Материалы с тегом «Сериалы»
В популярном в Турции сериале показали новейший истребитель KAAN
Новейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN показали зрителям популярного в Турции сериала TEŞKİLAT («Организация»), в котором говорится о работе Национальной разведывательной организации (MİT). Об этом сообщил сайт Haber7. По сюжету шпионы пытаются узнать подробности разработок боевого...
11 марта 2024
Умер индийский режиссёр Чандер Баль, работавший с Митхуном Чакраборти
Индийский режиссёр и сценарист Чандер Баль, работавший в том числе в Болливуде, ушёл из жизни. Об этом сообщил 1 марта портал Bollywood Tadka. Причина смерти и другие подробности в сообщении не приводятся. В 1982 году Баль снял мелодраму «Послушай, любимая» с Митхуном Чакраборти и Ранджитой Каур в...
2 марта 2024
Актриса из «Деффчонок» Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет
Актриса и театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет. Сообщение об этом опубликовано на странице подмосковного учреждения «Содружество домов культуры» в социальной сети «ВКонтакте». Причину смерти актрисы, руководившей театральной студией, в учреждении не назвали...
29 февраля 2024
СМИ сообщили о замене Биковича на актёра Костова в сериале «Белый лотос»
Актёр из Болгарии Джулиан Костов станет сниматься вместо сербского и российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне в американском сериале «Белый лотос» (The White Lotus), который выпускает телекомпания HBO. Об этом сообщил портал Deadline. Журналисты отмечают, что болгарского артиста...
7 февраля 2024
Умер актёр сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников
Актёр театра и кино Дмитрий Овчинников ушёл из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщили в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера». Овчинников скончался утром 1 февраля из-за тяжёлой продолжительной болезни. В театре выразили искренние соболезнования родителям и родным артиста, его друзьям и...
3 февраля 2024
Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини
Бразильская актриса Жандира Мартини, сыгравшая в сериале «Клон», скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщает информационный портал G1. Мартини умерла 30 января в больнице города Сан-Паулу. Ранее она прошла долгий курс лечения от онкологического заболевания. Церемония прощания с актрисой прошла...
31 января 2024
Корейские и турецкие сериалы не смогли привлечь зрителей онлайн-кинотеатров
Онлайн-кинотеатры не зафиксировали массового интереса аудитории к корейским и турецким сериалам, которые они начали показывать после ухода с российского рынка весной 2022 года крупнейших голливудских киностудий. Об этом 24 января рассказали представители крупнейших российских видеоплатформ. По...
24 января 2024
Мастерская режиссёра Жоры Крыжовникова начала приём заявок на обучение
Начался приём заявок на обучающий курс автора и режиссёра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Сообщение об этом опубликовано 16 января на сайте школы кино и телевидения Фёдора Бондарчука «Индустрия». В проекте также участвует компания «НМГ Студия», продюсером которой...
17 января 2024
Сыгравший Кащея актёр Кологривый не стал смотреть «Слово пацана»
Актёр Никита Кологривый, исполнивший роль Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», не стал его смотреть. Об этом он рассказал на подкасте «Без сменки». Он отметил, что многие не разбираются в том, что с профессиональной точки зрения происходит в сериале. Заслужили ли артисты овации или в...
4 января 2024
Последнюю серию «Слова пацана» выпустят позже запланированной даты
Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решили переснять его восьмую, последнюю серию, поэтому она выйдет позже запланированного срока, сообщили 15 режиссёр Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев в Telegram-канале стриминг-сервиса Wink. «Мы пересняли кусочки седьмой серии, и она...
15 декабря 2023
Песня из сериала «Слово пацана» возглавила мировой чарт Shazam
Композиция «Пыяла» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поднялась на первое место в мировом рейтинге приложения Shazam, предназначенного для распознавания музыки. Рейтинг опубликован на сайте приложения. Песня на татарском языке, которую исполняет российский дуэт «Аигел», обошла такие...
6 декабря 2023
СКР и Роскомнадзор проверят сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»
Два российских сериала попросила проверить на пропаганду опасного образа жизни для подростков председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Депутат направила соответствующие обращения в Следственный комитет и Роскомнадзор. «В преддверии объявленного президентом...
5 декабря 2023
Общественники потребовали лишить гражданства РФ актрису Наталию Орейро
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро должна быть лишена российского гражданства за пропаганду нетрадиционных отношений, соответствующие обращения направлены в Генпрокуратуру и МВД России. Об этом сообщили 9 ноября в пресс-службе общественной организации «Сибирская правозащитная группа...
новость часа
10 ноября 2023
Сбежавший из Волгограда пожарный рассказал, как стал звездой сериалов
Уехавший из Волгограда пожарный Владимир Бутенко рассказал, как начал актёрскую карьеру в Москве и стал сниматься в популярных сериалах. За его плечами роли в более чем в ста проектах, среди которых «Спасская», «Викинг», «Диверсант» и «Ищейка». «Я родился в Волжском, мечтал стать артистом с самого...
5 ноября 2023
Умер создатель «Коломбо» и «Она написала убийство» Питер С. Фишер
Умер сценарист и продюсер сериалов «Коломбо» и «Она написала убийство» Питер С. Фишер. Об этом стало известно 3 ноября. О смерти кинематографиста сообщил журналистам его внук Джейк МакЭлрат. Сценарист умер в Калифорнии, официальная причина смерти не сообщается. Фишер родился в 1935 году в США...
3 ноября 2023
Актриса сериала «Друзья» заявила, что Мэттью Перри «не упокоится с миром»
Известие о внезапной смерти канадо-американского актёра Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», шокировало его коллег. Об этом актёры рассказали в социальных сетях, их слова приводит 29 октября The Guardian. «Мы были разбиты, когда узнали о кончине Мэттью Перри. Он был...
29 октября 2023
Российский киносервис запустил сериал про хакеров-супергероев
В онлайн-кинотеатре Wink вышли три премьерных серии комедийного сериала о русских хакерах «Короче, план такой», сообщил 10 октября Telegram-канал Института развития интернета, при поддержке которого был снят сериал. Сериал рассказывает о команде мошенников и хакеров, которые промышляют кражей денег...
10 октября 2023
В Москве состоялась премьера сериала о русских хакерах «Короче, план такой»
В знаменитом московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера российского комедийного сериала о русских хакерах «Короче, план такой». Сериал рассказывает о том, как жизнь русских хакеров в один момент просто переворачивается, и теперь им предстоит буквально спасти мир. Кинокритик РЕН ТВ Николай...
5 октября 2023