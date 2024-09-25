Визит Владимира Зеленского в США, на который украинская власть возлагала большие надежды, уже стал неудачным: многих, если не всех, планируемых целей поездки добиться не удалось. И виной тому действия самого Зеленского, на глазах теряющего остатки адекватности.

ИА Регнум

Главное, с чем он летел за океан, — это утверждение американскими властями «плана победы». Основными его элементами, если судить по утечкам в прессе, было разрешение на удары западным дальнобойными оружием по глубинной территории России, получение Украиной приглашения для вступления в НАТО (или получение гарантий безопасности, сопоставимых с теми, которые имеют члены альянса), а также традиционное для Киева требование очередной порции денег и оружия.

Презентовать свой «план победы» Зеленский, по его словам, собирался на встречах с Байденом, Харрис и Трампом.

Кроме того, предполагалось, что Зеленский использует своё пребывание в Нью-Йорке, встречи там с иностранными лидерами и выступление в ООН для демонстрации стремления к миру, чтобы привлечь на свою сторону страны Глобального Юга.

Выступление в Совете Безопасности ООН действительно состоялось.

«Эта война не может просто «утихнуть». Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Необходимые действия… Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно — принудить Россию к миру», — заявил там Зеленский.

Также он добавил, что война может закончиться только на основе предложенной им «формулы мира».

«Мы знаем, что некоторые в мире хотят разговаривать с Путиным. Мы это знаем. Встретиться, поговорить, побеседовать. Но что они могут от него услышать? Как его огорчает, что мы реализуем своё право на защиту своего народа? Или что он хочет продолжать войну и террор, чтобы никто не подумал, что он ошибся?» — сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что Россия готовит удары по трём украинским АЭС, а для подготовки ударов использует фото атомных станций, полученные с китайских спутников.

Излишне комментировать, насколько такая позиция соответствует стремлению к миру и завоеванию симпатий незападных стран, включая Китай.

Индия, которую официальный Киев давно пытается привлечь к участию в обсуждении своих как бы мирных инициатив, после встречи премьер-министра страны Нарендры Моди и Зеленского, состоявшейся в Нью-Йорке, заявила, что считает «преждевременным» проведение второго саммита мира по Украине. И участвовать в этом мероприятии, которое украинская власть хочет провести в ноябре, не собирается.

В общем, с Глобальным Югом у Киева вновь как-то не сложилось. Но значительно более болезненным ударом для Зеленского стал очень холодный приём его «плана победы» на Западе.

В Белом доме вновь заявили, что сохраняют запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ — Байден своего решения на этот счёт не поменял. Заодно добавив, что США готовы к возобновлению переговоров с Россией о новом ДСНВ (договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и ждут отклика со стороны Москвы.

Синхронно с этим президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью NBC News нанёс удар по второму ключевому пункту плана Зеленского, сообщив, что США и другие члены НАТО не хотят вступления Украины в Альянс:

«Это не те вопросы, которые нужно решать в спешке. И когда мы принимаем решения, когда мы их обдумываем, мы всегда учитываем позицию других государств — членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом переговоров и принимаем окончательное решение соответствующим образом».

А американская пресса наперебой пишет, что западные чиновники не видят в киевском «плане победы» перспективы прорыва в войне и называют его «списком пожеланий».

Впрочем, с Байденом, Харрис и другими представителями американской Демпартии Зеленский ещё хотя бы встретится. А вот с Трампом желаемой встречи, судя по всему, не получится, а отношения с ним и республиканцами резко ухудшились. Причём причиной стали действия Зеленского.

Вначале он раскритиковал план завершения войны, озвученный вторым лицом в команде Трампа — кандидатом в вице-президенты Джеем Ди Вэнсом. Последний предложил завершить войну на условиях демилитаризации части территории Украины и отказа Киева от вступления в НАТО. Зеленский заявил, что это «ужасный план».

Затем досталось уже самому Трампу. В начале визита в США Зеленский посетил завод по изготовлению боеприпасов в Пенсильвании, где заявил, что «Трамп действительно не знает, как остановить войну». По словам украинского оратора, план кандидата в президенты от Республиканской партии, вероятно, состоит в том, что «Украина должна принести жертву», что Зеленский считает ужасной идеей, «ведь сценарий не имел бы никакой основы в международных нормах, в уставе ООН, в справедливости».

После чего Трамп на предвыборном митинге в той же Пенсильвании проехался по украинскому лидеру: «Я полагаю, что Зеленский — лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из неё с 60 миллиардами долларов».

А источник в его окружении сообщил агентству Associated Press, что Трамп не будет встречаться с Зеленским и выслушивать «план победы».

Более того, кандидат в президенты от республиканцев заявил, что он «выведет» США из Украины в случае своей победы, а также напомнил, что русские выигрывали крупнейшие войны с западными странами.

В свою очередь спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон прозрачно намекнул, что вряд ли будет встречаться с Зеленским во время посещения им американского Конгресса.

Высказывания Зеленского возмутили и сына Дональда Трампа. Дональд Трамп — младший написал в соцсетях: «Иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и имеет наглость нападать на кандидата от Республиканской партии на пост президента. И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца. Позор!»

А группа из девяти республиканских конгрессменов во главе с Лэнсом Гуденом потребовала провести расследование визита украинского лидера в США на этой неделе. Они считают, что визит президента Украины мог быть направлен на поддержку Камалы Харрис перед выборами, и запросили информацию из министерств юстиции и обороны, чтобы определить, был ли визит Зеленского в Пенсильванию в начале этой недели «политически мотивирован» и оплачен средствами США.

В запросе цитируются заявления последнего, что республиканский кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс был «слишком радикален», а Трамп «на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает, как».

Зато Зеленский радостно сообщил о вручении ему в США очередной награды — The Golden Plate Award («Золотой тарелки») от так называемой «Американской академии достижений». Её часто вручали различным актёрам, телеведущим, комикам и прочим шоуменам, а также подконтрольным американцам деятелям из стран «третьего мира» — например, бывшему президенту Афганистана или лидерам Руанды и Сенегала.

В случае же с бывшим лидером «95 квартала» получилось два в одном.

Визит Зеленского в США ещё не закончен, но уже сейчас можно подвести предварительные итоги. Основные пункты наполеоновского «плана победы», судя по всему, отвергнуты, с вероятным будущим президентом США Трампом и его командой отношения резко накалились, а всему миру в очередной раз продемонстрировано упрямое намерение Киева идти на дальнейшее обострение конфликта вместо мирных переговоров.

Впрочем, с пустыми руками Зеленский из-за океана не вернётся. Какую-то порцию денег и вооружений для продолжения военных действий ему наверняка подбросят — американской Демпартии категорически не выгоден перед выборами коллапс Украины и развал фронта. А главное, пусть не блюдечко с голубой каёмочкой, но целую «золотую тарелку» Зеленский из США таки привезёт.