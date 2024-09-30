Сто десять лет назад русские войска завершали преследование отступающих частей австрийской армии и их немецких союзников в Галиции. 23 сентября наши подразделения заняли Лупковский перевал, вражеская армия была сброшена с Карпатских гор.

ИА Регнум

За плечами императорской армии остались тяжёлые бои августа-сентября, три сотни пройдённых километров и освобождённые древние города Червонной Руси — Галич, Львов, Рава-Русская. Австро-венгерская армия потеряла до половины штатного состава — до 326 тысяч человек, от 400 до 600 орудий. Из них сто тысяч солдат оказались в плену.

Австрийская армия от такого удара больше не оправится. Именно после поражения в Галиции немецкое командование стало считать австрийские войска неспособными к активной деятельности без поддержки германских сил. Главное бремя работы на Восточном фронте Великой войны придётся нести немецкой армии. Итогом войны на два фронта станет поражение Центральных держав в Первой мировой войне.

Так завершилась первая Галицийская битва августа — сентября 1914 года, славная победа русского оружия, незаслуженно находящаяся в тени поражения корпусов генералов Александра Самсонова и Павла Ренненкампфа в Восточной Пруссии. Размах Галицийского сражения — до 1,5 миллиона участников, тысячи единиц орудий, 400 километров фронта, 280–300 км, пройденных русской армией вглубь территорий противника, — всё это делает его одним из крупнейших сражений Первой мировой войны.

По результатам этой битвы Галичина — нынешняя Западная Украина — получила один из шансов интегрироваться в русский мир.

Наше «чудо на Марне»

Так же, как и операция в Восточной Пруссии, Галицийское сражение было серией битв, которую отличало две особенности. Во-первых, операция была вынужденной, во-вторых, она началась до завершения полной мобилизации русской армии. Куда спешил русский Генштаб?

Положение союзников, теснимых Центральными державами, могло привести к выходу партнёров по Антанте из войны. В августе 1914 года немецкие части прорвали оборону французов и подступали к Парижу, а австрийские войска угрожали Белграду. В такой обстановке никто не мог предугадать будущее сентябрьское «Чудо на Марне» — поражение кайзеровских войск в битве 5–9 сентября 1914 года — и спасение Парижа.

Атака пехоты

Чтобы заставить немцев и австрийцев распылить силы, русское командование начало две наступательные операции — первую в Восточной Пруссии, которая закончилась неудачей, и вторую — в Галиции, где нам удалось переломить ситуацию в свою пользу.

Расположенные на юго-западном направлении части императорской армии под командованием генералов Николая Иванова и Михаила Алексеева перешли от обороны к серии встречных боёв в Предкарпатье. Так ключ к судьбе двух союзных столиц — Парижа и Белграда — оказался в руках русской армии.

Начало операции

Галицийская битва состояла из серии оборонительных и наступательных операций. Австрийский план предусматривал окружение русских сил Юго-Западного фронта. План русского Генштаба заключался в окружении наступающей австрийской армии и недопущении отхода её основных сил за цепь Карпатских гор.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Часто обе стороны пытались наступать одновременно, завязывались тяжёлые встречные бои. Несмотря на превосходство австрийской армии в численности, на первом этапе сражения (850 тысяч при 1728 орудиях у противника против 600 тысяч у российских войск при 2099 орудиях), русское командование смогло грамотнее распорядиться резервами и переиграло противника в манёвре.

Первый этап сражения оказался для России неудачным. Взаимодействие между подразделениями не было выстроено должным образом.

Это сказалось на Люблин-Холмской операции 23–31 августа, когда каждый русский корпус вступал в бой с двумя австрийскими корпусами изолированно от остальных. Австрийцам, впрочем, не удалось развить успех — их войска увязли в боях под Красником и Томашовом 23–31 августа, где противника удалось остановить.

От Золотой до Гнилой Липы

Использовав сложившуюся ситуацию, российский Генштаб подготовил новую, Галич-Львовскую наступательную операцию. Она началась 26 августа с продвижением левого крыла Юго-Западного фронта (3-й и 8-й русских армий под командованием Николая Рузского и Алексея Брусилова) против 3-й австро-венгерской армии и группы Германа Кёвеса (авангард 2-й армии).

Бои, длившиеся с 26 по 28 августа на реке Золотая Липа, закончились победой русских.

Австрийцы совершили отход к реке Гнилая Липа. На её берегах 28 по 31 августа на фронте протяжённостью около сотни километров австрийцам опять было нанесено серьёзное поражение, и они вынуждены были продолжать отход.

В Галицийской битве наметился перелом. 2 сентября русская армия заняли древний город Галич, 3 сентября противником был оставлен Львов. Города русских князей впервые с монгольского нашествия XIII века вернулись в состав единого русского государства.

В воззвании тогдашнего главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича говорилось:

«Да не будет больше подъяремной Руси. Достояние Владимира Святого, земля Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, великой, нераздельной России. Всем вам найдется место на лоне матери России».

«В толщу населения идея сепаратизма не проникла»

Червонная Русь — Галиция, древняя земля русских князей, несмотря на столетия полонизации и онемечивания, осталась регионом с преимущественно православным населением. Русофильские общественные движения и партии, существовавшие там до начала войны, регулярно побеждали на местных выборах украинофильские партии, поддерживаемые австрийским правительством, а местное население не скрывало своих симпатий к Российскому государству.

