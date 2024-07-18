На закончившемся 11 июля саммите НАТО «западные союзники» Украины заявили, что скоро начнут поставки истребителей F-16 Киеву.

ИА Регнум

Запад регулярно сдвигал сроки, но в целом обещанных самолётов может хватить для создания полноценных военно-воздушных сил. Разумеется, это понимают в командовании российской армии, поэтому приготовили ответ.

Первоначально в «истребительную коалицию» вошли три европейские страны: Бельгия, Дания и Нидерланды. Позднее к ним присоединилась Норвегия.

Сейчас вооружённые силы ряда европейских государств проводят обновление парка своих ВВС, меняя истребители четвёртого поколения F-16 Falcon («Сокол») на новые F-35, пятого поколения. К моменту начала СВО большую часть F-16 уже сняли с вооружения.

Четыре страны в общей сложности могут предоставить 45-60 самолётов. Но даже если предположить, что они одновременно окажутся на вооружении ВСУ, их будет недостаточно для борьбы на столь обширном театре военных действий. И в Киеве это понимают.

«Чтобы лишить Россию превосходства в воздухе, наш воздушный флот должен иметь от 120 до 130 современных самолётов», — заявил Владимир Зеленский в майском интервью агентству AFP.

Позднее представители командования ВСУ называли цифру в 150-200 самолётов.

Западные схемы

Добрать необходимое количество самолётов Украине может помочь ещё одна европейская страна — Греция. 16 июля телеканал Al-Jazeera сообщил, что ВВС Греции планируют списать 32 самолёта F-16 Block-30 и передать их США. В Штатах истребители пройдут программу модернизации для дальнейшей передачи ВСУ. Одновременно Конгресс США одобрил покупку Грецией 40 истребителей F-35.

Если брать по «верхней планке», ВСУ могут рассчитывать уже на 92 (60+32) истребителя F-16. Однако быстрым масштабным поставкам мешает некондиционное состояние части машин, рассказал ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский. По его словам, значительную часть F-16, находящихся на вооружении европейских стран, произвели 30-40 лет назад, истребителям нужны модернизация и капитальный ремонт.

«Если говорить о европейских монархиях — Бельгии, Нидерландах и Дании — первые самолёты они получили ещё в 1980-е. Собственно, машины там и свинчивались. Потом они пошли на сокращение ВВС, часть самолётов продали, остальные постепенно списывали. Для их использования в современной войне нужна серьёзная модернизация, которую могут провести только американские предприятия Lockheed Martin», — отмечает Михайловский.

К F-16 можно добавить французские истребители Mirage-2000. Ранее о готовности выделить ВСУ несколько машин заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению экспертов, речь идёт о 10-20 истребителях. Казалось бы, мелочь, но и здесь дьявол кроется в деталях.

Ещё в 2022 году французский портал Intelligence Online провёл расследование и выяснил, что власти страны намерены выкупить до 40 истребителей Mirage-2000 у ОАЭ, Индии и других стран в рамках поставок новых истребителей Rafale. По сути, это та же схема, что и у США с F-16 и F-35.

Официально Париж опроверг факт выкупа самолётов, но война остаётся путём обмана, поэтому верить нельзя, а готовиться стоит к худшему. Поэтому в расчётах к 92 F-16 добавляем 40 Mirage-2000.

Также Киев рассматривает возможность закупки шведских истребителей Saab JAS-39 Gripen, рассказал заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква.

Прибавим к этому пережившие СВО самолёты советского производства, имеющиеся у ВСУ, и в итоге получим те самые 120-130 самолётов, о которых просил Зеленский. И хотя, как уже отмечалось выше, их поставка — вопрос не одного месяца и даже не одного года, Киев может создать полноценные ВВС. Россия начала готовиться к этому заранее.

Гиперзвуковой перехватчик…

В числе главных козырей российской авиации — истребители Су-35 и модернизированные гиперзвуковые перехватчики МиГ-31БМ. Накануне новую партию истребителей приняли на вооружение ВКС России, сообщили в Министерстве обороны. На Западе передачу самолётов связывают с подготовкой «встречи» F-16.

«Истребители МиГ-31БМ будут одной из главных угроз для истребителей F-16, отправленных Западом на Украину, — пишет польское издание Komputer Swiat. — Не за горами интригующая дуэль западной и российской авиационно-технологической мысли».

В отличие от базовой модели, МиГ-31БМ получил новую радиолокационную станцию, обновлённую электронику и авионику. Основным вооружением перехватчика стали ракеты «воздух-воздух» Р-77-1, Р-37М и Р-74. С такой номенклатурой истребитель представляет серьёзную угрозу для любого противника.

«Это уникальный самолёт, поскольку может догонять и сбивать крылатые ракеты. Модифицированный МиГ-31Бм — это специализированный высотный перехватчик, он может действовать на недосягаемых для других машин высоте, запуская ракеты «воздух-воздух» Р-37М с расстояния в 300-400 км, то есть вне зоны досягаемости для противника», — отмечает Александр Михайловский.

Основным оружием украинских истребителей, скорее всего, станут американские ракеты «воздух-воздух» AMRAAM, которые уже используются для зенитных комплексов NASAMS. В зависимости от модификации дальность пуска ракеты составляет от 100 до 180 километров — вдвое меньше, чем у Р-37, стоящих на МиГах.

На коротких же дистанциях вести битву с F-16 предстоит птенцам гнезда концерна «Сухого» — истребителям Су-27 и их глубокой модернизированной версии — Су-35. Очередную партию истребителей поставили в войска в начале мая.

Благодаря своей манёвренности «Сушки» могут навязывать бой непосредственно в воздушном пространстве. Например, при попытке противника нанести авиаудар по позициям российских войск.

При этом уничтожать авиацию противника можно не только в воздухе, но и на земле, что отлично продемонстрировали российские ракетные войска.

…и связка «Орлан» — «Искандер»

В конце июня ОТРК «Искандер» ударил по авиабазе украинских ВВС «Миргород». Были уничтожены пять действующих и повреждены два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Залогом успеха операции стало применение тандема «Искандер» + беспилотник разведки», который завис над базой передал информацию о приземлении истребителей.

Новые возможности российских дронов наведения и разведки уже стали головной болью для ВСУ. На днях в Сети была опубликована карта Донбасса, на которой украинские военные отметили дроны, одновременно находящиеся над линией фронта и оперативными тылами противника. В небе «висели» более 20 беспилотников «Орлан-10», ZALA и SuperCam.

И это только над Донбассом.

«То, что дрон завис над авиабазой «Миргород» в 150 километрах от границы и оставался незамеченным — большой просчёт ВСУ. По информации с той стороны, дроны долетают до Киева и даже до Житомира. То есть 2/3 авиабаз, способных принять современную авиацию, под постоянным наблюдением. Разместить даже пять-десять самолётов будет крайне сложно», — поясняет Александр Михайловский ИА Регнум.

Раньше под удар российских дронов и ракет неоднократно попадали аэродромы «Кульбакино» (Николаевская область), «Долгинцево» (Кривой Рог), «Староконстантинов» (Хмельницкая область) и резервные аэродромы в Василькове и Белой Церкви (Киевская область). Поэтому размещать F-16 Киеву придётся на сильном удалении от линии фронта — в западных областях страны. А то и вовсе за её пределами. Американским истребителям не находится места ни в украинском небе, ни даже на украинской земле.