Материалы с тегом «Черноморский флот»
Столтенберг признал, что Украина била ракетами НАТО по кораблям ЧФ России
Поставленные странами НАТО ракеты Украина использовала для ударов по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет конфликта. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в ежегодном докладе о безопасности НАТО. Он признал, что «удары Украины по кораблям...
14 марта 2024
Развожаев объяснил причину громких звуков в Севастополе
Громкие звуки, которые услышали жители Севастополя, вызваны плановыми учениями кораблей Черноморского флота по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), сообщил вечером 9 марта губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. «Это флот проводит тренировку по ППДО в том числе с применением...
9 марта 2024
МУС выдал ордера на арест командующего ЧФ и командующего Дальней авиацией
Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего Дальней авиацией Воздушно-Космических сил России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) России адмирала Виктора Соколова. Об этом говорится в заявлении суда 5 марта. Уточняется, что ордера выдали «в...
5 марта 2024
В Британии рассказали, как адмирал Радакин тайно помог ВСУ
Начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин активно помогал киевским властям в разработке атак на российский Черноморский флот в Крыму, а также сыграл большую роль в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей Североатлантического...
29 февраля 2024
ВСУ попытались нанести ракетный удар по России
ВСУ пытались нанести ракетный удар по российской территории, силы ПВО предотвратили его, сбив две украинские ракеты над Чёрным морем, сообщило 25 февраля Министерство обороны. Попытку удара по России ВСУ предприняли в районе семи вечера по московскому времени. Они применили две авиационные...
новость часа
25 февраля 2024
Тральщики выполнили разведку в Чёрном море в условиях минной опасности
Тральщики провели разведку в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах судов в Чёрном море в условиях реальной минной опасности из-за активности ВСУ. Об этом сообщили 13 февраля в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России. Противоминные действия выполнила корабельная тральная...
13 февраля 2024
Силы ВМФ пресекли атаку морских дронов ВСУ на российские гражданские суда
Силы Военно-морского флота России пресекли атаку морских дронов украинской армии на российские транспортные гражданские суда в Чёрном море, сообщили 10 февраля в Министерстве обороны. «Киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в...
новость часа
10 февраля 2024
В Севастополе утилизировали две трети из оставшихся кораблей ВМС Украины
Две трети кораблей ВМС Украины, оставшихся в Севастополе после 2014 года, уже порезаны на металл или использованы в качестве мишеней на стрельбах. Об этом 23 января сообщил источник в силовых структурах Крыма в беседе с «РИА Новости». Как пояснил источник, оставшиеся в Севастополе украинские...
23 января 2024
Украинские корабли в Севастополе будут утилизированы
Корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые остались в Севастополе, не будут передавать в состав Черноморского флота. От них избавятся. О судьбе украинских судов рассказал «РИА Новости» источник в силовых структурах Крыма. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ВМСУ оставили на...
22 января 2024
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города
В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами. Об этом 20 января сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. «Громкие звуки в центре города — это в районе молов Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами», — отметил он, добавив, что тренировки...
новость часа
20 января 2024
Корабли Черноморского флота провели учебные стрельбы в Чёрном море
Корабли Черноморского флота отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров противника, сообщили 8 января в пресс-службе Минобороны РФ. Отряд боевых кораблей Черноморского флота провёл учения по выполнению дневных и ночных стрельб из штатного вооружения. Учения проходили в целях защиты...
8 января 2024
В акватории морпорта Новороссийска пройдут учения со стрельбой
В Новороссийске проведут учения с выполнением стрельб. Об этом сообщает 6 января пресс-служба администрации города в своём Telegram-канале. «Сегодня с 10:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением...
6 января 2024
ВМФ России в 2024 году усилят подлодками «Архангельск» и «Кронштадт»
Военно-Морской Флот России в 2024 году пополнят малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт». Об этом 3 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что в текущем году Военно-Морской Флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава. «Одними из первых его...
3 января 2024
Развожаев раскрыл подробности уничтожения морского дрона ВСУ в Чёрном море
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 30 декабря раскрыл подробности отражения атаки надводного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника», — говорится в сообщении, опубликованном в...
30 декабря 2023
ВМФ России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Чёрном море
Российские силы Военно-морского флота уничтожили безэкипажный катер Вооружнных сил Украины в Чёрном море, сообщили 30 декабря в Министерстве обороны. Российские военные в северо-западной части акватории Чёрного моря в 10:00 мск зафиксировали движение в направлении Крыма безэкипажного катера...
новость часа
30 декабря 2023
ВСУ совершили атаку в районе Феодосии в Крыму. Главное
Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждение в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Феодосию, сообщили 26 декабря в Министерстве обороны. «Ночью в ходе отражения удара Вооружённых сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия...
26 декабря 2023
В Феодосии при отражении атаки ВСУ пострадал корабль «Новочеркасск»
Корабль «Новочеркасск» ВМФ России получил повреждение в Крыму в результате атаки украинской армии на Феодосию, сообщили 26 декабря в Министерстве обороны. «Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооружённых сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил...
26 декабря 2023
Черноморский флот провёл учения по отражению атак дронов противника на Крым
Экипажи кораблей Черноморского флота России отработали комплекс действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь, сообщили 23 декабря в Минобороны России. Отмечается, что на кораблях были проведены учения по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя...
23 декабря 2023
Фрегату «Адмирал Макаров» присвоили почетное наименование «гвардейский»
Президент России Владимир Путин присвоили ракетному фрегату Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский» за массовый героизм личного состава этого корабля в ходе боевых действий, соответствующий указ появился на портале официальных правовых актов. «За массовый...
новость часа
2 декабря 2023
Фрегат РФ ударил «Калибрами» по объектам ВСУ — 644-й день спецоперации
Новый, 644-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что фрегат Черноморского флота четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» нанёс удар по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие видеокадры опубликовало в своём Telegram-канале...
29 ноября 2023