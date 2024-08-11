11 августа в России отмечается День строителя. Несмотря на все сложности текущего момента, строительная отрасль страны продолжает показывать уверенный рост.

Иван Шилов ИА Регнум

День строителя в Советском Союзе впервые отпраздновали в 1956 году. С тех пор его традиционно отмечают во второе воскресенье августа. Сохраняет свою важность этот день и в современной России. В канун праздника глава государства Владимир Путин провёл совещание с членами правительства, в ходе которого рассказал о состоянии дел в строительной отрасли.

«В её арсенале — самые современные технологии и материалы, навыки и компетенции: всё, что позволяет решать масштабные задачи, эффективно отвечать на запросы общества и граждан», — отметил президент.

Строители преображают облик страны и приумножают собственные рекорды, добавил Путин. По его словам, объём построенного за прошлый год жилья составил более 110 миллионов квадратных метров, жилищные условия улучшили почти 4,4 миллиона граждан, в том числе благодаря программе льготной семейной ипотеки.

В текущем году аварийное жильё на новые квартиры сменили свыше 50 тысяч человек, а за последние пять лет — более 720 тысяч, подчеркнул Путин.

«К настоящему моменту 41 регион досрочно расселил жильцов из аварийного жилья, и эту работу будем продолжать. Речь идёт о жилье, признанном аварийным до 2017 года», — сказал глава государства.

Со следующего года стартует новая программа расселения жителей аварийных домов, она будет нацелена на жильё, которое признали аварийным с 2017 по 2022 годы, рассказал на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин. Поручение запустить подобную программу Владимир Путин дал в феврале текущего года во время послания Федеральному собранию. Сейчас положения программы отрабатываются с Государственной думой.

Отдельно президент отметил строителей, которые работают в новых регионах России.

«Особенно отмечу мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию», — заявил Путин.

За два года строители и коммунальщики ввели в строй в новых регионах 20 тысяч объектов — в их числе жильё, дороги и ключевые объекты инфраструктуры, рассказал российский лидер.

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей восстановлено 3,5 тысячи километров дорог, более 2 тысяч социальных объектов, восстановлено и построено 5,5 тысячи многоквартирных домов.

Новое жильё для семей

Слова президента и министров подтверждает статистика. Объём работ в строительстве с 2019 года вырос на 35%. Только в первом полугодии этого года рост составил 3,9%.

В прошлом году введены в эксплуатацию рекордные 110,4 миллиона квадратов жилья, при этом положительная динамика сохраняется: по данным Росстата, за шесть месяцев 2024 года введено 53,4 млн квадратов — на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всё это позволило улучшить жилищные условия 1,77 миллиона российских семей.

Не последнюю роль в этом процессе играет семейная ипотека: в июле программу продлили до 2030 года.

«Несмотря на то, что в этом году в целом произошло определённое снижение ипотечного портфеля, по льготной ипотеке — особенно по программе «Семейная ипотека» — у нас произошёл существенный рост. Почти 21%», — рассказал Марат Хуснуллин.

Кроме льготной ипотеки, положительное влияние на строительную отрасль сказывает федеральный проект «Инфраструктурное меню», который призван оказывать экономическую поддержку регионам страны для развития инфраструктуры и постройки жилья. По планам, с 2022 по 2025 годы на этот проект будет выделено более 2 триллионов рублей.

С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, инфраструктурных облигаций и льготных займов из средств Фонда национального благосостояния уже введено в эксплуатацию около 1,1 тысячи объектов. Среди них объекты ЖКХ, школы, детские сады, поликлиники и дороги.

Активному развитию строительной отрасли помогает нормативная работа. По итогам 2023 года срок инвестиционно-строительного цикла сокращён до 1300 дней. В первом полугодии 2024 года принято еще 19 законов, 72 постановления и 107 распоряжений правительства. Они позволят сократить инвестиционно-строительный цикл к концу года еще на 50 дней.

Комфортная среда и дороги

Помимо строительства жилых домов и инфраструктуры, власти страны уделяют большое внимание благоустройству парков, аллей, скверов и набережных. Для этих целей пять лет назад был запущен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

С начала года уже обустроено 2,2 тысячи территорий. А всего с 2019 года обновлено 28,7 тысячи общественных и 38,7 тысячи дворовых территорий.

Одна из особенностей проекта — активное участие жителей. Каждый гражданин старше 14 лет может принять участие в решении вопросов развития городской среды в своём муниципальном образовании. Степень вовлеченности жителей можно проследить по Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства. В этом году в нём приняли участие 17,2 миллиона человек — на 3 миллиона больше, чем годом ранее.

Кроме того, проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. По его итогам уже реализовано более 700 проектов.

Активно развивается и дорожное строительство. В прошлом году в стране были уложены рекордные 188 миллионов квадратных метров асфальта. В этом году, как сообщил Марат Хуснуллин, строителям помогла погода: работы начались раньше, благодаря чему уже обновлено, реконструировано и построено дорог почти на 89% больше, чем за тот же период в 2023 году.

В регионах уложено 38 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия (+7%). По итогам первого полугодия 2024 года доля дорог в крупнейших агломерациях в нормативном состоянии составляет 82,5%, а к концу года она должна вырасти до 85%.

Ключевыми объектами, открытыми в первом полугодии, стали обход Твери с мостом через Волгу на трассе М-11 «Нева» и обход Тольятти с мостом через Волгу, который входит в международный маршрут «Европа — Западный Китай».

Продолжается работа по обновлению парка общественного транспорта. С января по июнь в регионы поставлено 5072 транспортных средства: 4729 автобусов, 193 троллейбуса, 123 трамвая и 27 электробусов. Это уже больше, чем за весь 2023 год (тогда было 4,8 тысячи единиц).