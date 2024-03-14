Материалы с тегом «Кражи»
У посетителя московского бара украли Rolex за 700 тысяч рублей
У посетителя бара в центре столицы украли часы Rolex стоимостью 700 тысяч рублей, которые он оставил в кармане пальто. Об этом ИА Регнум сообщил источник. 11 марта в полицию обратился 38-летний Виталий Ч., мужчина рассказал, что отмечал 8 Марта в различных барах. Праздник начался в одном из...
14 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
«КамАЗ» тюльпанов украли в Домодедово
В Домодедово на рынке у предпринимателя украли «КамАЗ» тюльпанов, сообщил 6 марта ТАСС, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов. Как рассказали журналистам, бизнесмен обратился в полицию подмосковного города. Он сообщил, что похитители на въезде на рынок выдали себя за него...
6 марта 2024
В преддверии 8 Марта в России выявили новую мошенническую схему
Мошенники задействовали перед 8 Марта новую схему незаконного присвоения денег, предлагая жителям России большие скидки при покупке цветов через интернет, сообщили 5 марта в пресс-службе компании F. A. C. C. T. Как рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. C. C...
5 марта 2024
В Москве неизвестные украли 19 велопарковок
Московская полиция расследует кражу велопарковок в центре города. Об этом ИА Регнум сообщил источник. О пропаже 19 велопарковок стало известно ещё почти год назад в процессе инвентаризации оборудования столичного Центра организации дорожного движения. Какое-то время их пытались найти самостоятельно...
27 февраля 2024
В США возбудили десятки дел о нарушениях при поставках оружия Киеву
Пентагон возбудил более 50 уголовных дел в связи с нарушениями, возникшими при поставках оружия на Украину, сообщило агентство Вloomberg. Как сообщил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, нарушения происходили в том числе с участием подрядчиков американского министерства обороны. Пока...
24 февраля 2024
В Москве из квартиры помощника Хрущёва похитили фамильные драгоценности
В Москве из квартиры помощника Леонида Хрущёва и одного из авторов Конституции РФ 1993 года Фёдора Бурлацкого украли фамильные драгоценности. Об этом ИА Регнум сообщил источник. 20 февраля в полицию обратилась 48-летняя Ирина — дочь известного советского политолога и помощника первых лиц СССР...
22 февраля 2024
В Петербурге подруга сбежала от участника СВО, украв иномарку и новый айфон
Без нового айфона и недавно купленной машины остался участник СВО из Санкт-Петербурга по вине своей возлюбленной. Об этом сообщило 16 февраля издание «Фонтанка». Житель Фрунзенского района Петербурга пришёл в полицию и рассказал, что подруга оставила его несколько дней назад. Девушка уехала на...
17 февраля 2024
Сумма похищенных в библиотеках Европы книг русской классики достигла €2 млн
Сумма украденных из европейских библиотек раритетных изданий русских классиков, включая Александра Пушкина, превысила 2 млн евро. Об этом пишет британская газета The Times. По информации издания, книги могли быть похищены гражданами Грузии для дальнейшей продажи изданий в России. Так, в Берлинской...
2 февраля 2024
Пилот Грачёв заявил, что в упавшем в Афганистане Falcon 10 не было $1,2 млн
На борту частного самолёта Falcon 10, который разбился в горах Афганистана, не было денег. Об этом рассказал пилот Аркадий Грачёв, выживший после авиакатастрофы. Он опроверг информацию о том, что в самолёте было около 1,2 млн долларов. «Нет, денег там не было, это личные деньги. Просто немножко...
26 января 2024
Hasht e Subh: из упавшего в Афганистане самолёта Falcon 10 пропали $1,2 млн
Около $1,2 млн украли из самолёта Falcon 10, который 20 января потерпел крушение в Афганистане, сообщила газета Hasht e Subh. «1,2 миллиона долларов украли из российского самолёта», — говорится в материале. После кражи губернатор Мухаммад Аюб Халид назначил комиссию по расследованию произошедшего...
25 января 2024
Во Франции задержали воров, которые похищали книги русских классиков
Французская полиция задержала группу воров, которая похищала из библиотек по всей Европе книги русской классики, включая раритетные издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Об этом пишет французское издание Le Parisien. «Трём подозреваемым были предъявлены обвинения во...
20 января 2024
Кошелёк с долларами и евро украли у участника «Своей игры» Андрея Кругова
Постоянный участник телевикторины «Своя игра» Андрей Кругов обратился в полицию после пропажи кошелька с валютой. Об этом сообщает 20 января Telegram-канал «112». Пропажу кошелька москвич Кругов обнаружил в магазине на улице Бабушкина, куда заехал за фруктами. У кассы мужчина понял, что платить ему...
20 января 2024
Из вагона украли компьютерную технику для космодрома «Восточный»
Из вагона поезда похитили системные блоки, мониторы и другую компьютерную технику, предназначенную для использования на космодроме «Восточный», сообщает Telegram-канал «112». Вагон с компьютерной техникой отправили из Омска 16 декабря, говорится в сообщении. Под Новый год он прибыл на космодром, но...
20 января 2024
В Москве охранники-мигранты «Пятёрочки» жестоко избили воришку конфет
В Москве двое мигрантов устроили самосуд над москвичом, которого заподозрили в краже коробки конфет «Рафаэлло». Как рассказал источник ИА Регнум, инцидент произошёл 14 января на юго-востоке столицы. 37-летний москвич зашёл в магазин вместе с другом и украл конфеты. Заметившая это администратор...
новость часа
19 января 2024
В Бишкеке задержали россиянина, разыскиваемого за тяжкие преступления
Разыскиваемого за тяжкие преступления гражданина России задержали в Бишкеке, сообщили 8 января в пресс-службе МВД Киргизии. Мужчину в России обвиняют в краже, изнасиловании и подделке документов. ГУ МВД России по Алтайскому краю объявило его в розыск. «Шестого января в Бишкеке камеры...
8 января 2024
Неизвестный похитил деньги с карт сразу нескольких участников СВО
Неизвестный злоумышленник похитил 227 тысяч рублей с банковской карты ВТБ умершего участника СВО, сообщил источник ИА Регнум. Как рассказал собеседник агентства, в Омске в полицию обратился сын российского бойца Марата А., который сообщил, что, пока его отец лежал с ранением в госпитале им...
29 декабря 2023
Украинец соблазнил москвичку ради автографа вокалиста Black Sabbath
В Москве украинец соблазнил москвичку и похитил у её дочери коллекцию автографов знаменитостей, среди которых была подпись бывшего вокалиста группы Black Sabbath Ронни Джеймса Дио. Об этом ИА Регнум рассказал источник. В начале декабря в полицию обратилась 36-летняя Юлия. Женщина попросила помочь...
29 декабря 2023
Россияне чаще всего воровали из книжных магазинов «1984»
Самой популярной художественной книгой, которую воровали в магазинах сети «Читай-город» в 2023 году, стал роман Джорджа Оруэлла «1984», сообщила пресс-служба компании в пресс-релизе. «Книга вошла как в топ пропаж, так и в топ продаж 2023 года», — отметили в торговой сети. Кроме того, в магазинах...
26 декабря 2023
Воры ограбили коттедж в Подмосковье и помахали рукой в камеру наблюдения
В подмосковном посёлке Горки воры проникли в частный жилой дом и вынесли имущества примерно на миллион рублей. Зайдя через подвальную дверь, они помахали рукой камере видеонаблюдения. Об инциденте рассказал Telegram-канал «112». Грабители обошли все три этажа и смогли взять деньги из сейфа...
25 декабря 2023