Галицкий общественный деятель Дмитрий Вергун, писал, что, «несмотря на шестивековое отторжение его от русского корня, оно не утратило сознания своей принадлежности к русскому миру».

Понятие «русский мир», как мы видим, появилось отнюдь не в 2022 и даже не в 2014 году.

Вергун подчёркивал: идея национального «украинского» сепаратизма захватила только «небольшую горсть местной полуинтеллигенции, зависевшей тем или иным образом от венского и будапештского правительств. В толщу населения идея сепаратизма не проникла…»

Политическое «украинство», верное венскому правительству, исчезало вместе с отступившими австрийскими войсками. Но тогда же, в ходе Галицийской битвы стало наглядно видно — как именно противник пытался использовать украинофилов против России.

Украинские националисты годились только в каратели

Еще до начала войны организации украинских националистов под покровительством Вены создавали вооружённые отряды для борьбы с «москвофильством» местного населения. С началом войны австрийское командование приняло решение создать из украинских националистов полноценные боевые части. 3 сентября 1914 года свежесозданный легион «Украинских сечевых стрельцов» принял присягу на верность Францу Иосифу I — императору австрийскому и королю венгерскому.

Специализация «сечевых стрельцов» состояла в подрывной и диверсионной деятельности в тылу русской армии, однако низкое качество личного состава привело к тому, что венское командование доверяло им выполнение только тыловых и полицейских функций.

Украинские националисты участвовали в преследованиях галицких и закарпатских русофилов, в интернировании православной и греко-католической интеллигенции (обвинённых в симпатиях к Москве) в концлагеря, такие как Терезин и Талергоф. Через лагеря прошли десятки тысяч человек, тысячи погибли в застенках.

Так с помощью политического украинства австрийские власти уничтожали русинскую (самоназвание местных жителей вплоть до XX века) Галицию и превращали её в современный нам рассадник националистической идеологии.

Бывший узник концлагеря Василий Ваврик писал: «Смерть в Талергофе редко бывала естественной: там её прививали ядом заразных болезней. По Талергофу триумфально прогуливалась насильственная смерть. О каком-нибудь лечении погибавших речи не было. Враждебным отношением к интернированным отличались даже врачи».

Участие легиона «Украинских сечевых стрельцов» в боевых действиях было ограниченным. Австрийское командование справедливо оценивало неготовность легионеров удерживать позиции или активно наступать. На фронт они попадали не единым подразделением, а отдельными ротами.

Впервые русские войска столкнулись с «сечевиками» в районе села Верецке-Вышне, у карпатских перевалов на путях в Мункач (нынешнее Мукачево в Закарпатской области) на заключительных этапах Галицийской битвы. «Сечевики» были быстро рассеяны и бежали.

После Львова

После занятия Галича и Львова в Галицийской битве произошёл коренной перелом.

Ранее находящееся в обороне северное крыло Юго-Западного фронта (4-я, 5-я армии и подошедшая 9-я армия) перешло в контрнаступление.

Австрийские войска не удержали свои позиции и продолжили откат. Не удалось австрийцам остановить русские войска и на юге. Заключительное Городокское сражение 5–12 сентября 1914 года завершило разгром противника.

Австро-венгерское командование вынуждено было начать отвод всех армий за реку Сан. Победители преследовали противника до 21 сентября и смогли осадить стратегически важную крепость Перемышль, которая будет взята 2 марта 1915 года.

Как галичане встретили русского царя

Австрийская армия потеряла большую часть своего военного потенциала, и, чтобы стабилизировать восточный фронт, немецкому Генштабу пришлось ускорить переброску сил, столь необходимых на французской Марне.

Безусловная победа была омрачена тем, что значительные силы австрийских войск смогли отступить. У русского командования не осталось стратегических резервов, чтобы замкнуть окружение, потери императорской армии составили около 230 тыс. человек и более 100 орудий.

На освобождённых территориях начала налаживаться мирная жизнь, свободная от националистического диктата и указаний венского кабинета. 22 апреля 1915 года император Николай II посетил Львов. Архиепископ Евлогий (Георгиевский), управлявший церковной жизнью Галиции, вспоминал:

«Велик и трогателен был восторг галичан, когда они узнали, что к ним едет Русский Царь… Несмотря на то, что точная дата приезда всячески от них скрывалась и вся железная дорога от границы до Львова была оцеплена солдатами, они узнали о времени проезда и с церковными хоругвями и иконами крестными ходами устремились к железной дороге — стояли шпалерами по пути следования царского поезда».

В атмосфере всеобщего ликования никто не мог представить, что через месяц русские войска вынужденно оставят Галицию. Начнётся Великое отступление.

Червонная Русь утратит последнюю надежду на свободную жизнь. Движение галицких русофилов окажется подавленным австрийскими властями столь успешно, что в новейшей истории за регионом закрепится репутация рассадника идейной «москалефобии». Откуда, как не отсюда, могли появиться Степан Бандера, Роман Шухевич и их современные последователи?

О том, что жители Галичины совсем иначе относились и к России, и к русской армии, можно узнать лишь из исторических трудов и мемуаров. По крайней мере — пока.