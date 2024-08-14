Житель Москвы Сергей, мужчина средних лет, с утра стоит в очереди. Вместе с ним пришли жена и мать. Настроение у них хорошее — улыбки, шутки, весёлые объятия, но проступает напряжение: сегодня Сергей отбывает в учебную часть ВДВ в Рязани.

ИА Регнум Добровольцы, контракт

Подписать контракт с Минобороны мужчина решил, как только прочитал новости о вторжении ВСУ в Курскую область. Почувствовал, что нужно идти защищать Родину, говорит он ИА Регнум. При этом срочную службу не проходил, не прошёл по здоровью.

«Как родители восприняли? Тяжело, конечно. Но меня поняли и в целом поддержали», — рассказывает собеседник издания.

Вместе с ним сегодня в Рязань из Москвы отправятся 35 мужчин.

Никому не сказал — и улетел в Москву

С утра перед Единым пунктом отбора на контрактную службу в Москве, на улице Яблочкова, собирается группа людей. В основном это мужчины 30–40 лет. Пункт открывается в 9 утра, но лучше прийти пораньше, чтобы «побыстрее отстреляться», серьёзным тоном говорит корреспонденту ИА Регнум один из мужчин. Он просит не называть его имени и не фотографировать — «мне же еще на СВО».

Нашему собеседнику 44 года. Подписать контракт он собирался давно, с весны 2022 года, но всё не решался. События в Курской области стали последней каплей.

«Уверен, что отец бы мной гордился, но он умер много лет назад. А матери и бывшей жене ничего не говорил — они не знают, что я здесь», — рассказывает мужчина.

В ответ на вопрос о реакции детей он замолкает и отворачивается: об этом говорить слишком тяжело.

«Я иду, потому что кто ещё, если не я? Представьте, если у всех «хата с краю» будет, что тогда случится?» — задаёт мужчина вопрос, отвечать на который излишне.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908836" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Житель Москвы Сергей подписал контракт с Минобороны

В нескольких метрах стоит 47-летний уроженец Дагестана, тоже попросивший не называть имени. У него есть свои причины: он мусульманин, младший сын в семье, а согласно традициям младший должен оставаться с родителями. Но после Курской области мужчина просто не мог сидеть дома: не сказав никому из родных, полетел в Москву к другу. Прилетел вчера, а сегодня уже проходит медкомиссию.

После курских событий

12 августа президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что в последние дни увеличилось количество желающих заключить контракт с Минобороны — «присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию».

В свою очередь начальник городского пункта отбора контрактников Вячеслав Бобренев 14 августа сообщил, что за последнюю неделю в Курске зафиксировали рост числа желающих подписать контракт: «Если раньше у нас было 4–5 человек в сутки, то сейчас 10–15».

Он пояснил, что некоторых из подписавших контракты курян распределят в воинские части на территории новых регионов, а часть останется служить в Курской области.

Одним из лидеров среди регионов России по набору добровольцев на СВО стала Москва, заявил 13 августа мэр столицы Сергей Собянин.

«Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы: в мобилизацию ушли 22 тысячи, в первую волну контрактации — 21 тысяча, и в этом году, во вторую волну контрактации уйдёт еще 23 тысячи человек», — назвал цифры Собянин.

По данным Минобороны, сейчас более 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. Их основу составляют контрактники отрядов БАРС.

Забота государства

Еще один собеседник ИА Регнум, с которым корреспондент издания поговорил возле Единого пункта отбора на контрактную службу, подписывает уже второй контракт. В зоне СВО мужчина был, «делал тяжёлую работу». Потом несколько месяцев восстанавливался.

«Не отдыхал, а именно восстанавливался. Отдыхать тяжело, потому что мыслями ты всё равно там. Постоянно думал, что вернусь. И вот момент настал», — рассказывает мужчина.

В августе, продолжает он, уже «подписались» несколько его знакомых. Свою роль в этом сыграло и увеличение выплат, признаёт собеседник ИА Регнум.

«Для тех, кто хотел, но не решался, это сыграло роль. Люди думают о семьях, детях. У меня в целом история другая, но многих вопрос довольствия подтолкнул», — отмечает он.

В конце июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие с 1 августа и до конца года контракт для службы в зоне СВО, получат единовременную выплату в 400 тысяч рублей. А 8 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило новые правила выплат.

Решение президента связано не с каким-либо изменением задач в зоне СВО, а с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников спецоперации, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Прежде всего это забота государства о людях, которые оставляют свою работу, семьи и уходят на СВО. Конечно, здесь финансовая помощь необходима. Конечно, мы очень позитивно воспринимаем это решение», — сказала ИА Регнум руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО), член Совета при президенте по правам человека Юлия Белехова.

По мнению собеседницы издания, решение о единовременных выплатах повлияет и на привлечение мужчин на контрактную службу.

«Сегодня нужно привлекать профессиональных бойцов, которые будут защищать страну», — подчёркивает Белехова.

Эксперты сходятся во мнении, что проявление заботы государства вкупе с другими мерами поддержки в целом укрепит армию. Этих мер в последнее время было принято немало: от квот при поступлении и льготной ипотеки до, собственно, повышений компенсации бойцам.

Нынешний указ президента о выплатах — не только одна из важных мер федеральной поддержки в ряду прочих, она устанавливает и похожие правила игры для регионов. На это в комментарии ИА Регнум обратил внимание политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Раньше эксперты и общественники обращали внимание на то, что в разных регионах были разные стартовые условия: где-то выплаты были больше, где-то меньше. И это несправедливо. Президент своим решением эту несправедливость убрал. Теперь для всех будут приблизительно одинаковые стартовые условия», — указал эксперт.

P.S. Единый пункт отбора на контрактную службу на Яблочкова в Москве работает в будни с 09:00 до 18:00, по субботам — до 16:00, а по воскресеньям — до 15:00. Но всё чаще сотрудникам пункта приходится задерживаться: вариант с «приходите завтра» для желающих подписать контракт не работает.