В девять утра — разгрузка машины с гуманитарной помощью, приезжают две «Газели» из Саратова. Потом нужно отвезти чайники эвакуированным из приграничья. В три часа дня — роспись с любимой девушкой, иначе говоря — бракосочетание. А в шесть — снова ехать за людьми, помогать им выбираться. Такой график работы сложился у волонтёра Сергея Макарова, который уже 10 дней трудится в Курской области.

ИА Регнум

Люди со всей России передают что могут — от тёплых носков до автомобилей. Неравнодушные сограждане собирают деньги и посылают в регион, например, «буханки» — транспорт для перевозки раненых.

«Военным передавали медицину и нательное бельё. Эвакуированным развезли подушки, матрасы, одеяла, полотенца и средства гигиены», — вспоминает Макаров вчерашний день в беседе с ИА Регнум.

Поток беженцев в Курской области только увеличивается, потому что в целях безопасности эвакуируют всё новые населённые пункты, рассказывает ИА Регнум волонтёр Татьяна Бондаренко. Многим из тех, кого затронула беда, нужны самые элементарные вещи — люди часто покидали дома в спешке и без вещей.

«Прыгали в машины в чём были — в шортах, футболках, даже деньги не успевали взять», — говорит Бондаренко.

У многих эвакуированных жизнь словно началась с чистого листа. Они заезжают во временные квартиры, не имея ничего — одежды, мебели и техники.

В то же время военным Сергей и Татьяна сейчас в основном возят медикаменты: хлоргексидин, йод, зелёнку, обезболивающие. Но, конечно, по-прежнему очень нужна техника: приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, отмечает Макаров.

Кроме чисто материального аспекта, многим пострадавшим в Курской области нужно простое человеческое участие в их судьбах и проблемах.

«Самая большая потребность — забота, чтобы о них не забывали, помогали, чем могли. Люди не наглеют, просят по мелочи, стесняются. Мы просим их максимально не стесняться говорить, что конкретно нужно, стараемся помочь», — рассказывает собеседник ИА Регнум.

Американские ракеты бьют по Курской области

С 7 августа грузовой транспорт доставил в Курскую область около 1,9 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил 17 августа заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров. Сейчас доставленный груз волонтёры продолжают распределять по пунктам временного размещения.

Продолжается и эвакуация в регионе. 16 августа врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил о разрушении автомобильного моста через реку Сейм в Глушковском районе в результате удара ВСУ.

При этом глава муниципалитета района Павел Золотарёв заверил, что разрушенный мост через реку Сейм не мешает эвакуации жителей из Глушковского района, поскольку «есть другие варианты».

Позже 16 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими HIMARS. В результате атаки на мост он был полностью разрушен, погибли волонтёры, помогавшие мирному населению.

Уберечь каждую живую душу

Волонтёров тяжело чем-то удивить: когда чуть ли не каждый день видишь боль и страдание людей, эмоции приглушаются — нормальный защитный механизм психики. Но некоторые встречи всё же трогают до глубины души: матери с младенцами на руках, переехавшие из Донбасса и вновь вынужденные бежать люди, испуганные измождённые старики…

Татьяна Бондаренко вспоминает одну из эвакуированных семей. Встретились в прохладный дождливый день, а люди все в лёгкой одежде: сарафаны, шорты, шлёпанцы — надеть больше нечего. А у ребёнка в руках — маленький хомячок, член семьи. Оставить его попросту не могли.

«Это чисто наша черта: не можем никакую живую душу бросить на произвол судьбы», — уверена волонтёр.

В пунктах временного размещения она регулярно видит, как люди получают еду и непременно оставляют немного для любимых питомцев — кошек и собак.

«Мне запомнилось, как военные, рискуя жизнями, эвакуировали котёнка, — говорит Сергей Макаров. — Вывезти, спасти пытаются всех. А люди потом со слезами на глазах благодарят, обнимают, молятся за ребят».

Народ сплотился, в этом наша сила

Волонтёрами сегодня стали многие россияне. Они принимают в своих домах и квартирах пострадавших, собирают деньги и отправляют вещи, еду и всё необходимое в Курскую область. Бабушки вяжут солдатам шерстяные носки. Об участии в программах помощи жителям Курской области также заявили многие крупные российские компании.

«Помощи много не бывает, — говорит в беседе с ИА Регнум Татьяна Бондаренко. — С учётом количества эвакуированных людей иногда не хватает элементарных вещей, на покупку нужны деньги».

В свою очередь Сергей Макаров добавляет, что основной объём помощи идёт от простых людей — «как в Великую Отечественную».

«Тогда бабушки варили борщи, стирали вещи ребятам, пускали их в дом, топили баню. Сейчас — то же самое, народ сплотился. Благодаря этому, уверен, мы выстоим, преодолеем все трудности», — считает волонтёр.

Да, бывает страшно, признаёт он. Боятся и волонтёры, и военные: все хотят жить, берегут друг друга. Волонтёры общаются только с проверенными людьми и предварительно выверяют маршруты поездок. А к жуткому звучанию боевых действий психика тоже адаптируется: взрывы уже не пугают, их практически не замечаешь.

Задача на ближайшее время — создать единую базу эвакуированных с адресами временного проживания.

«Формируем списки, затем каждые три-четыре дня обзваниваем людей, узнаём, что конкретно им сейчас нужно. Собираем и везём», — отмечает Макаров.