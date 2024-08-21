В новом учебном году в расписание школ страны добавятся новые предметы, школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами, а учителя смогут делать ученикам замечания.

ИА Регнум

С начала учебного года начнут действовать поправки в закон «Об образовании»: школьникам во время занятий будет ограничено использование мобильных телефонов, а также других устройств вроде умных часов, которые могут выполнять функции телефона.

Как именно школы будут реализовывать ограничения — собирать гаджеты или просить обучающихся не вынимать их из карманов и рюкзаков, образовательные учреждения будут решать сами.

«Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, который был принят Госдумой РФ в окончательном чтении 6 декабря и подписан президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2023 года.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, использование подростками гаджетов портит зрение детей и отвлекает от уроков. Если же устройство нужно в образовательных целях, учитель может использовать интерактивную доску, компьютер или планшет.

Исключением являются экстренные случаи — ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью школьников. Министр просвещения России Сергей Кравцов отмечал, что «ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя».

Право на уважение

Изменения в законе «Об образовании» также предусматривают право педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности и всех форм физического и психического насилия, в том числе травли через интернет и соцсети — до этого подобные права были только у учеников. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что учителей следует оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь в информационном пространстве.

«Законопроектом усиливается главенствующая роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации», — сказано в пояснительной записке к изменениям в закон «Об образовании».

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

С 1 сентября устанавливаются правила дисциплины и поведения для школьников, в случае нарушений педагоги смогут делать замечания ученикам. На тех же, кто не прислушается, учителя смогут направить письменную жалобу завучу или директору школы — итогом может стать дисциплинарное наказание для ученика.

Возвращение «трудов» и новые ОБЗР

С нового учебного года в школу вместо предмета «Технология» вернутся уроки труда — по одному часу в неделю в начальной школе и по два в средней. При этом проводиться они будут в новом формате и с современным оборудованием, а помимо привычных занятий по кулинарии, кройке и шитью, столярному делу, дети смогут изучить модули «Робототехника», «Автоматизированные системы», а также освоить 3D-моделирование и компьютерную графику.

«Урок труда формирует огромный комплекс социально-бытовых навыков, необходимых детям для достижения успехов в будущем и уверенности в разных областях: в образовании, профессии, в семье, повседневной жизни, — подчёркивала председатель комитета ГД РФ по просвещению Ольга Казакова. — Урок труда не про механические действия, а про становление мышления, планирование, расчёты, работу в коллективе и самостоятельно, про оценку результата своей деятельности. А в конечном итоге — про уважение к труду других людей».

Вместо привычного ОБЖ в расписании появятся основы безопасности и защита Родины (ОБЗР)‎, на уроках которого школьники получат основы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи и поведения в экстремальных ситуациях. В 10-х и 11-х классах к этому добавится овладение практическими навыками, что будет включать тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку.

«Школьная программа должна отвечать вызовам времени. Она регулярно обновляется, чтобы у ребят были самые актуальные знания. Этот процесс затрагивает и блок начальной военной подготовки, который станет частью ОБЗР», — говорит член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

Помимо этого, в школьную программу добавятся еще и уроки семьеведение, на которых учителя будут говорить с учениками средней и старшей школы о формировании у подростков традиционных семейных ценностей. Раз в неделю будут обсуждаться семейные традиции, психологическое здоровье, ведении домашнего хозяйства и отношения с родственниками. Проводить занятия будут не только преподаватели истории и обществознания, но и школьные психологи, приглашённые юристы и священники.

Форма по ГОСТу

Сегодня нормы внешнего вида учеников прописаны лишь в уставах школ и сформулированы размыто. Главное — школьник должен выглядеть опрятно. Но во второй половине 2024 года эксперты Роскачества намерены представить ГОСТ для одежды учащихся школ — они определят показатели безопасности и потребительские свойств школьной формы.

«Нужно, чтобы форма была гигроскопична (способна поглощать и удерживать влагу. — Прим. ред.), воздухопроницаема, износоустойчива, а ткани не были бы покрашены токсичной краской. А какого она будет цвета, фасона, размера — это решит школа и родительский комитет», — отмечал глава Роскачества Максим Протасов.

При этом в скором времени планируется ввести и единый стандарт школьной формы. Согласно разрабатываемому ГОСТу, одежду обучающихся определят как «ассортимент изделий, единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов, в состав которого входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты».

При этом одежда должна будет соответствовать погодным условиям, общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер — без лишней атрибутики и молодежных знаков.

Сколько стоит собрать портфель для школьника

Несмотря на все нововведения, неизменной остаётся необходимость собрать ученику школьный портфель. В 2024 году это обойдётся примерно в 5500 рублей, следует из результатов исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

На покупку рюкзака придётся в среднем потратить 2950 рублей, на канцелярский набор — 1160. Пенал со всеми необходимыми принадлежностями обойдётся в 750 рублей, дневник — в 216 рублей, а на набор карандашей и ручек необходимо потратить около 369 рублей.

В исследовании отметили, что средняя стоимость школьной формы летом 2024 года составила 3944 рубля.

«А для первоклассников в расходы дополнительно войдут прописи (84 рубля), пластилин (160 рублей) и цветные карандаши (120 рублей). Тогда школьные принадлежности обойдутся в 5809 рублей (+364 рубля)», — указано в публикации.