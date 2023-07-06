Когда было принято решение перенаправить часть автомобильного потока в Крым через Северное Приазовье, предполагалось, что по сухопутному коридору в Крым пойдет в основном грузовой транспорт. Но если до начала сезона отпусков с тотальным досмотром въезжающих на Крымский мост автомобилей худо-бедно справлялись, то на пике сезона отпусков при въезде на полуостров образовался многокилометровый затор.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом, необходимость использовать другой маршрут для оптимизации этого пассажирского потока ставит на повестку дня очевидный вопрос о том, как задействовать всю транспортную систему новых территорий. В настоящее время она находится в полуразобранном состоянии, однако активности федеральных властей направлены на то, чтобы весь комплекс, включая автомобильные и железные дороги, порты и воздушное сообщение, включился в общий организм.

Наверное, это рано или поздно произойдет, но пока процесс интеграции требует очень больших усилий.

Рельсы в никуда

Железнодорожное сообщение между Украиной и ЛДНР прекратилось ещё в 2014 году, донецкий вокзал — один из самых современных на территории Украины — простаивал целых пять лет. Первый пригородный поезд оттуда отправился лишь 19 августа 2019 года, до того поезда ходили с Ясиноватой. В общем к началу СВО пассажирское сообщение, за исключением редких электричек между Донецком и Луганском, практически остановилось, а грузооборот сокращался по мере падения объёмов добычи угля и плавки стали.

Поезда очень сильно помогли бы улучшить в принципе любую логистику: и пассажирскую, и грузовую. Однако после перехода под контроль России сети в виде фрагментов Донецкой, Приднепровской и Одесской железных дорог Украины оказалось, что всё это является самым слабым местом в транспортных системах новых регионов России. Виной тому схема железных дорог на территории бывшей УССР.

Пока остается невозможным сообщение между Центральным федеральным округом, ЛНР и ДНР — для этого требуется освободить обе республики в их административных границах, а к ним добавить Харьков и Харьковскую область. Как минимум Купянск с лесами под Сватово. Сообщение между ДНР и Южным федеральным округом «висит» на единственной ветке через станцию «Успенская» в Ростовской области, при этом на границе регионов нужно каждый раз менять тягу. Донецкая железная дорога запитана постоянным током, Северо-Кавказская работает от переменного, а участок между Донецкой и Приднепровской железными дорогами и вовсе не электрифицирован.

А у ЛНР нет и такого. Чтобы прямое сообщение с ЮФО появилось, требуется восстановить не использовавшийся с 2007 года 75-километровый участок между Миллерово и разъездом «122 километр», что обойдётся в 6 млрд рублей. Что можно было бы сделать — так это запустить поезда между Крымом и Херсонской с Запорожской областями, что планировалось осуществить к 1 июля прошлого года. Но не осуществилось из-за проблем с безопасностью. Тем временем железные дороги и станция Иловайск в ДНР тоже периодически попадают под удары из украинских РСЗО.

Виктория Толкачева © ИА Регнум Железные дороги Донбасса

Поэтому неудивительно, что между Москвой и Донецком не ходят поезда, а пассажиров из Симферополя в Мелитополь возят автобусами. Решить железнодорожные проблемы можно двумя способами. Либо отодвинуть линию фронта, либо проложить новую железную дорогу по территории Северного Приазовья между Крымом и Ростовской областью. Судя по всему, именно к последнему варианту пока склоняются власти — 15 июня стало известно о ведущихся предпроектных изысканиях по соответствующему участку.

Как быстро будут завершены бумажные работы и начнется строительство, а также во сколько обойдётся стройка — неизвестно. Но строить этот участок дороги, равно как и управлять другими, будут уже не Донецкие железные дороги, а «Железные дороги Новороссии»: соответствующее унитарное предприятие создали 29 мая 2023 года. А пока же основные тяготы по снабжению новых территорий и войск несёт на себе автотранспорт. С ним ситуация тоже непростая, но куда более оптимистичная по сравнению с железными дорогами.

Точка «Новороссии»

Состояние дорог вплоть до начала СВО что в республиках Донбасса, что на юге было откровенно плачевным. Для украинских властей цивилизация заканчивалась аккурат на их границах с ЛНР и ДНР, а транзитного сообщения между Украиной и Россией через них не было. А доставшейся в наследство от УССР дорожной сети в Херсонской и Запорожской областях особого внимания не уделялось — разбитых «направлений» вполне хватало для обслуживания пассажирского и грузового потока.

