Военный оркестр на палубе играет марш. Сотни людей, несмотря на дождливую прохладную погоду, собрались посмотреть, как на воду спустят четвёртый фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

ИА Регнум Фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

Общее впечатление у собравшихся — фрегат очень большой. Цифры это подтверждают: водоизмещение — 4500 тонн, длина и ширина — 135 и 16 метров соответственно. Может развивать скорость до 30 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность плавания — 30 суток. Экипаж — от 180 до 210 человек.

Корабль спустили на воду 27 сентября на судостроительном заводе ОСК «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Фрегат носит имя адмирала Ивана Исакова, который внёс значительный вклад в развитие ВМФ Советского Союза.

Корабли проекта 22 350 могут поражать надводные силы противника, уничтожать подводные лодки и наземные цели. Кроме того, они защищают другие корабли и суда от ракетных ударов.

Оценивая новый фрегат, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев отметил: в нём сосредоточены и ударные, и оборонительные возможности корабля, делающие его одним из основных классов кораблей, решающих задачи в зонах всего Мирового океана.

Корабль будет нести на борту 16 новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», а также «Калибры», «Ониксы» и другое вооружение. Практически неуязвимые для средств противоракетной обороны «Цирконы» уже успешно запускались с подобных «Адмиралу Исакову» морских носителей, а после начала СВО ими били по особо важным и защищённым целям противника.

«Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности, а также эсминцев и универсальных десантных кораблей», — заявлял президент Владимир Путин.

«Циркон», отмечал глава государства, способен развивать скорость около 9 Махов (почти 11 тысяч км/ч) и может поражать надводные и наземные цели на дальности свыше тысячи километров.

После спуска на воду фрегат «Адмирал Исаков» ждут достройка и многочисленные испытания — приём в состав ВМФ запланирован на 2027 год. Корабль пополнит ряды Тихоокеанского флота России (ТОФ). В то же время другие многоцелевые корабли проекта 22 350 уже несут морскую службу. В 2018 году в состав флота был включён «Адмирал Горшков», за ним в 2020-м — «Адмирал Касатонов», а в 2023 году — «Адмирал Головко».

Еще четыре корабля — «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» — продолжают строиться.

Стабильность в Тихом океане

В сентябре 2024 года состав ТОФ пополнили две атомные подводные лодки четвёртого поколения — «Император Александр III» и «Красноярск». Субмарины успешно завершили арктический межфлотский переход и прибыли к постоянному месту базирования — в порт города Вилючинска на Камчатке.

Многоцелевой «Красноярск» несёт ракетное и торпедное вооружение, предназначенное для уничтожения авианосных групп противника. В свою очередь ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» вооружён межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования «Булава» с дальностью действия более 9 тысяч километров. Раньше крейсер уже успешно выполнял пуски «Булавы». Теперь в ходе службы «Император Александр III» будет вооружён 16 подобными ракетами, каждая из которых может нести сразу несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения.

По мнению заместителя министра обороны РФ Павла Фрадкова, новые подлодки не имеют равных среди других субмарин аналогичного класса. Он отмечает, что теперь «Император Александр III» и «Красноярск» будут выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания и повышению боевого потенциала страны в составе Тихоокеанского флота.

Наличие у России таких стратегических субмарин обеспечивает стабильность и снижает риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает Александр Моисеев.

Новые задачи в новых условиях

Военно-морской флот России продолжает наращивать свою численность. До конца года в его состав войдут 50 новых кораблей, заявлял в июне заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. ВМФ пополнится не только фрегатами и подводными лодками, но и корветами, малыми ракетными кораблями и обеспечивающими судами.

Еще в начале года в состав Северного флота вошла дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 «Лада», а для Балтийского флота готовится МРК «Буря» проекта 22 800 «Каракурт».

Кроме того, в июле на Камчатке торжественно приняли в состав ВМФ ледокол «Евпатий Коловрат», предназначенный для проводки кораблей в ближней арктической зоне и её патрулирования. Однако в связи с возросшей активностью недружественных стран в арктических водах «Евпатию Коловрату» придётся сочетать функции не только ледокола, но и боевого корабля — бороться с диверсиями и противодействовать атакам с воздуха.

Задачи патрульного корабля, ледокола и буксира будет совмещать и новый военный ледокол «Иван Папанин» с его артиллерийской установкой, зенитными комплексами и возможностью несения ракет «Калибр».

Показали, на что способен ВМФ

В середине сентября завершились стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Океан-2024», показавшие, что ВМФ РФ планомерно развивается и обеспечивает интересы России в морях и океанах.

Как отмечал в беседе с ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук, СКШУ доказали: российский флот активно модернизируется и способен выполнять стратегические океанические задачи.

«Для недружественных стран это стало «кипятком на голову», — охарактеризовал тогда произведённый эффект эксперт.

Развивается и сотрудничество российского флота с дружественными странами. На прошлой неделе на Дальнем Востоке прошли военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024», в которых был задействован совместный отряд боевых кораблей ТОФ РФ и ВМС Китая.

Как сообщает Минобороны РФ, в ходе манёвров они выполнили артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.

«Делаем, что можем»

Военно-морской флот России пополняется и развивается, но есть и проблемы. В частности, отмечает военный обозреватель, капитан первого ранга в отставке Сергей Ищенко, по-прежнему непонятно будущее уже несколько лет находящегося в ремонте самого большого корабля нашего ВМФ — тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Сроки его ввода в эксплуатацию не раз сдвигались. Заявлялось, что передача крейсера флоту состоится в первом квартале 2024 года, но работы до сих пор не закончены. Сейчас конкретных сроков нет.

Туманны, продолжает Ищенко в беседе с ИА Регнум, также перспективы возвращения в строй тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Работы по его модернизации ведутся еще с 2013 года.

Кроме того, по словам Ищенко, Россия пока не может строить корабли размером больше, чем фрегат «Адмирал Исаков», — из-за промышленных ограничений. Об этом же говорит военный эксперт, капитана первого ранга в запасе Владимир Гундаров. По его словам, необходимо увеличение производственных мощностей и финансирования флота в целом.

«При строительстве новых единиц ВМФ РФ необходимо учитывать опыт Черноморского флота, полученный в ходе его участия в проведении СВО. Должна быть увеличена огневая мощь кораблей, усилены их системы противовоздушной обороны ближнего и среднего радиусов действия», — сказал Гундаров ИА Регнум.

Несмотря на активную работу наших судостроителей, Тихоокеанскому флоту сейчас нужно больше кораблей, уверен Сергей Ищенко: это объясняется как огромными объёмами театра военных действий, так и обстановкой на нём. В частности, актуальной проблемой Тайваня, политической ситуацией с Японией и активностью США.

«Нам хотелось бы иметь больше, но мы делаем то, что можем», — резюмировал собеседник издания.