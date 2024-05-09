Совсем недавно наша страна вспоминала трагические события в Одессе, когда 2 мая 2014 года сторонники киевского режима зверски расправились там с противниками Евромайдана. Но в те дни общество ужасалось не только пожару в Доме профсоюзов — через неделю после Одесской Хатыни киевский режим учинил кровавую бойню над жителями Мариуполя.

Global Look Press/Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com

В великий праздник, День Победы над нацистской Германией, 10 лет назад идейные последователи гитлеровцев расстреляли мирных мариупольцев и правоохранителей, отказавшихся выполнять преступные приказы. Сегодня освобожденный Мариуполь восстанавливается после кошмара оккупационного режима украинских нацистов и скорбит по тем, чьи жизни унесла жестокая расправа.

Русская Весна в Мариуполе

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года началось противостояние жителей города и новой власти в Киеве. В те дни в Мариуполе проходили многолюдные митинги, выступавшие на которых активисты протестного движения осуждали захват власти на Украине националистами и прозападными марионетками.

Когда 7 апреля 2014 года в Донецке была провозглашена Донецкая Народная Республика, усилились волнения и в Мариуполе — большинство жителей города желали присоединения к ДНР. Недовольство горожан нарастало, неделю спустя, 13 апреля, митингующие заняли здание городской администрации.

Местные подразделения милиции народу не препятствовали, но их позиция, как и флаги России вместе с флагами ДНР, вывешенные на здании местного органа власти, серьезно напугали киевских майданщиков. Киев поставил себе цель показательно запугать мариупольцев и ликвидировать сепаратистские настроения в городе. Кроме того, там понимали последствия возможной утраты контроля над важным промышленным центром и морским портом.

В апреле в Мариуполь стягивались лояльные новому режиму подразделения спецназа, нацгвардии и ВСУ, туда были направлены и радикальные националисты, из которых в начале мая был сформирован батальон «Азов»*. Служба безопасности Украины (СБУ) все это время хватала в городе неугодных граждан, многие из которых потом исчезли в застенках секретных тюрем.

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1 мая в Мариуполе прошли первомайское шествие и митинг под флагами Донецкой Народной Республики. Многие из участников повязали георгиевские ленты, а на мероприятиях были слышны требования о референдуме, который был запланирован в ДНР на 11 мая.

На следующий день украинские радикалы устроили в Одессе жестокую расправу над активистами «Антимайдана», после чего их повсеместную тягу к крови было уже не остановить. В ночь на 7 мая боевики киевского режима штурмовали здание мариупольской горадминистрации, при этом были захвачены и избиты несколько протестующих, которые впоследствии подверглись пыткам.

Несмотря на демонстративную жестокость карателей по отношению к активистам Русской Весны, было понятно, что восставший народ Мариуполя Киеву запугать не удастся. Поэтому в праздник Дня Победы украинские нацисты пошли на новое злодеяние, устроив в городе кровавое побоище.

День Победы порохом пропах

Утром 9 мая 2014 года жители Мариуполя вышли на улицы города, чтобы почтить память своих отцов и дедов. Тем временем новый начальник Мариупольского УВД, ставленник Киева Валерий Андрущук намеревался разогнать мероприятие в честь Дня Победы любыми средствами, вплоть до применения огнестрельного оружия.

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Его подчиненные выполнять преступный приказ и убивать своих земляков, среди которых было много женщин, детей и стариков, отказались. Тогда Андрущук вызвал себе на подмогу боевиков из неонацистских добровольческих батальонов, а также отряды нацгвардии с тяжелой техникой под предлогом штурма здания УВД протестующими.

Когда граждане шли по мариупольским улицам, они услышали гул бронетехники и звуки стрельбы. Прибывшие каратели решили учинить расправу над непокорными мариупольскими милиционерами, а вместе с этим силой разогнать мирное шествие.

«Милиция, которая находилась в этом помещении, отказалась выполнять приказы киевского руководства, то есть расстреливать граждан, которые протестуют против киевской власти. И поэтому здесь организовали этот погром, истребление этих людей», — рассказывали очевидцы событий.

Личный состав городской милиции был заблокирован в здании УВД, милиционеры пытались оказать сопротивление, но силы были неравны. Пулеметам и гранатометам мариупольские правоохранители могли противопоставить лишь личное оружие. Здание было подожжено, а тех, кто пытался спастись, выпрыгивая из окон, внизу ждали «правосеки» и азовцы.

В ходе карательной акции неонацисты расстреливали автомобили и кареты скорой помощи, давили мирных граждан, пытавшихся преградить им дорогу, вели огонь и по случайным прохожим. По одним из данных, погибли 7 человек и ещё 39 пострадали, но на самом деле жертв трагедии могло быть (и наверняка было) гораздо больше.

В полноценном расследовании и установлении точного числа погибших и раненых киевский режим, как и в Одессе, заинтересован не был.

В тот же день украинские радикалы бежали из города, узнав, что на помощь мариупольцам выдвинулись ополченцы батальона «Восток». А 11 мая более 90% жителей Мариуполя проголосовали на референдуме за независимость ДНР.

Сторонники киевской хунты осмелели лишь через месяц, когда набрали подкрепление — 13 июня в городе снова появились нацгвардейцы и боевики «Азова». Началась восьмилетняя оккупация города, которая окончилась уже в ходе проведения Россией СВО.

Едва ли Мариуполь забудет расстрел 2014 года, трагические воспоминания о нем свежи в памяти граждан города. Сегодня его жители не боятся праздновать День Победы, но у праздника есть горький привкус слез по людям, погибшим в ходе тех кровавых событий.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.