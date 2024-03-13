Материалы с тегом «Крымский мост»
Путин назвал угрозы атаковать Крымский мост фантазиями офицеров ФРГ
Переговоры немецких офицеров на тему возможных ракетных ударов по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но это не более чем фантазия. Своим выводом в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» поделился президент РФ Владимир Путин. «В Германии существуют проблемы...
новость часа
13 марта 2024
Посол Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что высказывания властей США о необходимости помощи ударам ВСУ по Крыму означают признание фактического участия в конфликте. По его мнению, это «опасный курс» с непредсказуемыми последствиями. Так дипломат прокомментировал слова шефа ЦРУ Уильяма...
13 марта 2024
Бундестаг: суть скандала с утечкой разговора офицеров в его содержании
Депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт считает, что скандал вокруг слива разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus заключается не столько в самом факте перехвата беседы, сколько в сути беседы. Об этом политик сказала в эфире...
13 марта 2024
В парламенте ФРГ объяснили утечку разговора военных российской «операцией»
Утечка разговора немецких высокопоставленных офицеров о планируемых ракетных ударах по Крымскому мосту стала результатом «российской операции». Об этом заявили в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб по итогам заседания, в котором участвовал и министр обороны Германии Борис...
новость часа
11 марта 2024
Ради западных партнеров. Разведка Украины поделилась планами на Крым
Украина готовит новые, «более разрушительные», атаки на Крым. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов * в документальном фильме, посвящённом действиям украинских диверсантов в Чёрном море. Отвечая на вопросы авторов фильма, Буданов* заявил, что серия нападений...
11 марта 2024
Атака на Крымский мост станет актом войны против России, заявил Риттер
Атака немецкими крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту, возможность которой обсуждали высокопоставленные офицеры бундесвера, будет прямым актом войны против России. Такое мнение 8 марта высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя утечку разговора немецких...
8 марта 2024
Запад обеспокоился из-за масштабов работы российской разведки, сообщили СМИ
После утечки беседы высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост, западные разведслужбы встревожились по поводу усилившейся, по их мнению, деятельности российских коллег. Об этом 6 марта написала газета Financial Times. По словам автора статьи, произошедшая...
6 марта 2024
Посол РФ: утечка из бундесвера показала вовлечённость ФРГ в конфликт
Утечка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера с обсуждением возможности нанесения удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus указывает на вовлечённость Германии в конфликт на Украине, а также накладывается на агрессивную риторику Берлина в отношении России. Об этом 6 марта заявил...
6 марта 2024
В Турции заявили о начале НАТО «особой войны» на Украине
Западные страны хотят попытаться затянуть украинский конфликт с помощью действий военных специалистов и диверсий. Такое мнение 2 марта высказал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер. «США и их партнёры не могут отправить военных на Украину для прямого участия в боевых действиях...
6 марта 2024
Захарова назвала бесславными ублюдками офицеров ФРГ за планы атаковать Крым
Немецкие офицеры, рассуждавшие о ракетной атаке на Крымский мост — бесславные ублюдки, заявила 5 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она напомнила, что нацисты во время Великой Отечественной войны раздали советским детям в Керчи еду, отравленную...
5 марта 2024
В Британии раскрыли планы Запада на Украине
Утечка разговоров высокопоставленных офицеров бундесвера о возможности атак по Крымскому мосту немецкими ракетами Taurus свидетельствует о том, что западные страны находятся на грани рискованной и бесполезной эскалации украинского конфликта. Такое мнение 5 марта высказал журналист Саймон Дженкинс в...
5 марта 2024
В Германии назвали имя виновного в утечке разговора офицеров бундесвера
Виновным в утечке разговора немецких военных с обсуждением возможности атаки на Крымский мост, видимо, является начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, находившийся в это время в Сингапуре. Об этом 5 марта сообщило немецкое издание Bild. Ранее глава минобороны...
5 марта 2024
Минобороны ФРГ начало проверку после утечки разговора про Крымский мост
Министр обороны Германии Борис Писториус подписал указ о начале проверки в отношении участников перехваченной беседы офицеров бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту. Он заявил об этом 5 марта на пресс-конференции в Берлине. «Сегодня утром я подписал [указ о] дисциплинарной...
5 марта 2024
Писториус раскрыл детали утечки разговора офицеров об атаке на Крым
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 5 марта, что утечка разговора немецких офицеров о ракетах Taurus произошла не из-за взлома систем связи. «Не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного набора номера, утечка данных произошла у участника из Сингапура, он был подключен...
5 марта 2024
Киев вряд ли получит Taurus после утечки из бундесвера, сообщили СМИ
Вероятность получения Киевом немецких крылатых ракет Taurus стала ещё меньше после утечки обсуждения высокопоставленными офицерами бундесвера возможности нанесения этим оружием ударов по Крымскому мосту. Об этом 5 марта написала европейская редакция газеты Politico. По информации издания...
5 марта 2024
В США раскрыли, что привело к расколу между Германией и НАТО
Утечка обсуждения офицерами бундесвера возможности нанесения ударов по Крымскому мосту привела к расколу между Германией и союзниками по поводу поставок новых вооружений Украине. Об этом 4 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО. «Страны НАТО выразили обеспокоенность...
5 марта 2024
Девять поездов остановили возле Крымского моста
Около Крымского моста из-за перекрытия движения по нему остановили девять поездов. Об этом 5 марта сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» в Telegram-канале. «Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. На данный момент в районе Крымского моста остановлены поезда: №068, 426...
5 марта 2024
Минобороны Германии защитило заявление об утечке переговоров паролем «1234»
Министерство обороны Германии опубликовало комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о перехвате разговора немецких офицеров и защитило его паролем «1234», сообщила 4 марта газета Bild. По информации издания, на сайте министерства опубликовали ссылку, по которой можно ознакомиться с заявлением...
4 марта 2024
В Берлине заявили, что Германия не готовится к войне с Россией
Перехваченный разговор высокопоставленных военнослужащих немецкой армии о том, как нанести удар по Крымскому мосту ещё не означает, что Германия готовится атаковать территорию России, заявил 4 марта на брифинге представитель правительства страны Вольфганг Бюхнер. «Это, как мы уже часто видели...
4 марта 2024
МИД объявил послу Германии демарш после утечки разговора военных
Министерство иностранных дел России объявило послу Германии демарш и потребовало разъяснений в связи с утечкой разговоров немецких офицеров об атаках по территории России. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. «Четвёртого марта в ходе демарша в МИД России...
4 марта 2024