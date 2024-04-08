Второй тур выборов президента Словакии, состоявшийся 6 апреля, стал очередным провалом социологов. Накануне дня голосования два опроса прогнозировали победу обоим кандидатам, спикеру парламента Петеру Пеллегрини и экс-главе МИД Ивану Корчоку, но оба — с минимальным преимуществом на уровне около 1,5%.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако Пеллегрини набрал 53,12%, а Корчок — 46,88%, то есть разрыв составил более 6%. При этом в первом туре, опять же вопреки прогнозам социологов, первое место завоевал Иван Корчок, опередив оппонента почти на 5,5 пункта.

Вечером в день голосования Корчок признал своё поражение и поздравил соперника с победой. «Я разочарован», — признался он, но добавил, что как спортсмен умеет с достоинством принимать поражение. Корчок выразил надежду, что Пеллегрини будет «суверенным президентом», который сможет правильно отстаивать интересы Словакии.

«Я переживаю за Словакию. Не потому, что проиграл… Меня беспокоит то, что изменение курса страны, её упадок, релятивизация ценностей и отклонения от либеральной демократии не только получили зеленый свет, но и получили сильный ветер в паруса. Так я воспринимаю результат вчерашних выборов», — сказал Иван Корчок.

В свою очередь, Петер Пеллегрини заявил, что будет президентом всех людей, включая тех, кто за него не голосовал. Он пообещал, что не будет некритичным поклонником правительства своего партнёра по правящей коалиции Роберта Фицо.

Осенью прошлого года после парламентских выборов в Словакии исполнительную власть сформировали партии Smer-SD («Направление — социал-демократия», лидер Роберт Фицо), Hlas-SD («Голос — социал-демократия», лидер Петер Пеллегрини) и SNS («Словацкая национальная партия», лидер Андрей Данко).

Тогда победа трёх упомянутых партий обеспечила им стабильное, но не подавляющее большинство в парламенте Словакии. А вот свежий социологический опрос от компании Focus свидетельствует: если бы парламентские выборы проходили сейчас, то нынешняя коалиция могла бы претендовать не только на простое, но и на конституционное большинство.

Подобное изменение настроений словацких избирателей вызвано несколькими причинами.

Во-первых, Фицо и Пеллегрини удалось представить Ивана Корчока как «президента войны», человека, который в случае победы на выборах отправит словацких солдат воевать на Украину — хотя президент Словакии не имеет таких полномочий. Сам Корчок косвенно подтверждал это, публично поддерживая продолжение оказания военной помощи Киеву.

Петер Пеллегрини же между первым и вторым турами начал позиционировать себя как «президент мира», размещая на билбордах обещания не допустить отправки словацких военных на Украину.

Кроме того, выпады против Корчока озвучивал не сам Пеллегрини, а люди, формально не работавшие в его команде. Потому Пеллегрини удалось позиционировать как политика, стремящегося консолидировать словацкое общество, а Корчока, который напрямую критиковал своего оппонента — как конфликтного политика, который будет бороться за развал правящей коалиции и досрочные выборы.

Соответственно, избирателя подвели к мысли, что победа Корчока столкнет страну в продолжительный политический кризис. Для многих словаков, переживших неоднократную смену правительств за несколько предыдущих лет, такой сценарий выглядел совершенно неприемлемым.

Вторым моментом, который сыграл на руку Пеллегрини, стало поражение в первом туре.

Его избиратели мобилизовались, и во втором туре явка составила 61,1% — против 51,9% в первом. Показательно, что явка и в первом, и во втором туре президентских выборов оказалась самой высокой с 1999 года.

В-третьих, свое влияние на выборы оказал и премьер Венгрии Виктор Орбан. Несмотря на то, что по результатам первого тура Корчок выиграл во многих регионах, где этнические венгры составляют большинство, все изменил срочный визит Пеллегрини в Будапешт и встреча с Орбаном.

Как следствие, во втором туре большинство этнических венгров Словакии отдали голоса именно за провластного кандидата, одобренного венгерским премьером и представителем венгерской общины Словакии Криштианом Форро, который в первом туре выборов набрал 2,91% голосов.

И, наконец, после длительных колебаний кандидатуру Пеллегрини поддержал Штефан Гарабин, занявший в первом туре третье место с 11,74%. Хотя Пеллегрини для избирателей Гарабина выглядел слишком прозападным, однако, по мнению словацких аналитиков, свою роль сыграл тот факт, что за обоих политиков голосовали в первую очередь жители сёл и небольших городов. При этом Кошице, Братислава и ряд прилегающих к столице районов Словакии поддержали Ивана Корчока.

На протяжении всей избирательной кампании, а особенно после победы Пеллегрини, словацкие и европейские СМИ, ориентированные на Брюссель и Вашингтон, в один голос утверждали, что теперь Фицо монополизирует власть в Словакии, а новый президент страны будет послушной марионеткой в руках премьера.

