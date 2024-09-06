Украина просчиталась, бросив лучших солдат на вторжение в Курскую область: долго удерживать территорию ВСУ не смогут, к тому же потеряют время и возможности для обороны в Донбассе. В то же время официальный Киев в попытках спастись надеется втянуть США в прямой конфликт с Россией.

ИА Регнум

Вторжение ВСУ в Курскую область, которое оживило надежды Киева на перелом в конфликте, может принести Украине совсем не то, чего ожидали власти. Украинское командование рассчитывало, что вынудит Россию вывести войска с восточного фронта, но эти расчёты оказались неверными, пишет в статье для чешского издания iDNES Ладислав Кризанек.

Фактически в Курской области увязли тысячи украинских солдат и масса дорогой западной техники. А Россия упорно добивается окончательного прорыва в Донецкой области — фронт под важнейшим городом Покровском валится, отмечает автор публикации. Если Покровск падёт, а, по мнению большинства военных аналитиков, это практически неизбежно, Украине грозит оперативная катастрофа.

«Если мы потеряем Покровск, вся линия фронта обвалится», — цитирует Кризанек украинского военного эксперта Михаила Чирохова.

Сейчас под Покровском идут ожесточённые бои, российские войска уверенно продвигаются на этом направлении. А на Владимира Зеленского обрушилась волна критики со стороны военных, законодателей и аналитиков, говорится в статье iDNES.

«Те, кто сначала восхищался шокирующим прорывом в Курскую область, надеясь, что это заставит Москву перебросить ресурсы и вернёт инициативу в руки Украины, теперь не стесняются в негативных оценках», — отмечает Кризанек.

Он приводит слова американского военного эксперта Майкла Кофмана: сейчас в Курской области находятся «одни из лучших и опытнейших украинских подразделений, костяк которых образован элитными штурмовыми силами. Некоторых вывели с фронтовой линии в Донецке и Харькове, а другие служили в качестве важного резерва».

Россия же продолжает продвижение в Донбассе — это приоритет для Москвы, говорится в публикации.

«В этом есть логика: территории, которые займёт российская армия, будет крайне сложно в будущем вернуть. И, напротив, Киев не сможет долго удерживать позиции в Курской области», — уверен автор.

«Путин убеждён в победе»

Украинские власти отчаянно пытаются втянуть в конфликт США, но для самих Штатов это чревато катастрофой, предупреждает Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

Автор напоминает, что недавно Украина получила «полдюжины F-16» и один из них уже разбился, при этом американский самолет могли сбить американской же ракетой ПВО Patriot. Гибель F-16 в очередной раз перечёркивает надежды Киева на некое чудо-оружие, которое разом перевернёт ход конфликта, подчёркивает Бэндоу.

Сейчас же, продолжает он, украинские чиновники снова требуют от Вашингтона отменить ограничения по дальности применения американского оружия, мотивируя это «успехом» контрнаступления ВСУ. Сообщается, что представители Киева передали администрации Байдена длинный список потенциальных целей для ракет большой дальности ATACMS с примерно сотней объектов. Но исход конфликта определится на земле, отмечается в публикации, — и в этой битве Киев проигрывает.

«Чтобы развить своё контрнаступление и вернуть земли, у Киева не хватит ни живой силы, ни материальных средств», — убеждён Бэндоу.

Новые порции западного оружия не принесут Киеву победы, но грозят расширить или еще сильнее обострить конфликт, а это отнюдь не в интересах США.

«С февраля 2022 года страны НАТО опустошили собственные арсеналы ради Киева. Более того, правительства США и Европы разместили на территории Украины войска и другие силы. Многие из них принимают в конфликте самое непосредственное участие, предоставляя разведданные и управляя высокотехнологичным оружием — которым Киев хочет бить вглубь России.

С точки зрения Москвы фиговый листок союзников, скрывающий их военное участие, уменьшается на глазах», — пишет автор публикации.

Но Зеленскому этого мало — он всеми силами втягивает в конфликт США. Пару недель назад, отмечается в статье The American Conservative, он в очередной раз призвал Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия: «Вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России, которой руководствовались некоторые наши партнеры, рухнула».

«По иронии судьбы, главное, что на данном этапе предотвращает масштабную войну, — это убеждённость Путина в победе России. Москва не станет отвечать Киеву ядерной бомбардировкой собственной территории — особенно если рассчитывает возместить потери «с процентами», разгромив Украину», — пишет Дуг Бэндоу.

Но чем агрессивнее союзники поддерживают Украину, тем выше риск, что они подтолкнут Россию к эскалации, предупреждает автор статьи.

Без газа не обойтись

Когда Украина вторглась в Курскую область, энергетические рынки Европы вздрогнули — цены на газ на континенте взлетели до максимальных значений в этом году, отмечается в редакционной статье журнала The Economist.

Авторы журнала предполагают, что Украина и Россия договорились пока не прекращать транзит газа. Но продолжится ли он в следующем году — большой вопрос.

«Действующее соглашение о поставках российского газа на Запад через Украину подписано обеими странами и Европейским союзом в 2019 году и истекает в конце этого года. ЕС намерен отказаться от российского газа к 2027 году и продлевать его не хочет. Украина тоже», — говорится в статье.

До начала СВО 40% трубопроводного импорта газа в Европу приходилось на Россию, а уже к концу 2023 года этот показатель снизился до 8%, напоминает The Economist. Выиграли от этого США, поставляющие сжиженный природный газ из-за океана. В то же время некоторые европейские страны по-прежнему сильно зависят от российского газа.

«В 2023 году на российские поставки пришлось 47% газового импорта в Венгрию, для Словакии этот показатель составил целых 89%. Австрия же зависит от России еще больше: в январе целых 97% её импорта газа пришлось на Москву», — отмечается в статье.

Кроме того, местные компании в «трёх уязвимых странах» связаны с Россией долгосрочными соглашениями. В 2008 году словацкая государственная газовая компания подписала с «Газпромом» соглашение об импорте, которое истекает в 2028 году. В 2021 году Венгрия заключила с «Газпромом» аналогичную сделку, но на 15 лет. Крупнейшая же австрийская газовая компания OMV связана контрактом, который истекает только в 2040 году.

«Стоимость отказа от сделок отбила у троицы всякое желание переключаться на других поставщиков. Пеня за расторжение для одной только Австрии может составить миллиард евро (1,1 миллиарда долларов)», — пишут авторы The Economist, сокрушаясь, что прошло две зимы с начала российской спецоперации, а «российский газ по-прежнему не даёт Европе покоя».