Все знают, с какой жестокостью и последовательностью украинские власти подавляют желание каждого считать себя русским. Всем известно стремление киевских властей осуществить всепроникающую украинизацию на территории всей страны, доведя решение вопроса до обстрелов непокорного Донбасса из артиллерии и ракетного оружия.

Казнь в Телергофе

Но мало кто знает, что необходимость сохранить свою русскую самоидентификацию в своё время привела к жестоким репрессиям в отношении русского населения в Австро-Венгерской империи. Жители Галиции и Буковины отказывались записывать себя в украинцы, и за это их помещали в первые в истории концлагеря на территории Европы, где подвергали унижениям, пыткам и просто убивали.

По оценкам историков, через концлагеря Талергофа и Терезина в Первую мировую войну прошло около 20 000 человек, не пожелавших отрывать себя от общерусского древа. Доказуемой цифрой является 1767 погибших, но это число не окончательное, поскольку глобального изучения трагедии не проводилось, несмотря на массу свидетельств. Общественный деятель Дмитрий Марков, узник Терезинской крепости, утверждал, что 3800 человек были казнены только за первую половину 1915 года. Найденные впоследствии при строительстве аэропорта Грац-Талергоф останки 1 767 человек — далеко не окончательная цифра.

Лагерь был закрыт в мае 1917 года по распоряжению последнего императора Австро-Венгрии Карла I, который в своём рескрипте от 7 мая 1917 г. написал: «Все арестованные русские невиновны, но были арестованы, чтобы не стать ими».

Концентрационный лагерь для интернированных лиц Талергоф

Что происходит на данный момент? Донбасс, не покорившийся насильственной украинизации, имеет внушительную информационную поддержку со стороны российских федеральных каналов и экспертного политического сообщества России. В ЛДНР происходит культурное дистанцирование от пагубного воздействия украинизации, там началось возрождение русской самоидентификации. Имея поддержку со стороны Москвы, жители Донецка и Луганска не боятся называть себя русскими и говорить на родном русском языке.

А что мы знаем о погибших русских людях в Талергофе и Терезине? Кто о них вспоминает? Кроме замечательного документального фильма Алексея Денисова «Трагедия Галицкой Руси», разве кто-то говорит на федеральных каналах об этой трагедии?

В политическом пространстве современной России был небольшой прорыв, когда в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» Владимир Путин кратко указал: «В годы Первой мировой войны Вена способствовала формированию так называемого Легиона украинских сечевых стрельцов. Галичан, заподозренных в симпатиях к православию и к России, подвергали жестоким репрессиям, бросали в концентрационные лагеря Талергоф и Терезин».

Казнь в лагере для интернированных Талергоф

А далее тишина… Существует ли в России день памяти русских жертв концлагерей Австро-Венгерской империи? Увековечена ли память о трагедии? Ведутся ли подробные исследования масштабов антирусского геноцида? Встречаются ли в современных российских учебниках строки о борьбе русского народа за право на самоопределение на территории Галицкой, Буковинской и Карпатской Руси? Сколько уделяется внимания этому трагическому периоду в русской истории в российских СМИ?

Обозначили ли это как-нибудь в своей деятельности Госдума или Совет Федерации? Мы наблюдаем на площадках российского парламента много идейных сторонников объединения всего русского народа, таких как Пётр Толстой, Алексей Журавлев, Константин Затулин, но при этом никаких законодательных инициатив по увековечению памяти пострадавшего в концлагерях Австро-Венгрии русского населения от наших законодателей не исходит. Почему?

Наше молчание — это пособничество русоциду. Убийству русского за то, что он русский.