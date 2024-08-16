В западной прессе валом пошли публикации о том, что «Северные потоки» взорвали украинцы. Называют как конкретных исполнителей, так и отдававших приказы о проведении операции. Среди них звучат фамилии Зеленского, Залужного и даже польского президента Дуды. Но окончательного виновного не назначили — пока что.

ИА Регнум

Это уже не первая волна публикаций об «украинском следе» в теракте на газопроводах. Весной 2023 года в американской The New York Times и ряде европейских изданий вышли статьи, в которых говорилось, что за взрывом газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море стоят «украинские активисты, не связанные с украинскими властями».

Позже концепция слегка изменилась: уже в июне 2023 года The Washington Post сообщала, что эту атаку совершила «небольшая команда водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему Вооружённых сил Украины».

И вот теперь новая, самая резонансная серия публикаций. В немецких и американских изданиях одна за другой выходят статьи с подробностями и фамилиями. Описываемая ими версия событий сводится, вкратце, к следующему.

Всю операцию по подрыву газопроводов придумали на Украине в ходе пьяной вечеринки. На её финансирование было необходимо 300 тысяч долларов, которые нашли с помощью частных украинских бизнесменов, но курировал всё Залужный, а план был одобрен Зеленским, который рассматривал газопроводы как «законные цели» для атак Украины.

О подготовке плана узнала нидерландская разведка, но сообщила об этом почему-то не партнёрам по Евросоюзу из Германии, Дании и Швеции, близ берегов которых проходят газопроводы, а разведке США. ЦРУ вмешалось и грозно потребовало отменить готовящийся подрыв.

Зеленский (как и полагается «лидеру независимого государства») тут же послушался и запретил Залужному проводить операцию. Залужный же, по разным версиям, то ли не послушался, то ли нет, но ответил, что связи с группой взрывников нет, поэтому отозвать их нельзя.

Непосредственными подрывниками была группа украинских дайверов-любителей (не военных и не представителей спецслужб), которые наняли польскую яхту «Андромеда», переправили на неё сотни килограммов взрывчатки, завезённых до этого на территорию ЕС, по картам общего пользования нашли у острова Борнхольм трубопроводы и под носом западных спецслужб успешно подорвали их в трёх разных местах — в кромешной тьме на глубине более 80 метров, на которую дайверы-любители погружаться неспособны.

После чего вышеупомянутые подрывники спокойно остались жить на территории Польши.

А когда недавно немецкие правоохранители выдали ордер на арест одного из них, некоего Владимира Журавлёва, тот уехал на Украину. В польской прокуратуре сообщили, что Берлин выдал европейский ордер на арест, но не внёс данные в поисковую базу, что позволило подозреваемому свободно покинуть ЕС.

О степени достоверности всей этой захватывающей истории читатель может судить сам.

Реакция украинских властей на подрывы «Северных потоков» и публикации в западной прессе была однозначной: Киев всё отрицает и обвиняет в подрыве газопроводов, естественно, Россию (приложившую для их постройки огромные усилия и потратившую миллиарды евро).

«Они (Россия) взорвали «Северный поток — 1», дальше они взорвут у себя что-то. Им абсолютно всё равно, это их стиль. Обвинят нас, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе. Потому что в таком случае они скажут: мы реагировали. Мы просто реагировали», — заявлял Зеленский ещё осенью 2022 года.

В прошлом году, в ответ на первые публикации о возможной причастности к теракту украинских властей, Зеленский сказал: «Я президент и отдаю соответствующие приказы… Я ничего не знал, на 100%. Я сказал: «Покажите нам доказательства. Если наши военные сделали это, покажите нам доказательства».

Последние статьи западных медиа прокомментировал для СМИ советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк: «Подобный акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов… и у кого всё это было во время взрыва? Только у России».

А Залужный (ныне — посол Украины в Лондоне) в своём комментарии СМИ заявил, что ему ничего не известно о диверсионной операции на газопроводах, любые допущения о противоположном являются «простой провокацией», а ВСУ не уполномочены осуществлять зарубежные операции.

При этом обычно украинские власти не только не упускают возможности похвастаться своей причастностью к любым действиям, несущим вред России, но и заявляют об этом даже тогда, когда причастность эта, во-первых, крайне сомнительна, во-вторых — наносит очевидный вред самой же Украине.