У ЛНР и ДНР собственных средств вместе с дотациями из федерального бюджета хватало только на текущие ремонты важнейших трасс, связывающих республики с Россией, но не расширение их пропускной способности. Внешнее финансирование, в отличие от Украины, по линии международных организаций привлечь было невозможно, поэтому к реконструкции контрольных пунктов въезда-выезда (как они назывались до СВО) на границе республик и Украины власти Луганска и Донецка приступили лишь в 2018 году. До того на этих пунктах пропуска стояли бесконечные очереди, в которых часто умирали пенсионеры. Реконструкция пунктов пропуска на границе с Россией и вовсе началась лишь в 2020 году, но в ДНР из трёх пунктов пропуска — Новоазовск, Успенка и Мариновка — пока капитально обновили лишь Успенку.

В таком полукоматозном режиме, с ветшающими автомобильными дорогами и узким бутылочным горлышком в виде пунктов пропуска как на западных, так и на восточных границах, ЛНР и ДНР встретили начало февраля 2022 года. А далее завертелось.

Первый делом федеральная власть упростила таможенный контроль с новыми территориями: таможенные органы ЛНР и ДНР прекратили осуществлять контроль. Он стал прерогативой ФТС России, что ускорило процесс перемещения грузов. С 5 октября, на следующий день после включения в состав России новых территорий, государственная граница стала административной, что превратило пограничный контроль в паспортный, а таможенный — в простой досмотр. К тому моменту КПП на границе Крыма и Херсонской области расширили, на освобождённых территориях ЛНР открыли таможенные посты «Меловое», «Просяное» и «Танюшевка», в июне 2022 года новый пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» открылся в ДНР. Расширить пункты пропуска между Новороссией и другими регионами России власти обещают к сентябрю текущего года.

Николай Тришин/ТАСС Контрольно-пропускной пункт «Успенка». ДНР

Вторым шагом стало разворачивание масштабного дорожного строительства, для чего на новые территории привезли мобильные асфальтобетонные заводы и десятки единиц техники с сотнями рабочих. Благодаря этому в 2022 году получилось отремонтировать 800 километров дорог, до конца 2023 года отремонтируют ещё 700 км.

С 27 октября, когда два пролёта Крымского моста уже лежали на дне Керченского пролива, часть фур направили в обход по территории новых регионов. К 20 ноября 2022 года территорию Северного Приазовья в сутки пересекали от 300 до 700 грузовых автомобилей. Так заработал сухопутный мост в Крым.

Но куда важнее изменение системы управления основными автомобильными дорогами.

16 марта 2023 года власти сообщили о создании ФКУ «Упрдор «Новороссия», а к 14 июня в перечень автомобильных дорог федерального значения включили четыре автомобильных магистрали:

· Р-150 на Мариуполь через Белгород, Старобельск, Луганск и Донецк;

· Р-260 на Луганск через Волгоград и Каменск-Шахтинский;

· Р-280 на Симферополь через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь и Мелитополь;

· А-258 на Луганск из Кантемировки Воронежской области.

Трасса Р-280 с 4 июля официально стала называться «Новороссия». Вместе с созданием одноимённых организаций она ставит символическую точку в процессе включения транспортных коммуникаций новых территорий в состав российской автомобильной и железнодорожной сети. Работы на двухполюсной Р-280 глава «Автодора» Вячеслав Петушенко обещает закончить к 1 сентября.

А вот о четырёхполосной трассе с условным названием «Таврида-2», о которой в декабре 2022 года говорил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, оценивая стоимость стройки в 350–400 млрд рублей, пока никаких новостей нет. Вероятно, её возведение отложат до лучших времён, так как пока что единственный способ окупить столь масштабную стройку — сделать проезд по дороге платным, для чего потребуется солидный поток автомобилей и рост доходов жителей новых территорий.

Одновременно идут активные работы по созданию автодорожного кольца вокруг Азовского моря. 15 июня «Автодор» закончил основные работы по строительству Аксайского обхода — крупнейшего участка Ростовского транспортного кольца протяжённостью 110 км. До конца текущего года будет завершён обход Краснодара и участок от Краснодара до Керченского моста. В 2024 году полностью построят участок дороги до Керченского моста.

Такое пристальное внимание к автомобильным дорогам со стороны федеральной власти неудивительно: группировки войск снабжаются по тем же дорогам, что и население, поэтому транспортная связность с новыми территориями — вопрос не только экономики, но и безопасности.

Закрытые ворота

Хуже всех в настоящее время чувствует воздушный и морской транспорт, изначально находившийся в специфической ситуации. Закрытое воздушное пространство является обстоятельством непреодолимой силы, поэтому, например, убирать руины донецкого аэропорта и строить что-то заново пока нет смысла. Аэропорт Луганска тоже был разрушен в ходе боевых действий 2014 года, для приёма и выпуска воздушных судов он непригоден.

