Джо Байден официально стал «хромой уткой» — уходящим президентом США. Теперь Демократическая партия всеми силами сплачивает сторонников вокруг действующего вице-президента Камалы Харрис, пытаясь избежать «гражданской войны среди демократов», пишут западные СМИ. В то же время проблем добавилось и у Дональда Трампа.

Сергей Корсун ИА Регнум

21 июля случилось то, чего многие ждали, но во что до конца не верили: Джо Байден в социальных сетях объявил, что выходит из президентской гонки. Глава Белого дома заявил, что принял решение в интересах партии и США.

Но есть и другое, менее дипломатичное объяснение. После провальных дебатов и попытки покушения на Трампа, только упрочившего позиции последнего, Байден выглядел явным аутсайдером. Ходили слухи, что влиятельные демократы и спонсоры партии давят на президента, чтобы он снял свою кандидатуру. Так и произошло.

Теперь Демпартии предстоит официально выбрать нового кандидата на национальном съезде партии, который пройдёт в Чикаго в августе. При этом Камала Харрис в тот же день, 21 июля, объявила о намерении стать кандидатом от демократов.

Мало времени

После более чем полувека «выдающейся государственной» службы Байдена отказаться от власти было непросто, пишет издание The Washington Post. Для этого понадобилось не только давление элиты демократов, но и и «глубокий самоанализ, которого так часто не хватает американским политикам», считают авторы издания.

Байден, добавляют они, еще сможет помочь новому кандидату бороться против Трампа, но сегодня задача номер один — «привести страну в наилучший вид для передачи преемнику».

«Байден может помочь долгожданному завершению войны в Газе и ускорить освобождение заложников, а также обеспечить экономике США мягкую посадку от инфляции, которая тем вероятнее, если Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки», — сообщает The Washington Post.

Ни один президент в истории США не выбывал из предвыборной гонки так поздно, отмечает The New York Times. Теперь у Камалы Харрис и других возможных кандидатов остаются несколько недель, чтобы заручиться поддержкой без малого четырёх тысяч делегатов Национального съезда Демократической партии.

«Хотя съезд состоится в Чикаго с 19 по 22 августа, партия уже планирует провести виртуальное поименное голосование до седьмого августа, чтобы обеспечить поддержку всех 50 штатов. Таким образом, времени на то, чтобы заручиться одобрением, у нее почти не остается», — пишет издание.

В то же время, считают авторы статьи, судя по недавним опросам, Харрис вполне конкурентоспособна и даже опережает Трампа.

Соросы — «за», Обама воздержался

В своём обращении к избирателям уходящий Байден намекнул на возможные разногласия у кандидатов и призвал к единству, фактически поддержав Харрис. Это продолжение стремительного взлёта 59-летней дочери иммигрантов, которая в случае избрания станет первой женщиной — президентом США, пишет The Financial Times. Пока же действующий вице-президент «пытается заручиться поддержкой бывших (а, возможно, и будущих) соперников, поскольку демократы требуют сомкнуть ряды вокруг конкретного кандидата».

«По словам двух человек, близких к вице-президенту, Харрис уже начала подыскивать потенциальных напарников в президентской гонке, рассматривая, в частности, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Кентукки Энди Бешира», — утверждают авторы FT.

Один из них, Шапиро, уже заявил, что лучший путь вперёд для Демократической партии — это поскорее объединиться вокруг вице-президента Харрис и переориентироваться на победу на президентских выборах.

В то же время крайне важно мнение спонсоров Демпартии, напоминает The Financial Times. Если они поддержат Харрис, как уже сделали Джордж и Алекс Соросы, политики поступят аналогично, чтобы сохранить финансирование. У Байдена — общий штаб с Харрис, в случае выдвижения у неё останется доступ к его средствам. Во втором квартале штаб собрал почти 300 миллионов долларов.

«Другие кандидаты могут бросить вызов Харрис по собственному желанию, но это чревато гражданской войной среди демократов, которая принесёт партии больше вреда, чем пользы», — предупреждает FT.

Впрочем, не все СМИ единодушны в том, что демократы действительно поддержат Харрис. Несмотря на сложившееся впечатление, что партия сплотилась вокруг вице-президента, некоторые законодатели выступают за более открытый процесс, отмечают авторы The Washington Post: «Законодатели хотят, чтобы побороться за выдвижение смогли и другие потенциальные кандидаты».

Показательно, пишет WP, что экс-президент Барак Обама не поддержал Харрис, хотя и выразил уверенность, что демократы выберут «выдающегося кандидата».

В частном порядке некоторые демократы говорили, что более конкурентный процесс пойдёт на пользу Харрис, поскольку «развеет сомнения в её политических способностях», добавляет The New York Times. Однако демократическая элита надеется, что плавная смена власти «положит конец целому месяцу разрушительного хаоса и изменит ход борьбы, которая склоняется в сторону республиканцев».

Новый главный враг штаба Трампа

Будущий соперник кандидата от демократов, Дональд Трамп, уже назвал уходящего Байдена худшим президентом в истории США. При этом предвыборный штаб Трампа, похоже, перестарался, считают авторы издания The National Interest. Все силы бросили на то, чтобы представить Байдена «дряхлым бездельником, который не потянет еще один срок», и это сработало даже успешнее, чем планировалось.

Но контраст между Харрис и Трампом разителен, пишет TNI. Многие колкости в адрес Байдена теперь можно легко обратить против самого Трампа: «он пожилой, не в лучшей физической форме, ментально выдохся и так далее».

«Не откажись Байден от предвыборной борьбы, Трамп почти наверняка добился бы в ноябре убедительной победы. Теперь Трамп остаётся в предвыборной кампании фигурой разноплановой и мощной, но он никогда прежде не сталкивался с таким упорным и решительным политическим противником, как Харрис», — подытоживает The National Interest.

Несмотря на это, в лагере Республиканской партии ликуют, сообщает французское издание Le Point: высокопоставленные республиканцы уже переориентировались на Харрис и начали кампанию против неё. Возглавил борьбу выбранный Трампом кандидатом в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс, «обвиняющий Камалу Харрис в некомпетентности и пособничестве в сокрытии сведений о здоровье Байдена».

В целом же западные СМИ сходятся во мнении: только сейчас, с уходом Байдена, в США началась настоящая предвыборная гонка.