Последний наглядный пример — заявление ГУР Украины об их участии в атаке исламистов на российскую ЧВК «Вагнер» в Мали. После чего правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, а украинский МИД был вынужден неуклюже оправдываться за заявление ГУР.

Но в случае с «Северными потоками», невзирая на, казалось бы, все основания для объявления громкой «перемоги» и объективной выгодой диверсии для Украины (чья роль в транзите газа в Европу теперь значительно возросла), украинские власти упорно открещиваются от операции.

Более того, если предположить, что организовала всё действительно Украина, но украинские власти просто не хотят в этом публично сознаться (как-никак всё же акт международного терроризма), то уж в украинских СМИ информация неизбежно появилась бы — в виде утечек и т.д. Однако, несмотря на нескрываемую радость от подрыва газопроводов в подконтрольных власти украинских медиа, эта версия решительно отметается.

Хотя та же Германия уже поспешила объявить, что расследование, при любом его исходе, не повлияет на военную поддержку Украины. Как заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, «это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу».

С утверждениями, что у Украины не было возможностей организовать такую действительно сверхсложную операцию, солидарна и Россия. Президент Владимир Путин называл версию с украинскими активистами-подрывниками «полной чушью», справедливо указывая, что для такой диверсии нужно иметь не только мотив (который у Украины был), но и соответствующие технические, организационные и другие силы и средства, которые есть в наличии только у ограниченного числа ведущих государств мира и их спецслужб.

А вот у кого был как мотив, так и все возможности для организации подрыва «Северных потоков», всем в мире очевидно. Напомним слова президента США Джозефа Байдена, сказанные им в феврале 2022 года: «Если… танки или войска пересекут границу Украины, тогда больше не будет «Северного потока — 2».

На последующий же вопрос, каким образом Байден намерен ликвидировать газопровод, при том, что он находится под контролем Берлина, американский президент сказал, что сможет это сделать: «Мы — я обещаю вам — сможем это сделать».

Смогли — и сделали. Но признаваться в совершении акта международного терроризма США, естественно, не собираются. А предъявлять результаты расследования всё же рано или поздно придётся. К тому же Дональд Трамп, если станет американским президентом, наверняка не упустит возможности провести своё расследование диверсии, которое с большой долей вероятности может вывести на администрацию Байдена.

Потому общественное мнение готовят к тому, чтобы объявить виновными кого-то, кого не жалко. Больше всего не жалко Украину, и так уничтожаемую ради англосаксонских интересов.

Поэтому плавно, но неуклонно в мировом общественном мнении формируется чёткая привязка «украинского следа» к диверсии. Вначале, как уже говорилось, это были некие «неправительственные активисты», затем появилась причастность государства, но без особых деталей, а теперь пошли подробности и фамилии. И тема развивается дальше.

Теперь уже не только журналисты, но и вполне компетентное лицо, бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг, заявил в комментарии газете Die Welt:

«Как стало ясно из результатов расследования, здесь действовала украинская команда. Однако [подрыв] мог быть возможен только при поддержке «с земли». И судя по карте <…>, к этому явно подключились спецслужбы Польши… Такие решения принимаются на высочайшем политическом уровне, я думаю, тут была договорённость между президентом Зеленским и президентом Дудой».

В общем, виновны кто угодно, но только не американцы с британцами.

Важно отметить, в какой именно момент появились публикации, в которых фигурирует тот же Зеленский. Именно когда в США, в преддверии президентских выборов, всё громче раздаются голоса желающих остановить или как минимум «заморозить» боевые действия на Украине, а Киев при этом демонстрирует упрямое желание любой ценой их продолжать и эскалировать (как в ситуации с атакой на Курскую область).

Зеленскому недвусмысленно дают понять, что в случае непослушания его могут в любой момент назначить виновным в организации международного террористического акта. А в случае послушания — назначить кого-то другого. Например, того же Залужного, а то и вовсе стрелочников-дайверов.

В любом случае к реальному расследованию диверсии на «Северных потоках» всё это не имеет никакого отношения. И будет большой иронией судьбы, если зарвавшегося Зеленского в конечном итоге спишут и накажут не за его настоящие многочисленные преступления, а за то, что совершили его заокеанские хозяева.