Вера Костамо/РИА Новости Здание аэропорта города Донецка, разрушенного в ходе боевых действий на Юго-Востоке Украины

При этом проектно-сметную документацию для восстановления аэропорта Мариуполя начали готовить ещё в июне 2022 года, планируя запустить его в 2024–2025 году. К марту 2023 года аэропорт уже активно использовался военными, но к июню стало известно, что все работы приостановлены из-за угроз для безопасности строителей. К тому моменту ВСУ несколько раз обстреляли территорию аэропорта дальнобойными ракетами. однако планы по запуску пассажирского авиасообщения с Мариуполем к 2025 году пока остаются в силе.

Что же касается морских портов, то их застарелые болезни — наследство от украинского прошлого. России достались четыре гавани: Скадовск (вместе с портовым пунктом Хорлы), Геническ, Бердянск и Мариуполь. Однако первые два уже давно не работали. В 2014 году из-за близости к Крыму Скадовский порт стал стремительно терять грузооборот, пока к 2018 году он не упал до 8,4 тыс. тонн. Примерно тогда же порт законсервировали, а в 2020 году, когда украинский кабмин выставил порт на приватизацию, в него зашли всего два корабля. Инвестора так и не нашли — мало кому интересно углублять обмелевший фарватер.

Восстановление началось уже при России: в феврале 2023 года на территорию предприятия приехали специалисты с материка вместе с оборудованием. Все закончить они обещают к концу лета, а к первым числам июля уже отремонтирован портальный кран и лаборатория на зерновом перегрузочном комплексе. Впрочем, акватория порта пока закрыта, да и вопрос с дноуглублением никто не снимал. От линии фронта порт находится на солидном расстоянии, что позволяет надеяться на то, что единственной угрозой для его безопасности пока могут быть лишь дальнобойные ракеты Storm Shadow.

С Геническим морпортом всё куда сложнее. Даже в лучшие советские годы его мощность не превышала 200-250 тыс. тонн, а инфраструктура, включая причалы, с того времени не обновлялась, и фарватер также обмелел. В апреле 2023 года власти Херсонской области начали искать инвестора для восстановления порта в рамках государственно-частного партнёрства, но очереди из желающих пока не наблюдается.

Иван Ноябрев/ТАСС Мариупольский морской торговый порт

Куда лучше обстоят дела в Бердянске и Мариуполе, которые в конце марта 2023 года включены в Реестр морских портов России. Хотя в первом случае порту периодически достается от прилетов ракет. До конца текущего года здесь в строй введут мощности для приёма контейнеров, но пока без строительства отдельного терминала. Нефтеналивной терминал обещают восстановить к марту 2024 года. В прошлом году Бердянск осуществлял перевалку зерновых, а вопрос с дноуглублением особой остроты не имеет — фарватер углубляли в 2019–2020 годах и январе 2021 года. Тем не менее власти Запорожской области оценивают целесообразность увеличения глубины с текущих 6–7 метров вдвое, что позволило бы порту принимать крупнотоннажные суда водоизмещением свыше 10 тыс. тонн.

Мариупольский порт перезапущен ещё в середине июня 2022 года. На пике грузооборот порта доходил до 15 млн тонн, из которых большая часть приходилась на металл и уголь, но в силу отсутствия железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком, а также остановки мариупольских метзаводов, порт может осуществлять лишь перевалку зерновых и приём генеральных грузов. Мощность по перевалке зерновых планируют увеличить в 4 раза — с 500 тыс. тонн до 2 млн тонн. А пока же территорию порта используют как склад для хранения строительных материалов. Плюс по-прежнему непонятно, кто и когда приступит к восстановлению Азовского судоремонтного завода, который является частью порта. Восстанавливать завод точно придётся, так как на его территории находится единственный в Азовском море плавучий док грузоподъемностью 15 тыс. тонн, где можно ремонтировать суда длиной до 200 и шириной до 25 метров.

Остается только придумать, как увеличить грузооборот и воссоздать Азовское морское пароходство. На это, скорее всего, уйдут долгие годы, если не десятилетия. Таким образом, получается несложный рейтинг, в котором на первом месте находится автодорожная сеть, темпы строительства которой просто поражают. С железными дорогами, к сожалению, простого решения нет, и, скорее всего, в ближайшее время мы станем свидетелями прокладки новой железнодорожной ветки из Ростовской области по Северному Приазовью. Вне зависимости от того, какой будет конфигурация фронта, дополнительная железная дорога явно не помешает. Порты будут догонять остальных по мере возможности, ну а воздушное сообщение — дожидаться лучших времен.