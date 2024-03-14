Материалы с тегом «Диверсии»
Полянский заявил о возможности возобновления расследования по «СП»
Россия оставляет за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил 14 марта первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Для России не было транспарентности в расследованиях...
новость часа
14 марта 2024
Задержанный диверсант заявил, что ВСУ ударили по дому его родителей
ВСУ ударили по дому родителей одного из граждан Украины, задержанных в Запорожской области по подозрению в диверсии. Об этом задержанный рассказал на допросе, кадры которого предоставило региональное управление ФСБ. «Они (СБУ) угрожали моим родителям. Он знал адрес, где они проживают, через два дня...
14 марта 2024
Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области украинских диверсантов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области украинских диверсантов, сообщили 14 марта в пресс-службе регионального управления ведомства. Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали двоих граждан Украины, которые предоставляли сведения о...
14 марта 2024
Росгвардия сообщила, что вместе с ВС РФ отражает нападения ДРГ у Тёткино
Росгвардия совместно с Вооружёнными силами России и сотрудниками погрануправления ФСБ отражает атаку украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области, сообщила служба 14 марта. «Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. Росгвардейцы...
новость часа
14 марта 2024
При попытке прорыва в РФ боевики применили БМП Bradlley, заявило Минобороны
Украинские боевики применили американские БМП Bradlley при попытке прорыва в РФ в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области, сообщило 12 марта Министерство обороны. Ведомство опубликовало кадры уничтоженной техники диверсантов в приграничной зоне. «Уничтожены боевые бронированные...
12 марта 2024
Попытка прорыва украинских ДРГ и атака беспилотников ВСУ 12 марта. Главное
Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. По данным оборонного ведомства, около 3:00 мск после интенсивного обстрела...
12 марта 2024
Украинские диверсанты пытались прорваться в Россию на трёх направлениях
ВС РФ и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области, сообщило Минобороны. В ночь на 12 марта после обстрела гражданских объектов террористы при поддержке танков и бронемашин пытались вторгнуться на территорию России на трёх...
12 марта 2024
Правительство одобрило введение наказания для 14-летних за диверсии
Правительство России поддержало законопроект депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Олега Гарина, который предлагает привлекать к уголовной ответственности за диверсию начиная с 14 лет. Об этом сообщает ТАСС, уведомляя, что проект отзыва правительства есть в его распоряжении...
11 марта 2024
ФСБ возбудила уголовное дело после взрыва на мосту в Самарской области
ФСБ возбудила уголовное дело по статье о диверсии после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевку в Самарской области, сообщило 4 марта региональное управление ведомства. «Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по...
4 марта 2024
Российский военный ради денег поджёг релейный шкаф в Московской области
Школьник и 20-летний российский матрос-контрактник подожгли релейный шкаф на железной дороге в Московской области, сообщил источник ИА Регнум. Инцидент произошёл 1 марта на станции Щурово. По словам собеседника агентства, в Коломенском районе сотрудники Московской железной дороги обнаружили...
4 марта 2024
Названа причина повреждения железнодорожного моста в Самарской области
Причиной повреждения железнодорожного моста в городе Чапаевске в Самарской области стала детонация взрывного устройства, сообщили 4 марта в оперативных службах. «Причиной повреждения опоры моста стало взрывное устройство», — сообщил собеседник ТАСС. Как сообщало ИА Регнум, мост в Чапаевске получил...
4 марта 2024
В Самарской области подорвали железнодорожный мост
Взрыв прогремел на железнодорожной дороге в Самарской области, сообщил 4 марта Telegram-канал «112». Инцидент произошёл в Чапаевске. Эксперты, осмотрев место происшествия, обнаружили повреждения металлоконструкций и ограждений. В результате никто не пострадал, железнодорожное полотно не пострадало...
4 марта 2024
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области Подразделения российских войск 28 февраля уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь губернатора региона...
28 февраля 2024
Ранее задержанный диверсант помог предотвратить теракт в Лобне — источник
Помощь в предотвращении теракта в Лобне сотрудникам Федеральной службы безопасности оказал один из ранее задержанных за поджоги релейных шкафов диверсантов, сообщил 21 февраля источник РЕН ТВ. «Помощь в предотвращении теракта оказал ранее задержанный за поджоги релейных шкафов», — рассказал...
21 февраля 2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве на железной дороге в Винницкой области
В Винницкой области подорвали железную дорогу, сообщило 19 февраля издание «Страна. ua». Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах Украины, взрыв прогремел 16 февраля примерно в половине седьмого утра в посёлке Серебрия в Могилёв-Подольском районе. Украинские правоохранители...
19 февраля 2024
КГБ Белоруссии возбудил уголовные дела против диверсантов СБУ
Комитет государственной безопасности Белоруссии возбудил уголовные дела против задержанных на границе Белоруссии с Украиной диверсантов по статьям УК о приготовлении к акту терроризма и агентурной деятельности. В КГБ отметили, что задержанные в Лельчицком районе Гомельской области и их пособники...
16 февраля 2024
В Белоруссии раскрыли подробности задержания украинских диверсантов
В ночь на 15 февраля в Лельчицком районе Белоруссии украинские диверсанты попытались нарушить государственную границу республики, сообщает 16 февраля БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) страны. «В результате проведения поисковых мероприятий отдельные из них задержаны»...
16 февраля 2024
В Белоруссии задержали диверсантов на границе с Украиной
В Белоруссии задержали диверсантов на границе с Украиной, они с помощью дронов перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий. Об этом 16 февраля сообщил президент страны Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза. «Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С...
16 февраля 2024
Суд арестовал подозреваемого в попытке подрыва трубопровода в Ленобласти
Гражданин Казахстана, подозреваемый в попытке подрыва трубопровода в Ленинградской области, арестован до 9 апреля, сообщила 13 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга. «Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под...
13 февраля 2024
Задержанный в Ленобласти признал намерение совершить теракт по заданию СБУ
Задержанный на территории Ленинградской области гражданин признался в намерении взорвать трубопровод по заданию СБУ, сообщили 13 февраля в ФСБ. ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса злоумышленника. «На территории России я оказался по заданию СБУ. Задача была повредить трубопровод...
13 февраля 2024