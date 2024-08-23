Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа прибыл с визитом в Киев и уже успел провести переговоры с Владимиром Зеленским, попутно анонсировав новую партию гуманитарной помощи Киеву — в основном медицинское оборудование. Кроме того, стороны подписали четыре соглашения, касающиеся помощи Индии Украине — в вопросах медицины и сельского хозяйства.

ИА Регнум

В Киеве, разумеется, визит Моди преподносят как грандиозную победу Украины, а также как своего рода публичное извинение индийского премьера за объятья с Владимиром Путиным. Особо рьяные комментаторы же задаются вопросом: сможет ли Украина разбить альянс между Россией и Индией?

Разбить, конечно, не получится — попросту нечем. На долю России приходится 60% индийских вооружений и 40% поставляемой в страну нефти. Объём российско-индийской двусторонней торговли составляет около 65 миллиардов долларов. Для сравнения, Украина с Индией до 2022 года торговала примерно на 3 миллиарда долларов, а сейчас объём сократился до 0,7 миллиарда.

Да и извиняться Моди перед главой киевского режима не собирается — скорее уж извиняться должен Зеленский. За то, что раскритиковал Моди за встречу с Путиным, назвал её «огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям, поскольку лидер крупнейшей в мире демократии обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве».

Однако определённая связь с пресловутым визитом Моди в Россию, конечно, есть. В отличие от Ирана и КНДР (которые чётко выбрали сторону), Индия пытается играть роль нейтрального игрока. Зарабатывать на обходе санкций — но в то же время демонстрировать, что находится над схваткой. Отказываться осуждать Москву за начало СВО — но в то же время принимать участие в так называемой «мирной конференции» по Украине, организованной киевским режимом и западными странами.

Поэтому визит Моди в Киев действительно выглядит попыткой сбалансировать публичный образ страны.

«Визит Моди призван в некоторой степени продемонстрировать, что стратегической ориентацией Нью-Дели остаётся неприсоединение, и, таким образом, сохранить баланс во внешней политике», — цитирует Associated Press слова аналитика по Индо-Тихоокеанскому региону в RAND Corporation Дерека Гроссмана.

США давят на Индию, требуя свернуть российско-индийское сотрудничество, поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. Поэтому Нью-Дели пытается продемонстрировать свою нейтральность и объективность за счёт общения с обеими сторонами.

Этот баланс Индии нужен как минимум по двум причинам. Во-первых, для сохранения и укрепления отношений с Западом — отношений, которые для Нью-Дели являются жизненно важными с точки зрения национального выживания.

«Хотя Индия исторически имеет тёплые связи с Россией, она также стремится к более тесному партнерству в сфере безопасности с западными странами в качестве оплота против своего регионального соперника Китая», — напоминает британское издание The Guardian.

Индия отказывается присоединяться к агрессивным антикитайским проектам (типа AUKUS), но в то же время участвует в региональных форматах, имеющих условно антикитайский характер (таких как QUAD).

Во-вторых, баланс нужен для эффективного позиционирования страны в роли миротворца. Дело в том, что в последние месяцы западные страны очень активно обхаживали Индию — призывали её активнее участвовать в миротворческих усилиях и в целом помогать США и Европе продавливать Россию на мирные переговоры.

Причём индийский приз Вашингтону и Брюсселю виделся гораздо более ценным, чем китайский (американцы доверили европейцам обхаживать Пекин с той же целью). Индия — самая большая в мире демократия. И её де-факто поддержка России, не говоря уже об участии в торговле российской нефтью, разрушает западный миф о том, что конфликт на Украине является противостоянием демократического мира и авторитарного, к которому якобы принадлежат Россия и её партнеры.

Кроме того, Индия — лидер движения неприсоединения. Одно из крупнейших государств Глобального Юга, которое поддерживает хорошие отношения с львиной долей азиатских стран.

Индия понимает свою ценность для Запада и пытается играть в собственную игру. С одной стороны, с благословения США и Европы вести миротворческий процесс и набирать на этом очки.

«Нарендра Моди приехал продемонстрировать, что Индия — ответственная великая держава, она проводит независимую внешнюю политику и действительно заинтересована в разрешении украинского кризиса, поэтому поддерживает контакты с обеими сторонами», — говорит ИА Регнум руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

С другой стороны, Индия пытается всё делать так, чтобы Россия не рассматривала миротворческий процесс как давление на неё с целью принудить заключить невыгодный России мир. Втянуть, как написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Москву в капкан ранних ненужных переговоров.

«Никакого «мягкого принуждения» России к переговорам нет. Это пишут западные политологи, пытаются выдать желаемое за действительное. Есть мирные инициативы со стороны Китая и Бразилии, к которым присоединились многие страны Глобального Юга», — отмечает Елена Супонина.

По её словам, активность Индии отчасти связана с ревностью в отношении Китая.

«Индийцы хотят играть в собственную игру. Преуспеть на миротворческом треке соло, а не в рамках общего хора», — продолжает собеседница ИА Регнум.

В Нью-Дели также понимают, что попытки давления на Россию (либо шаги, которые Москва рассмотрит как давление) лишь сблизят её с Китаем — и тем самым ослабят положение Индии.

Именно поэтому даже в ходе посещения Киева Моди старался соблюдать баланс. Например, не было никаких визитов на пиар-достопримечательности Украины (например, в Бучу). Моди лишь побывал на экспозиции, посвящённой погибшим в конфликте детям. При этом, естественно, не обвинял в их гибели Россию.

«В конфликте особенно страдают маленькие дети. Я всем сердцем сочувствую семьям детей, которые погибли, и молюсь, чтобы они нашли в себе силы перенести горе», — написал он по итогам посещения.

Важно, что подобная позиция премьер-министра не встречает сопротивления у него дома.

«В Индии есть те, кто Украине в этом конфликте сочувствует, есть те, кто помнит, что Украина снабжала оружием Пакистан, а украинские официальные лица негативно отзывались об Индии, обвиняя ее в поддержке России.

Но в целом украинский кризис крайне мало интересует индийское общество. СМИ в основном перепечатывают то, что пишет зарубежная пресса, либо своих аналитиков, следящих за ходом военных действий. А экспертов по Украине в Индии нет», — говорит Алексей Куприянов.

Это и позволяет Нарендре Моди дальше балансировать на миротворческом канате.