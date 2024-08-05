Запуск новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Мариуполь сделает атаки на Крымский мост фактически бессмысленными, а также позволит быстрее, эффективнее и гораздо дешевле доставлять всё необходимое в новые регионы России.

ИА Регнум

31 июля в Мариуполе после восстановления открыли местный железнодорожный вокзал. Восстанавливали практически с нуля: в 2022 году во время боёв в городе здание оказалось разрушено более чем на 80%.

Вместимость вокзала составляет 900 человек — раньше было 600. А предполагаемый пассажиропоток на десятый год эксплуатации после реконструкции составит 600 тысяч пассажиров в дальнем сообщении и 900 тысяч в пригородном.

Новость об открытии мариупольского вокзала взбудоражила украинских чиновников. От их имени в эфире общенационального телемарафона выступил «советник мэра Мариуполя» Пётр Андрющенко. Он заявил, что на Украине наблюдают заезжающие с территории России тепловозы. Значит, делает вывод Андрющенко, железная дорога снова открыта — инженерные работы закончены.

Речь идёт о ж/д пути из Ростова-на-Дону в Мариуполь

«Железная дорога — это автономная ветвь, которая на данный момент имеет большую мощность и пропускную способность, чем мост в Крыму. Она позволит сократить логистический путь на почти 300 километров», — сказал чиновник, добавив, что это «позволит россиянам экономить от суток до недели».

Также в несвойственной для украинских публичных спикеров манере Андрющенко назвал произошедшее «логистическим прорывом», отметив, что Россия преодолела прежнюю зависимость от Крымского моста.

Военное и гражданское назначение

Впрочем, пока нет официальных сообщений, что железнодорожную ветку уже достроили. Её, рассказывает ИА Регнум экономист, глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан, начинали строить в середине осени 2023 года, а начало движения анонсировали к концу 2024 года. Это связано в том числе с тем, что на 2025 год запланирован перезапуск мариупольского комбината имени Ильича — железная дорога будет играть в этом процессе ключевую роль.

Лизан отмечает, что новая ветка крайне важна для транспортировки ресурсов, в том числе военных грузов, в Крым. Появление еще одного транспортного коридора для снабжения полуострова делает бесполезными атаки на Крымский мост, говорит собеседник ИА Регнум.

Кроме того, новая ветка позволит быстрее и эффективнее снабжать новые регионы страны. Для примера, сейчас на металлургический комбинат в Алчевске, ЛНР, приходится везти грузы через семь субъектов России: сократить путь нельзя, потому что Украина разнесла артиллерией несколько путепроводов. С новой дорогой грузы пойдут по кратчайшему пути, а логистика станет гораздо дешевле. Еще один экономический бонус — грядущее увеличение грузооборота Мариупольского порта.

В то же время, подчёркивает Лизан, всё это лишь начальный этап интеграции новых регионов а уже к концу 2024 года должны закончиться работы по строительству Приазовской железной дороги. Она свяжет запорожскую Акимовку с Бердянском, Мариуполем и Ростовом-на-Дону

Железнодорожники ждут разрешения силовиков

Кроме Мариуполя, долгожданное возвращение железной дороги происходит в ЛНР. До конца года в Республике запустят закрытый 10 лет назад участок «Кондрашевская Новая» — «Семейкино Новое», что позволит ускорить доставку продукции на Счастьинскую ТЭС, рассказал начальник республиканского филиала ФГУП «Железные дороги Новороссии» Денис Пашков.

Участок протяженностью почти 50 километров полностью разминировали, продолжается капитальный ремонт еще 13 километров пути.

При этом запуск ж/д сообщения ЛНР с другими регионами России, сообщил Пашков, зависит от того, когда силовые ведомства решат, что можно в полной мере обеспечить безопасность движения.

Еще в марте первый замруководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых сообщил о планах запустить до конца 2024 года железную дорогу между Ростовом-на-Дону и Крымом, проходящую через новые регионы. Фактически это еще одна альтернатива поездкам по Крымскому мосту.

По словам Калеватых, восстанавливать магистраль начали в сентябре 2023 года, восстановили 140 километров путей, проложили новый участок длиной 63 километра. К концу года планируется достроить ещё два участка.