Второй реальной проблемой переговоров является возможность пересмотра исходов Карабахской войны. Да, сейчас пересмотр невозможен — у Армении для этого нет ни ресурсов, ни политической воли, ни общественной мобилизации. Однако в будущем всё может измениться, тем более нынешняя позиция Баку, включающая намёки на возобновление боевых действий, способствует реваншизму.

«Переговорный процесс на нынешних условиях не обеспечит долгосрочный стабильный мир. Нельзя гарантировать мир за счёт огромных и позорных уступок лишь одной стороны. Любая новая власть Армении будет считать, что этот мир несправедлив. Что процесс переговоров проходит под угрозой применения силы, а значит противоречит международному праву и законодательству Армении. Соответственно, новая власть посчитает себя вправе в любой момент отказаться от нынешних соглашений», — говорит Айк Халатян.

Чтобы этого не произошло, снова нужен надёжный посредник, способный уговорить одну сторону воздержаться от унижений другой, а вторую соблюдать взятые на себя обязательства.

«Участие сильного внешнего актора гарантирует отсутствие претензий. Таковым может быть Россия, так как на США опасно полагаться, а Китай не вмешивается. Россия подходит и по географическим признакам, и в силу исторической общности с двумя народами», — уверен Камран Гасанов.

Если Москве удастся добиться справедливого мира, то, по мнению Гасанова, будут запущены объективные процессы, которые приведут к стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

«Народы, особенно население приграничных районов, будут жить более спокойно и уверенно. Потихоньку начнётся минимальный контакт стран, включая, например, свободу транспортного транзита, затем иные формы сотрудничества в виде поставок газа, воды и других ресурсов. Азербайджанцы и армяне умеют вести бизнес: уверен, что взаимные торговые интересы создадут стимулы к общению», — говорит собеседник ИА Регнум.

По сути, нужно лишь запустить процесс. Чем Владимир Путин и занимался на встречах с лидерами Армении и Азербайджана.