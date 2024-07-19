В середине июля в Роскомнадзоре заявили, что служба вскоре потребует раскрыть личности владельцев Telegram-каналов с аудиторией больше тысячи человек в сутки. Они должны будут пройти регистрацию в РКН, сообщить личные данные — фамилию, имя, отчество, контакты — для направления юридически значимых сведений.

ИА Регнум

«По закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о её обладателе или распространителе в форме и объёме, достаточном для его идентификации», — отметили в пресс-службе Роскомнадзора.

Кроме того, требование будет касаться не только СМИ или тематических страниц, но и персональных аккаунтов в соцсетях. В случае, если владелец канала или аккаунта не предоставит данные, он не сможет размещать рекламу на своём ресурсе.

Эта инициатива — не создание так называемого «реестра блогеров», как поспешили заявить некоторые критики, отметил депутат Государственной думы Антон Горелкин.

«Тут уместнее вспомнить федеральный закон о персональных данных, который предписывает обязательное уведомление регулятора об их сборе и обработке. Только в данном случае предлагается уведомлять его о профессиональной деятельности по распространению информации», — пояснил депутат.

По мнению Горелкина, 2024 год станет поворотным в борьбе с анонимностью в интернете. В качестве примера он привёл законопроект, направленный на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи.

«Он рассчитан на борьбу не только с анонимными телефонными вызовами, но и с практикой создания анонимных аккаунтов в мессенджерах», — подчеркнул депутат.

В свою очередь инициативу Роскомнадзора раскритиковала Ассоциация блогеров и агентств (АБА).

«Инициатива направлена на то, чтобы уменьшить количество публичных анонимных Telegram-каналов с аудиторией свыше 1000 человек. Рычагом давления за несоблюдение закона станет запрет размещать рекламу в таких каналах. Однако обойти это правило возможно, проводя сделки в криптовалюте, что не решит проблему, а создаст условия для ухода рынка в «серую» зону», — цитирует «Российская газета» письмо, направленное от организации Горелкину и подписанное руководителем проектной группы АБА Тимуром Ахмедовым.

Авторы письма также отметили, что владельцы интернет-площадок ведут бизнес «вбелую» и в соответствии с нормами законодательства, а дополнительные обязательства увеличат нагрузку на малый и средний бизнес.

«Мне скрывать нечего»

Многие блогеры и Telegram-каналы одобрили инициативу Роскомнадзора, причём об авторах, пишущих на самые разные темы — от светской хроники до репортажей из зоны СВО.

Одним из первых законопроект о деанонимизации Telegram-каналов прокомментировал юрист и владелец авторского канала Илья Ремесло. Законопроект он назвал своевременным.

«Я как владелец и автор телеграм-канала считаю, что этот законопроект — движение в правильном направлении. У нас и так проблемы с институтом репутации, огромное количество анонимов-жуликов, которые представляются невесть кем. Это если даже не затрагивать ципсошников, которые активно мимикрируют под «военные» и иные политические каналы.

В отличие от жуликов и инфоцыган, лично мне скрывать нечего, я отвечаю за каждое свое слово. Поэтому, конечно, поддерживаю эти нововведения и буду закон исполнять, когда его примут», — написал Ремесло в своём блоге.

Блогер Дарья Стабецкая, которая ведёт авторский Telegram-канал «Мама с камерой», в котором рассказывает о повседневной жизни многодетной семьи, рассказала ИА Регнум, что выполнение требований Роскомнадзора — личная ответственность блогера перед его аудиторией.

«Нет ничего страшного для законопослушного гражданина и тем более блогера «быть открытым». А если это может сократить количество мошенников и дизинформации в интернете, то я выступаю однозначно «за» данную инициативу», — заверила она.

Деанонимизация аккаунтов поможет сделать рынок более прозрачным и безопасным для аудитории, считает Максим Иксанов, генеральный директор медиахолдинга News Media, которому принадлежат Telegram-каналы Mash и SHOT.

«Каналы, принадлежащие нашему холдингу, с самого начала позиционировались как издания с профессиональной редакцией, в которых есть и главный редактор, и генеральный директор, а вся информация о них находится в открытом доступе! На мой взгляд, каналам, которые претендуют на то, чтобы заниматься настоящей журналистикой, а не фейками, нечего стыдиться и бояться», — рассказал он в беседе с ИА Регнум.

Это касается, по мнению Иксанова, и владельцев крупных тематических каналов, которые «вышли из тени» с момента введения закона о маркировке рекламы.

«Чтобы продолжать зарабатывать на рекламе, они зарегистрировали каналы и завели юрлица или ИП. Так что не вижу препятствий для всей индустрии дружно выйти из тени», — подчеркнул он.

В Telegram-канале проекта Metametrica отметили, что требование Роскомнадзора не заставит блоги стать авторскими и раскрыть своих владельцев для широкой аудитории. Суть нормы именно в том, чтобы «ведомство знало, с кого спрашивать» в случае распространения фейков или информационных провокаций.

Особенно актуально это может быть в отношении каналов, освещающих боевые действия, считает военный обозреватель, полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики и в прошлом руководитель пресс-службы НМ ДНР Эдуард Басурин.

«Все мы видим, как разрастание анонимных каналов и страниц, часто используемых врагами России для распространения ложной информации или имперсонализации других личностей, вызывает много негативных последствий.

В частности, это касается пользователей, имитирующих российские военные или политические каналы, чтобы вносить раздор в общество. Поэтому своевременность принятие изменений поможет разрешить ряд проблем и навести порядок в информационном поле», — написал Басурин в своём Telegram-канале, подчеркнув, что не скрывает своей личности за псевдонимами или фальшивыми профилями.

«Новые опасности большого мира»

О большей открытости аккаунтов в Telegram в пятницу, 19 июля, заявил и создатель мессенджера Павел Дуров.

В рамках борьбы с мошенниками в криптовалютной сфере Telegram, по его словам, теперь будет отображать месяц регистрации и основную страну публичных аккаунтов — так, как это делает Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Благодаря большей прозрачности и децентрализации пользователи Telegram будут больше знать о возможностях и опасностях этого нового мира», — написал Дуров.