Материалы с тегом «Заболевания»
Путин отметил важность медицинских наработок для преодоления новых эпидемий
Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий, для этого необходимо иметь хорошие медицинские наработки. Об этом заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, посвящённого будущим технологиям. «У нас есть весомые достижения, ну а нам, безусловно...
14 февраля 2024
Карл III вернулся в Лондон для продолжения курса по лечению рака
Король Великобритании Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения выявленного ранее онкологического заболевания. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph. Издание опубликовало фотографию британского монарха в автомобиле во время отъезда из Букингемского дворца. «Король вернулся в...
13 февраля 2024
Мурашко сообщил о прорывных результатах в лечении онкозаболеваний в России
За последние пять лет в области лечения онкологических заболеваний в России удалось достичь прорывных результатов, особенно в качестве диагностики. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в российских регионах с участием президента РФ Владимиром Путиным 2 февраля. По...
2 февраля 2024
Учёные выявили связь между гормоном роста и болезнью Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера могла передаваться человеку во время использования гормона роста. К такому выводу пришли авторы научной статьи Nature Medicine. Подобный вывод учёные сделали, исследовав 1848 пациентов, которые использовали гормон роста в период с 1959 по 1985 год. Отмечается, что некоторые из...
30 января 2024
Терапевт назвала курение одной из главных причин разрушения сердечной мышцы
Курение — одна из пяти главных причин поражения сердечной мышцы, сообщила кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова в Telegram-канале. «Никотин и смолы, попадающие сначала в дыхательные пути курильщиков, а потом и в систему кровообращения, в два раза увеличивают риск гибели участка...
29 января 2024
Учёные из США рассказали о пользе растительного белка
Специалисты Научно-исследовательского центра питания человека имени Джина Майера в США в результате исследований выявили, что богатая растительным белком пища снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом пишет научный журнал American Journal of Clinical Nutrition. Выборка...
18 января 2024
Глава ВОЗ призвал носить маски и прививаться от COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) призвал использовать маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания. «Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими...
5 января 2024
Вирусолог оценил угрозу западного лошадиного энцефалита для россиян
Западный лошадиный энцефалит не представляет особой опасности для человечества, так как не передаётся через заражённых людей. Кроме того, вирус не представляет опасности для жителей России. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф...
31 декабря 2023
Опасный вирус WEE впервые за 27 лет обнаружили у человека
Аргентина уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о первом за последние 27 лет случае заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ/WEE), также выявив 1182 случая инфицирования лошадей. О вспышке заболевания сообщила ВОЗ. «В Аргентине с 25 ноября по 27 декабря 2023 года всего...
29 декабря 2023
Вирусолог рассказала, какие меры помогут не заболеть гриппом
Если человек хочет снизить риски заражения гриппом, то ему следует знать о трёх важных правилах. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 декабря заявила руководитель отдела экологии вирусов и лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Елена Бурцева. Ранее...
22 декабря 2023
Стало известно о состоянии детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер
Среди снятых с поезда Тюмень — Адлер детей в тяжёлом состоянии на данный момент нет никого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения РФ. «86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ —7 из них в состоянии средней степени тяжести — с температурой, остальные — в...
21 декабря 2023
В поезде Тюмень — Адлер умер ребёнок
Почти 30 из 125 снятых в Саратове с поезда Тюмень — Адлер ребят пожаловались медикам на температуру, сообщил 21 декабря губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «Детей из прибывшего ночью в регион поезда осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора. Около 30 ребят...
новость часа
21 декабря 2023
В Саратове 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер и увезли в больницу
В инфекционной больнице Саратовской области проверят на наличие заболеваний более 100 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, сообщил 21 декабря губернатор Роман Бусаргин. По его словам, через Саратовскую область следовал поезд, где находились в сопровождении 125 отдыхавших в лагере детей. «Вечером...
новость часа
21 декабря 2023
Роспотребнадзор: введенный в Петербурге масочный режим касается учреждений
Масочный режим, введённый 20 декабря в Санкт-Петербурге, касается только учреждений, в которых планируют проводить массовые мероприятия, а также медицинских и социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу. Специалисты пояснили, что указания по ношению...
20 декабря 2023
Санкт-Петербург вернул масочный режим
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, согласно которому в городе с 20 декабря при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится масочный режим, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора на...
20 декабря 2023
Песков заявил, что предпосылок для введения масочного режима в Кремле нет
Предпосылок для введения в Кремле масочного режима нет, а для обеспечения безопасности президента РФ Владимира Путина в контексте роста заболеваемости ОРВИ и гриппа делается всё необходимое. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам 20 декабря. «Ещё даже до ковида мы с...
20 декабря 2023
Канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусом
Канцлер Германии Олаф Шольц сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным. Об этом политик написал в соцсети X (бывшая Twitter). «Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Свежий тест на COVID-19 показал две линии. В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на лёгкое...
18 декабря 2023
В депздраве Москвы назвали штатной ситуацию с очередью скорых у больниц
Ситуация со скоплением машин скорой помощи у московских больниц является штатной, сообщила 18 декабря пресс-служба столичного департамента здравоохранения в своём Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что в инфекционных больницах приём пациентов происходит в мельцеровских, индивидуальных боксах...
18 декабря 2023
В Евросоюзе выбросили не менее 215 млн доз вакцин против COVID-19
Страны ЕС утилизировали из-за ненадобности не менее 215 млн доз вакцин против коронавируса стоимостью €4 млрд, пишет газета Politico. Согласно анализу издания, по меньшей мере 215 миллионов доз вакцин против коронавируса, закупленных странами ЕС во время пандемии, были выброшены, что, по некоторым...
новость часа
18 декабря 2023
Терапевт назвала главную ошибку, которую совершают заболевшие простудой
Заболевшие ОРВИ должны помнить, что их самая главная и единственная защита — это иммунная система. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 декабря заявила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Ранее врач-терапевт Александр Лаврищев перечислил ошибки, которые совершают люди при лечении...
новость часа
17 декабря 2023