Кроме того, президентские выборы в Словакии часто называли референдумом о доверии правительству Фицо. И теперь, выиграв его, словацкий премьер будто бы активизирует свои усилия по наступлению на общественный сектор и независимые медиа, а также по окончательному взятию под контроль правоохранительной системы.

Подобные обвинения звучат неадекватно на фоне того, что подавляющее большинство словацких СМИ и НКО открыто выступает против Фицо, а пост главы МВД занимает не представитель партии премьера, а выдвиженец Hlas-SD Матуш Шутай Эшток.

Второе направление критики Пеллегрини в мейнстримных европейских СМИ — его «пророссийскость».

«Новым президентом Словакии станет Петер Пеллегрини, близкий к промосковскому премьер-министру Роберту Фицо. Он сразу заявил, что его страна на стороне «мира», — написала польская газета Rzeczpospolita. Издание безапелляционно утверждает, что такой «мирный» язык используют политики, которые выступают против поставок оружия в Украину, сопротивления «российской агрессии», а также дальнейшей «изоляции России».

Пеллегрини «определённо закрепился в лагере коррумпированных популистов и экстремистов в Словакии, а за рубежом закрепил за собой клеймо друга России и союзника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что равносильно изоляции», — пишет венгерский оппозиционный портал Népszava.

«Избрав Петера Пеллегрини президентом Словакии, президент России Владимир Путин получил второго представителя в Евросоюзе», — идёт ещё дальше итальянская газета La Stampa.

Победа Пеллегрини означает ветер в паруса «левого популиста» Роберта Фицо, считает австрийская газета Der Standard.

«Петер Пеллегрини, новый президент на службе правительства», — пишет бельгийская газета Le Soir, согласно которой «социал-демократ Пеллегрини укрепит власть коалиции, состоящей из левых консерваторов и крайне правых, чьи авторитарные и пророссийские тенденции вызывают тревогу».

Словацкий политолог Мирослав Ржадек попытался привязать Пеллегрини к России ещё более креативно. По его словам, кампания нового президента Словакии напоминала американский фильм 2003 года «Проект «Ельцин» (Spinning Boris).

«Он рассказывает о том, как американским маркетологам удалось сделать Бориса Ельцина победителем на выборах в середине 1990-х годов в России. Им удалось оставить его президентом на следующий срок благодаря повторению слова «мир» на предвыборных мероприятиях», — говорит Ржадек.

Интересно, слышал ли он о том, что в соседней Украине Петр Порошенко в 2014 г. во время избирательной кампании прямо называл себя «президентом мира», а потом уже Владимир Зеленский на его фоне набирал рейтинг под разговоры о мире.

Оценивая последствия победы Петера Пеллегрини, европейские СМИ акцентируют на том, как она может повлиять на ситуацию внутри ЕС.

«Со стороны Франции может показаться, что эта победа мало что значит, потому что Словакия — маленькая страна с Востока, и все остальные штампы, но это было бы большой ошибкой. Это действительно плохая новость», — отмечает французская газета Le Monde.

Можно ожидать, что после президентских выборов премьер-министр Словакии Роберт Фицо более открыто выступит в поддержку Орбана, прогнозирует швейцарская ежедневная газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ). По мнению издания, даже альянса двух премьер-министров центральноевропейских стран пока недостаточно, чтобы Москва могла утвердить свою волю в Европейском Совете. «Но это если Фицо и Орбан останутся одни», — отмечает NZZ.

Действительно, итог президентских выборов в Словакии стал подарком для венгерского премьера.

Прежде всего, на руку Орбану играет усиление словацкого премьера, являющегося его союзником в противодействии Брюсселю. Не менее важно и то, что победа Пеллегрини была достигнута под антивоенными лозунгами и требованиями добиваться мира на Украине и в Европе в целом. Это увеличивает шансы на победу политиков, являющихся единомышленниками Фицо и Орбана, на выборах Европарламента в начале июня 2024 года.

«Сердечно поздравляю Петера Пеллегрини с суверенной победой на выборах президента Словакии. Это большая победа для людей и большая победа для поклонников мира по всей Европе!» — написал в соцсети Виктор Орбан.

С другой стороны, в Словакии понимают возможные последствия союза с Венгрией в частности и суверенной политики вообще. Роберт Фицо уже заявил, что в ближайшей перспективе ожидает от Брюсселя «мести за поражение Корчока». Это явная подготовка общественного мнения к конфликту словацкого правительства с Еврокомиссией.

Однако, по мнению словацких комментаторов, от Фицо и Пеллегрини не стоит ожидать эскалации такого конфликта путём визитов в Москву или блокирования решений ЕС в отношении Украины, как это позволяют себе венгерские чиновники.

В отношении России дело пока ограничится риторическими заявлениями о необходимости восстановления отношений — но после завершения конфликта на Украине. А о будущем отношений Киева и Братиславы более конкретно можно будет говорить после встречи Роберта Фицо и украинского премьера Дениса Шмыгаля, которая должна состояться на текущей неделе.