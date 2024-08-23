23 августа исполняется 81 год с момента завершения одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества — битвы на Курской дуге.

ИА Регнум

Беспрерывные бои на двухсоткилометровом выступе фронта, в центре которого был город Курск, продолжались почти два месяца — начиная с 5 июля.

Дуга, напомним, образовалась к марту 1943 года, когда, после неудачной для Красной армии третьей битвы за Харьков, противник повторно захватил и Харьков, и Белгород.

Здесь укрепились войска группы армий «Юг» Эриха фон Манштейна, а с севера, от оккупированного немцами Орла, напирали армии группы «Центр» под командованием Гюнтера фон Клюге.

На северном фасе выступа им противостояли войска Центрального фронта под началом Константина Рокоссовского, южный фас оборонял Воронежский фронт (командующий Николай Ватутин).

Дуга вдавалась в расположение противника на 150 километров, на переднем крае этого выступа наши войска сдерживали врага у населённых пунктов, чьи названия и на слуху и сейчас, когда наши войска отражают вторжение ВСУ: Льгов, Коренево, Суджа…

Как была достигнута победа в Курской битве

Тогда, летом 1943-го, в задачу агрессора входило «срезать» курский выступ, взяв наши войска в огромные клещи (с перспективной «котла»), спрямить линию фронта и, перейдя в наступление, взять реванш за недавно проигранную Сталинградскую битву.

С этой целью вермахт начал 5 июля операцию «Цитадель» — одновременное наступление на северном и южном фасах нашего курского плацдарма.

Благодаря умелым действиям советского командования (здесь проявились полководческие таланты Рокоссовского, Ватутина, Георгия Жукова, Ивана Конева) к середине июля продвижение гитлеровцев было остановлено, и на северном фасе наши войска перешли в контрнаступление.

«Северной группе немецко-фашистских войск, наступавшей с Орловского выступа силами восьми пехотных, шести танковых и одной моторизованной дивизий при поддержке 3500 орудий и свыше 1000 самолетов, не удалось прорваться навстречу своей южной группе, пробивавшейся на Южном фасе Курской дуги», — вспоминал Рокоссовский этот эпизод битвы.

Но впереди было самое тяжёлое: битва под Прохоровкой в Белгородской области 12 июля 1943 г.

Это сражение считается крупнейшим танковым противостоянием в истории. С обеих сторон в сражении бились до 1200 танков и самоходных установок. Историки считают, что битва под Прохоровкой завершилась вничью: у немцев не вышло прорвать нашу оборону, советским войскам не удалось окружить группировку врага на этом участке.

Но после тяжелейшей битвы инициатива на Курской дуге перешла к Красной армии — всю вторую половину июля наши войска шли в контрнаступление.

«В ожесточённых боях наши войска измотали и обескровили отборные дивизии немцев и последующими решительными контрударами …полностью восстановили положение, занимавшееся ими до 5 июля», — констатировал верховный главнокомандующий Иосиф Сталин 24 июля.

Наступление от Волчанска и Купянска определило исход войны

Последний этап битвы продолжался с 3 по 23 августа — это была Белгородско-Харьсковская операция (также известная как операция «Полководец Румянцев» — в честь фельдмаршала, бившего пруссаков в Семилетней войне, и, к слову, генерал-губернатора Малороссии). В ходе операции войска Ватутина и Конева окончательно выбили оккупантов из Белгорода и, наступая от Шебекино, Волчанска и Купянска, двинулись на Харьков. 23 августа, день освобождения, считается в Харькове днём города.

Курская битва завершилась, и эта победа далась дорогой ценой — наши потери составили более 850 тысяч, из них 250 тысяч — безвозвратные. Но при этом Красная армия сумела нанести огромный урон силе противника, разбив 500 тысяч немецких солдат и более 30 дивизий.

С этого переломного момента стратегическая инициатива в Великой Отечественной войне окончательно перешла к Красной армии — а во Второй мировой в целом оформился перевес в пользу антигитлеровской коалиции (впрочем, до открытия союзниками второго фронта в Европе оставался почти год).

По принятому к 50-летию Победы в 1995 году закону «О днях воинской славы» одной из памятных дат признана годовщина завершения Курской битвы.

В 2007 году Курск официально стал городом воинской славы, а в 2022-м действующий губернатор области Роман Старовойт распорядился начать присвоение званий «населённый пункт воинской доблести». Первыми его получили посёлок Поныри и село Неварь, где шли тяжелые бои с фашистами.

