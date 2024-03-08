Материалы с тегом «Тихоокеанский флот»
Российский фрегат «Маршал Шапошников» покинул Катар
Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота Военно-морских сил России после завершения программы делового захода в порту Хамад покинул Катар, сообщили 8 марта журналистам в пресс-службе ТОФ. Корабль во время стоянки в катарском порту участвовал в международной военно-морской выставке...
8 марта 2024
Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли на учения в Индию
Корабли ВМФ России крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию для участия в учениях MILAN-2024, сообщили 19 февраля в Министерстве обороны. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал...
19 февраля 2024
ВМФ России в 2024 году усилят подлодками «Архангельск» и «Кронштадт»
Военно-Морской Флот России в 2024 году пополнят малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт». Об этом 3 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что в текущем году Военно-Морской Флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава. «Одними из первых его...
3 января 2024
В порт Манилы прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России прибыл в порт столицы Филиппин, сообщили 11 декабря в российским посольстве. «Корабли ТОФ в составе БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» пришвартовались в порту Манилы», — процитировало представителя...
11 декабря 2023
Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота прошёл Сингапурский пролив и зашёл в Южно-Китайское море. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота преодолел Сингапурский пролив...
новость часа
5 декабря 2023
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит во Вьетнам
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России завершил деловой визит в международный порт Камрань вьетнамской провинции Кханьхоа и взял курс на Филиппины, сообщили в пресс-службе ТОФ. Отмечается, что 2–3 декабря российские военные встретились с командованием четвёртого военно-морского...
4 декабря 2023
В ДТП на Камчатке пострадали трое военных
На территории одного из воинских гарнизонов на Камчатке трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП, сообщили 2 декабря в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. Инцидент произошёл вечером накануне, 1 декабря. «По предварительным данным, водитель легкового автомобиля...
2 декабря 2023
Российские военные корабли прибыли на бывшую советскую базу во Вьетнаме
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл 2 декабря во вьетнамский международный порт Камрань. В церемонии встречи российских боевых кораблей приняли участие генконсул России в...
2 декабря 2023
Подлодку проекта 636 «Можайск» приняли в состав ВМФ России в Петербурге
«Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 28 ноября передали Тихоокеанскому флоту (ТОФ) России дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 «Можайск». На субмарине в ходе торжественной церемонии подняли Военно-морской флаг России, после чего она перешла в состав ВМФ. Как заявил главнокомандующий ВМФ...
28 ноября 2023
Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» прибыл в Камбоджу
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» прибыл с деловым заходом в камбоджийский порт Кампонгсаом. Об этом 26 ноября сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что Кампонгсаом является главным морским портом Камбоджи. Он был основан в 1950-е годы как...
новость часа
26 ноября 2023
Российский боевой корабль вышел из порта Саттахип в Таиланде
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» завершил дружественный визит в Таиланд, сообщил представитель российского посольства в королевстве 25 ноября ТАСС. Российский боевой корабль покинул порт Саттахип, где находится главная военно-морская база...
25 ноября 2023
Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» зашёл в таиландский порт
Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в таиландский порт Саттахип. Об этом 22 ноября сообщили в Минобороны РФ. «Пребывание БПК «Адмирал Пантелеев» в порту Саттахип продлится до 25 ноября», — говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках...
22 ноября 2023
Шойгу сообщил, что переподчинение флотов главкому ВМФ почти завершено
Работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом (ВМФ) России почти завершена. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 21 ноября на заседании коллегии военного ведомства. «Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии...
21 ноября 2023
Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России прибыл в индийский порт Вишакхапатнам, где пробудет на стоянке до 20 ноября. Об этом 18 ноября сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал...
18 ноября 2023
Российские корабли впервые за полвека зашли в порт Читтагонг в Бангладеш
Отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных судов Тихоокеанского флота России «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц» и танкера «Печенга» зашёл в порт Читтагонг в Бангладеш. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что корабли пришвартовались в порту, который считается главной морской...
новость часа
12 ноября 2023
В пунктах базирования ТОФ в Приморье повысили штормовую готовность
Штормовую готовность повысили в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота из-за непогоды в Приморском крае. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России. «В связи с усилением ветра в Приморском крае в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) повышена штормовая готовность до...
6 ноября 2023
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в один из портов Индонезии
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в индонезийский порт Танджунг Перак в рамках делового захода. Об этом 23 октября сообщает Минобороны России в своём Telegram-канале. Отмечается, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и...
23 октября 2023
Тихоокеанский флот пополнился ракетными кораблями
Два малых ракетных корабля проекта 22 800 («Каракурт») — «Удомля» и «Ржев» — спущены на воду на входящем в Объединённую судостроительную корпорацию Амурском судостроительном заводе, сообщили в пресс-службе Минобороны. Новые боевые корабли, построенные в Комсомольске-на-Амуре, предназначены для...
29 сентября 2023
Шойгу устроил обед для Ким Чен Ына в армейской палатке
Министр обороны России Сергей Шойгу в честь посещения Тихоокеанского флота (ТОФ) лидером КНДР Ким Чен Ыном устроил обед в армейской палатке, сообщило 17 сентября северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), опубликовав фотографии с мероприятия. Первая трапеза состоялась после утреннего...
17 сентября 2023
Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту (ТОФ) России, когда посещал его базу в Приморье и поднимался на фрегат «Маршал Шапошников», сообщило 17 сентября северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Он высоко оценил боевой дух и героизм ТОФ, а также отметил, что его...
17 сентября 2023