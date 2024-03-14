Материалы с тегом «Железные дороги»
Путин рассказал, как в 90-е мечтал о скоростной ж/д магистрали до Москвы
Президент России Владимир Путин 14 марта на церемонии начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург вспомнил, как в 1990-е годы мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы. Он обратился к руководителю «Сбера» Герману Грефу, который в те годы, как и Владимир Путин, работал в...
14 марта 2024
Путин принял участие в церемонии начала строительства ВСМ до Петербурга
Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга, а также в церемонии заливки бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС (ЛАЭС). ВСМ Москва — Петербург пройдёт по...
новость часа
14 марта 2024
Два подозрительных предмета обнаружили в Самарской области
В Самарской области на мосту и на железной дороге обнаружили два подозрительных предмета, сообщил 5 марта Telegram-канал «112». Как сообщил собеседник канала, один подозрительный предмет нашли на железнодорожном перегоне Жигулëвское Море — Химзаводская. На место ЧП вызвали сапёров и силовиков...
5 марта 2024
Девять поездов остановили возле Крымского моста
Около Крымского моста из-за перекрытия движения по нему остановили девять поездов. Об этом 5 марта сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» в Telegram-канале. «Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. На данный момент в районе Крымского моста остановлены поезда: №068, 426...
5 марта 2024
ВСУ обстреляли ж/д станцию Глушково в Курской области
Украинская армия обстреляла 5 марта железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. «Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали девять прилётов, пострадавших нет», — сообщил Старовойт. Глава региона...
5 марта 2024
Движение поездов восстановили после взрыва на мосту в Самарской области
Движение поездов по железнодорожной линии восстановили после взрыва на мосту в Самарской области. Об этом вечером 4 марта заявили в региональном управлении ФСБ. «Железнодорожная линия на мосту пригодна для использования, движение поездов восстановлено», — сообщили в ведомстве. Вместе с тем по факту...
4 марта 2024
После взрыва на мосту под Самарой частично восстановили движение поездов
Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск по одному пути восстановили после взрыва на мосту в Самарской области. Как сообщили в РЖД 4 марта, обследование моста позволило сделать вывод о безопасности пропуска поездов. Задержавшиеся из-за инцидента поезда продолжили следование по маршрутам. «РЖД...
4 марта 2024
Российский военный ради денег поджёг релейный шкаф в Московской области
Школьник и 20-летний российский матрос-контрактник подожгли релейный шкаф на железной дороге в Московской области, сообщил источник ИА Регнум. Инцидент произошёл 1 марта на станции Щурово. По словам собеседника агентства, в Коломенском районе сотрудники Московской железной дороги обнаружили...
4 марта 2024
В Бурятии поезд насмерть сбил трёхлетнего мальчика
Трёхлетний ребёнок погиб в Кабанском районе Бурятии в результате наезда грузового поезда. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. ЧП произошло на станции Танхой, ребёнок получил смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело...
2 марта 2024
Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград
В Литве с 1 марта вступил в силу запрет на высадку на территории страны российским пассажирам, которые следуют поездом в Калининградскую область. С марта 2020 года пассажирские поезда РЖД ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Но в расписании...
1 марта 2024
Хуснуллин назвал сроки запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Запустить движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет реально через пять лет. Об этом 29 февраля заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет. Считаем с 2024 года — пять лет. Мы считаем, что реально трассу полноценно...
29 февраля 2024
Путин заявил о расширении БАМа и Транссиба
Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали будут расширены, в своё время Россия «зевнула» эту возможность, но теперь наверстает. Об этом 29 февраля сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «В своё время мы, извините за моветон, зевнули немножко...
29 февраля 2024
В Московской области электричка частично сошла с рельсов
В Московской области на станции Апрелевка электричка частично сошла с рельсов. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). «Сегодня в 11:52 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошёл сход колёсных пар в середине состава...
28 февраля 2024
В Индии грузовой поезд со щебнем проехал 80 км без машиниста
В Индии грузовой поезд из 53 вагонов со щебнем проехал около 80 километров без машиниста, пишет 26 февраля Times of India, опубликовав видео инцидента. По информации издания, состав начал самопроизвольное движение под уклон во время остановки на станции Катуа в Джамму и Кашмире, совершённой для...
26 февраля 2024
В МИД РФ высказались о решении Литвы ограничить высадку россиян из поездов
Литва любыми способами пытается создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение Вильнюса закрыть с 1 марта погранпункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку...
23 февраля 2024
Минтранс опроверг сообщения о планах собирать IP-адреса пассажиров
Министерство транспорта России не будет обязывать авиакомпании, операторов железнодорожных и других перевозок собирать IP-адреса и другие дополнительные данные пассажиров, кроме тех, что указывают в билетах, заявил 22 февраля журналистам замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. Он прокомментировал...
22 февраля 2024
Минтранс предложил собирать IP-адреса пассажиров
Перевозчиков хотят обязать передавать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности, кроме паспортных данных пассажиров, номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учётных записях пользователей, а также данные банковских карт. С таким...
22 февраля 2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве на железной дороге в Винницкой области
В Винницкой области подорвали железную дорогу, сообщило 19 февраля издание «Страна. ua». Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах Украины, взрыв прогремел 16 февраля примерно в половине седьмого утра в посёлке Серебрия в Могилёв-Подольском районе. Украинские правоохранители...
19 февраля 2024
Москва выполнит все поручения Путина по строительству ВСМ, заявил Собянин
Власти Москвы выполнят все поручения президента России Владимира Путина по реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между столицей и Петербургом, заявил 16 февраля мэр Москвы Сергей Собянин. «Правительство Москвы будет выполнять все поручения президента по реализации...
16 февраля 2024
Савельев попросил Путина выделить 580 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург
Финансирование строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в том числе предполагает выделение из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 580,6 млрд рублей под 3% годовых. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании по развитию...
16 февраля 2024