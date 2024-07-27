После того как победивший государственный переворот в Киеве в 2014 году обрушился на несогласный с этим Донбасс, на Украине одна за другой происходили трагедии, которые ещё за год до того невозможно было даже представить.

Олег Желябин-Нежинский

Прямым следствием кровавого «Евромайдана» стала «одесская Хатынь» 2 мая с сожжением десятков антимайдановцев, расстрел людей 9 мая в Мариуполе, начало боёв в Донбассе, удар украинской авиации по зданию Луганской обладминистрации 2 июня…

В этом же ряду стоит и страшный день 27 июля, когда украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Горловке, находившейся под контролем ДНР. В секторе, откуда вёлся обстрел города, тогда стоял украинский батальон «Артёмовск», а также 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ с ракетными системами залпового огня «Град» на вооружении. У каждого военного преступления «есть имя и фамилия» — 93-й омбр ВСУ на тот момент командовал полковник ВСУ Олег Микац.

Невзирая на то, что к тому времени на Донбассе уже развернулись боевые действия между местным ополчением с одной стороны и ВСУ вместе с националистическими добробатами с другой, полного понимания, что на Украине началась гражданская война, у многих ещё не было.

До июля 2014 года столкновения в основном носили точечный характер. Непосредственных их участников с обеих сторон было мало, всё пока заканчивалось относительно небольшим числом жертв. Между Донецком, Луганском и Украиной всё ещё частично продолжал ходить транспорт, работали общие финансовая, почтовая и другие системы.

РИА Новости/ Михаил Воскресенский

Поэтому, когда тёплым воскресным днём 27 июля на жилые районы Горловки обрушились снаряды крупных калибров, это стало для местных жителей полной неожиданностью.

Первая украинская атака случилась утром. Удар пришёлся на западные окраины города — на район улицы Остапенко, где находятся стоматологическая клиника, 65-я школа, здание прокуратуры, — год с небольшим спустя вспоминал на портале Украина. ру горловский блогер Егор Воронов (псевдоним бывшего журналиста Тимура Марченко).

Новый обстрел произошёл днём. Теперь украинские силовики били в район железнодорожной станции — по жилому массиву «Майский» и по домам у остановки «Магазин «Мелодия». За ним последовала третья атака по центру — в район улицы Герцена и остановки «Экспериментальный дом», свидетельствовал Егор Воронов.

Больше всего жертв принёс дневной обстрел, когда залпами украинских «Градов» был накрыт один из самых оживлённых районов города, в том числе и сквер на улице Рудакова, где в солнечный воскресный день было много людей.

Среди гулявших в сквере была и 23-летняя Кристина Жук с десятимесячной дочерью Кирой. Маленькая девочка очень любила гулять в этом месте.

«Кирочка только научилась ходить. В этом сквере они гуляли 2-3 раза в день, оттуда почти не выходили, там, в этой траве научились и ползать, и ходить. Они жили в этом сквере и погибли там», — рассказывала позже мать Кристины Наталья журналистке киевского издания «Вести» (это СМИ дало лишь усечённую версию интервью).

Кристина постоянно жила в Киеве, а в Горловку приехала к матери. Из-за того, что бои были всё ближе к городу, мать и дочь собирались уехать из Горловки уже вечером того же дня. Но не успели…

Последней, кто видел Кристину живой, была 15-летняя на тот момент Юлия Куренкова, которая в момент обстрела тоже гуляла в сквере.

«В 13:00 раздался первый взрыв. А потом ещё и ещё. Под нами дрожала земля. Горловку обстреливали со стороны Дзержинска, где стояла украинская армия. Мы вскочили с лавочки и побежали, как потом оказалось, прямо на взрывы… То был один из первых обстрелов Горловки, мы не знали, что в таких случаях нужно падать на землю. В этот момент навстречу нам выбежала Кристина с девочкой на руках. Вдруг в глаза ударила яркая вспышка и меня подкинуло в воздух метра на два. Я упала на левый бок, а надо мной стоял страшный гул», — рассказывала Юлия изданию «Комсомольская правда — Донецк».

Соцсети Кристина Жук с дочерью Кирой

Через несколько секунд, раненая и оглушённая, девушка увидела умирающую Кристину. У неё была разорвана в клочья нога, но она ещё была жива. По словам очевидцев, она всё время повторяла: «Кира, доченька, Кира, доченька!»

«В голове стучало: «Это не я. Это сон. Так не бывает. Так не может быть. Сейчас я проснусь». Но проснуться не получалось», — вспоминала тот момент Куренкова.

Недалеко от места трагедии оказался журналист Олег Желябин-Нежинский, который сфотографировал последствия обстрела.

Снимки, на которых мать прижимает к себе десятимесячную убитую дочь, навсегда врезались в память всем, кто их видел. Погибшую Кристину назвали «Горловской Мадонной» — из-за положения тел, в котором её и малышку настигла смерть, напоминавшего изображённую на картине Рафаэля «Мадонну с младенцем».

РИА Новости/Михаил Воскресенский Мужчина на месте гибели родственника в Горловке

Всего в тот день в Горловке погибло, по разным данным, от 21 до 24 человек, включая четырёх детей, а более четырёх десятков было ранено.

В историю города этот день вошёл как «кровавое воскресенье», а 27 июля позднее стало в ДНР Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Шокированная мать Кристины, потерявшая дочь и внучку, пыталась добиться справедливости и наказания виновных в их убийстве. Приехав в Киев, она написала заявления в МВД и в СБУ и обратилась с письмом к Марине Порошенко, жене тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, в котором были такие слова:

«Убили моих деточек! Убили моих пташечек, моих голубушек. Спросите у своего мужа, ПОЧЕМУ?

Почему, когда Ваши деточки имеют возможность смеяться, учиться … моих деточек лишают права радоваться, любить, права дышать, права на жизнь?

… Кому нужна такая целостность государства? Государства, которое отправляет своих сыновей на войну воевать со своими братьями. Государства, которое приказывает убивать своих дочерей! Государства, которое не уважает матерей, отнимает самое дорогое».

Пресс-центр ВСУ в те дни заявил, что обстрел жилых кварталов Горловки из «Градов» ведётся самой ДНР — с целью дискредитации украинских военных.

©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Та самая формулировка: «сами себя», которую евромайданная Украина начала применять в отношении «сепаратистов» начиная с событий 2 мая 2014 года в Одессе. «Сами себя подожгли», «сами себя обстреляли», «сами себя убили» — все эти глумливые фразы начиная с весны — лета 2014 года мы слышали от официального Киева и украинских СМИ много лет подряд.

А Порошенко, к жене которого обращалась со своими вопросами мать «Горловской Мадонны», вскоре в одном из своих выступлений недвусмысленно ответил на эти и другие вопросы о реальном отношении к жителям Донбасса, сказав: «Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть по подвалам».

Убить, загнать в подвалы, выгнать со своей земли — вот что уготовлено киевским режимом для детей и взрослых Донбасса, Крыма, а теперь и других территорий, не желающих быть под их властью.

И трагедия Горловки 27 июля 2014 года стала для многих важной вехой на пути к пониманию людоедской сути бандеровской Украины, остановить которую может уже только сила.