Пожалуй, того же звания достойны и населённые пункты курского приграничья, где сейчас идут бои с вторгшимися на нашу землю наследниками гитлеровских агрессоров — на вооружении которых, как и 81 год назад, европейская (в том числе немецкая) техника и в чьих рядах немало незваных «гостей» с Запада — как наёмников, так и идейных наци.

ВСУ открыто заявляют о своей преемственности по отношению к вермахту и СС, демонстрируя нацистскую символику, издеваясь над мирными жителями и тем самым доказывая: на курской земле сегодня ликвидируются последователи Гитлера. Но агрессоры, забывшие не только собственную историю, но и опыт Великой Отечественной войны, обречены на повторение судьбы нацистских преступников.

Для курян и всей России агрессия Киева стало продолжением битвы наших предков — мы сражаемся не только за себя, но и за нашу память, нашу историю. Мы сплотились друг с другом — и с теми, кто пережил войну XX века. В ходе агрессии неонацистов на курское приграничье сражения идут в тех же местах, где Красная армия теснила врага 81 год назад.

По местам славы наших предков вновь идут агрессоры с молниями на касках и крестами на бронетехнике.

Убийцы, исповедующие идеологию насилия и геноцида, стремятся нанести максимальный урон российскому народу. Только всеобщий и непримиримый характер борьбы российского общества с Киевом и Западом обеспечит нашу Победу и защиту будущего нашей Родины. Женщины, старики, дети — для украинского руководства, как и для гитлеровцев, все они враги.

«Уроки истории позволяют понять, что происходит сейчас»

Как и в годы Великой Отечественной войны, только сплочение и поддержка фронта позволят спасти нашу страну и наше будущее от угрозы. Важно, что эту преемственность ощущают и жители Курской области — для них сегодняшнее сражение стало продолжением битвы наших дедов против нацистов. Враги хотят принести смерть нам и нашим близким. В ответ мы можем ответить только холодным мужеством, свойственным нашему народу.

Больше не может быть места примирительной или пацифисткой позиции — враг не признаёт никаких жестов доброй воли. Для всех, что ещё испытывает иллюзии по поводу «европейских ценностей гуманизма» и истинного отношения Запада к России и её будущему, теперь всё должно быть предельно понятно: как и Гитлер, Запад видит одно будущее России и её народа: порабощение и уничтожение без какого-либо деления на «хороших» и «плохих».

«История циклична, события повторяются. Именно поэтому мы в российском обществе «Знание» в рамках проекта «Знание. Кино» показываем цикл фильмов «Без срока давности». Этот цикл преследует цель напомнить молодежи, что было во времена Великой Отечественной войны — что такое агрессия против русского народа, что такое геноцид. Молодежь должна помнить свою историю, а уроки истории помогают нам понять, что происходит сейчас», — рассказала ИА Регнум руководитель проекта «Знание. Кино» Анастасия Меркулова.

Уроки истории хорошо показывают, что может быть дальше — после уничтожения в бесплодных атаках кадровой армии в расход пойдут дети и старики, как это было в нацистском фольксштурме. Оторванные от реальности политики, относящиеся к своему народу как к пушечному мясу — суровая реальность нынешней Украины.

«Наши кинопоказы позволяют людям сделать определенные выводы», — дополнила Анастасия Меркулова. «Мировые войны совершаются руками маленьких держав. Американцы редко используют напрямую свои войска, в ход идут люди и солдаты других стран. Но люди по ту сторону фронта должны вспомнить, что исторически русские и украинцы жили на одной земле, что они имеют общий корни и общий культурный код».

Атака на Курскую область в условия разрушения фронта в Донбассе — авантюрный шаг командования ВСУ, показывающий общую агонию украинского руководства. Эти мотивы перекликаются с процессами 81-летней давности, когда нацистский рейх неумолимо двигался к краху. Гитлер до последнего верил в успех и приказывал командирам наступать в условиях разрушения фронта и продвижения Красной армии. Нацисты бросали войска в атаки, которые могли только замедлить неминуемое.

Как и 81 год назад россияне проявляют свои лучшие качества. Мужество, отвага, героизм — эти черты проявляют и бойцы, и волонтёры, и рядовые граждане. Исход конфликта будет таким же — полная победа русского оружия и русского духа над западным культом исключительности и нацистскими идеями превосходства.