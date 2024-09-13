США и Великобритания неожиданно сдали назад в вопросе разрешения киевскому режиму бить западным дальнобойным оружием по территории России. Еще несколько дней назад, как сообщали источники западных СМИ, они были готовы дать добро, Владимир Зеленский даже набросал список потенциальных целей, которые передал госсекретарю США Энтони Блинкену. Но сейчас их позиция изменилась.

ИА Регнум

Британское информагентство Reuters пишет, что Белый дом готов лишь закрыть глаза на использование неамериканских ракет — британских Storm Shadow и французских SCALP, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в ближайшие дни ожидать разрешений не стоит, и добавил, что удары «не принесут Украине победу в войне».

По мнению большинства экспертов, смена позиции связана с достаточно жёстким заявлением Владимира Путина. Российский президент пояснил, что речь на самом деле идёт не просто о разрешении бить — это разрешение давно есть, Украина бьёт чем может. При этом самостоятельно использовать высокоточные ракеты большой дальности она просто не в состоянии.

«Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, или Соединённых Штатов», — заявил Путин.

Полётные задания в эти ракетные системы тоже могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО. Значит, говорит российский президент, «речь идёт не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать», а о том, «чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет».

И если решение будет принято, это «существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта» и «будет означать, что страны НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией». Соответственно, Москва будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

Какими именно будут решения, Путин не сказал. И это логично — незачем давать повод для провокаций. Стоит вспомнить опыт Барака Обамы в Сирии, когда он заявил, что в случае использования Башаром Асадом химического оружия введёт войска. В итоге оппозиция использовала химическое оружие, подставив и Асада, и Обаму, которого загнали в угол. Оттуда его фактически спасла Россия с предложением попросту вывезти всё сирийское химоружие.

Сейчас роль провокатора играет Зеленский, который, в отличие от западных партнеров, заинтересован в максимальной эскалации конфликта с вовлечением стран НАТО. Запад же сейчас гадает, пытаясь просчитать, какие варианты есть у Путина, а потом уже решать вопрос с ракетами для Украины.

Вариантов же, на самом деле, не так и много.

Первый и, казалось бы, самый очевидный — ответный удар. После того как американская или британская ракета долетает до российского города, российская ракета поражает военный объект США или Великобритании на территории НАТО. Вариант наглядный, но в то же время максимально рискованный. К тому же, очевидно, Москва не хочет загонять Запад в угол, где ему придётся выбирать — идти на военный конфликт с Россией или признавать бессмысленность НАТО и его гарантий, если никаких ответов не будет.

Учитывая нынешний уровень американских и европейских политиков, непонятно, какой из шагов они посчитают меньшим злом.

Второй вариант — уничтожение американских систем вне натовской территории. Например, самолётов-разведчиков в Чёрном море. Этот вариант чреват зеркальными ответами со стороны США и Европы.

«Запад имеет большой запас ответов на наши ответы. Начиная с того, сбивать ли наши ракеты и БПЛА с территории европейских стран», — поясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Сейчас на Западе есть консенсус, что подобные действия могут быть восприняты Москвой как нападение. Неслучайно озвучивший эту идею польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не встретил понимания у коллег по НАТО.

В целом же наиболее оптимальным видится третий вариант — ответный удар под чужим флагом вне территории НАТО. И, что важно, при максимальной легальности. Уместно вспомнить июньское заявление Владимира Путина, что в случае поставок Украине дальнобойных систем вооружения Москва оставляет за собой право поставлять оружие «тем государствам либо даже легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе военного характера».

То есть, проще говоря, дать врагам Америки нужные им вооружения. И Путин неслучайно упомянул «легальные структуры»: наиболее очевидным получателем российских вооружений видятся йеменские хуситы. В отличие от, например, КНДР, хуситы могут сразу использовать российское вооружение по назначению — начать топить американские корабли.

Причём Россия может передать комплексы абсолютно законно — продать их, к примеру, иранским союзникам хуситов, а операторами будут российские «добровольцы». То есть, проще говоря, Москва всё сделает по американским лекалам, в рамках которых США легально передают оружие Украине, а там работают их «волонтёры».

Впрочем, остаётся еще один вариант — продолжать гнуть свою линию на Украине.

«Мыслить в категориях «как мы ответим на их ответы» — не очень правильно. Время работает на нас», — уверен Дмитрий Офицеров-Бельский.

В то же время сейчас, как отметил Владимир Путин, ситуация дошла до возможности прямого вовлечения США в конфликт. И остановить процесс можно максимально жёстким и в то же время выверенным ответом. Его американцы с британцами боятся, поэтому и колеблются с разрешением Украине бить по России.